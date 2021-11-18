Инструкция freeBoot с подробным описанием от kim095
Установка и настройка FreeStyle Dash (FSD)
Как установить Title Update (TU)
Как закачать игры из USB накопителя через проводник FSD
Как скопировать игровой диск на HDD
Конвертирование ISO образа в формат GOD
Как попасть в родной дашборд и обратно в FSD
Что делать, если некоторые игры не запускаются, перезагружают консоль
Что делать, если FSD начал сильно тормозить и зависать
Подробная инструкция freeBoot
Данная инструкция freeBoot поможет Вам разобраться во всех нюансах использования данного вида прошивки.
Весь софт - здесь
Предупреждение: freeBoot поддерживает только файловую систему FAT32!
Для форматирования накопителей объёмом свыше 34Гб, в файловую систему FAT32, используйте программу Guiformat.
Куда закачивать игры
1. В папку Games нужно скидывать распакованные ISO образы.
2. В папку Hdd1:\Content\0000000000000000 можно скидывать игры только формате GOD.
Папки из пунктов 1 и 2 могут находиться в корне внутреннего Hdd1 консоли, а также внешнего Usb накопителя. При их отсутствии создайте эти папки вручную.
Игры в формате GOD имеют следующий вид: папка с ID названием игры (буквенное-цифирное название 8 знаков), которое уникально для каждой игры, а в ней папка 00007000 или 00004000(где сама игра) (для аркад - 000D0000) и, возможно, папка 00000002 (где установочный контент и DLC).
Распакованный ISO образ имеет в папке файл default.xex
После закачки игр, в FSD зайдите в Настройки -> Настройки содержимого -> Сканирование -> и нажмите кнопку Сканировать. По умолчанию, авто сканирование содержимого происходит после каждого запуска XBOX 360 (FSD).
После этого закачанные игры отобразятся в Библиотека -> XBOX 360 Игры.
Установка и настройка FreeStyle Dash (FSD)
Для автоматического запуска FSD должен быть установлен Dash Launch. Он, в большинстве случаев, устанавливается сразу вместе с freeBoot, если его делал нормальный мастер.
Скачайте и откройте в блокноте launch.ini. В Default, в начале пути, пропишите hdd - для автозапуска FSD из корня встроенного жесткого диска XBOX 360 или usb - для автозапуска FSD из корня внешнего USB-накопителя. Сохраните внесённые изменения.
Поместите папку с FSD и отредактированный launch.ini в корень внутреннего жесткого диска XBOX 360 (с помощью XeXMenu) или в корень внешнего USB-накопителя (через Мой компьютер). После перезапуска приставки, скопированный FSD запустится автоматически.
Изменение основных настроек:
Настройки -> Настройки содержимого -> Пути к содержимому -> жмите кнопку Y -> Выбрать путь -> зайдите в носитель который хотите добавить, затем в папку Content\0000000000000000 и жмите кнопку Y. Выставите глубину сканирования на 2 и жмите кнопку X. Тоже самое нужно сделать для папки Games (не Game!!!).
Таким образом, нужно добавить все подключённые носители, где содержаться игры, программы и т.п.
Как установить Title Update (TU)
1. Через FSD (при наличии настроенного интернета на XBOX 360).
Зайдите Библиотека -> XBOX 360 Игры, выделите нужную игру, нажмите Y, затем выберите Менеджер TU, затем ещё раз нажмите Y и подождите пока FSD всё скачает, после этого нажмите A для того, чтобы сделать его активным.
2. В ручную, скачав нужное TU с сайта xboxunity.net.
Узнать Title ID и Media ID игры можно нажав на геймпаде центральную кнопку XBOX в запущенной игре, где в нижнем правом углу увидите необходимую информацию
Скачивайте TU только самый последний, так как он уже содержит в себе все предыдущие версии!
TU существует двух видов: TU_ (в самом начале две большие буквы и нижний пробел) и tu (в самом начале две маленькие буквы без каких-либо пробелов).
tu копировать в Hdd1:\Content\0000000000000000\ID_название_игры\000B0000
TU_ копировать в Hdd1:\Cache
Как закачать игры по FTP
Когда запущен FSD или XM360, консоль работает как FTP сервер, что позволяет подключатся к ней почти через любой FTP клиент, например FileZilla, для закачивания, скачивания и удаления игр и другого контента.
Windows Vista/7.
Настройка компьютера. Соединение через роутер.
Жмите Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера, затем двойным щелчком левой мыши откройте Подключение по локальной сети, далее нажмите Сведения... Запомните третью секцию (секции разделены точками) адреса IPv4 (она может иметь значение 1 или 0).
Настройка компьютера. Соединение напрямую через сетевую карту.
Жмите Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера, затем щёлкните левой мышью на Протокол Интернета версии 4, затем нажмите Свойства. Пропишите IP-адрес и маску подсети как на картинке снизу.
Настройка сетевых параметров XBOX 360.
Выйдите из FreeStyle Dash в родной дашборд. Подключите сетевой кабель к приставке, выберете настройки -> Система -> Параметры сети -> Проводная сеть -> Настроить сеть, затем выберете ту часть списка, где есть Параметры IP, затем выберете Ручная и там пропишите IP-адрес 192.168.1.99 . Если вы подключаетесь через роутер, то третья секция IP-адреса должна содержать 1 или 0 (см. настройку соединения через роутер). Нажмите OK для сохранения изменённых параметров.
Пред тем как пробовать соединяться по FTP, убедитесь чтобы был запущен FreeStyle Dash.
Для соединения рекомендуется использовать клиент FileZilla (отключить в настройках обновление!) - скачать
Для Mac OS лучше всего Yummy FTP - скачать
Хост: IP-адрес XBOX 360
Имя пользователя и пароль: xbox
Как закачать игры из USB накопителя через проводник FSD
Вставьте USB накопитель с закаченной на него игрой в свободный USB порт XBOX 360. Зайдите в Программы -> Проводник. В левой стороне окна зайдите в папку Games, а в правой выделите папку с игрой, которую хотите закачать, далее зажмите LB на геймпаде, а затем не отпуская LB нажмите A.
Дождитесь окончания копирования и нажмите A для закрытия окна.
Таким образом можно копировать не только распакованные образы, но и игры в формате GOD, которые помещаются в папку Content\0000000000000000
Удаление папки происходит аналогичным образом: в левой части окна выделяется удаляемый объект, далее зажимается LB, затем не отпуская LB нажмите B, после этого появится предупреждение,
выберите крестовиной Yes и нажмите A, тем самым подтвердив удаление. Аналогично делается и для правой части окна, только используется RB.
Как скопировать игровой диск на HDD
Таким методом можно копировать все лицензионные диски и если привод прошит на 2.0/3.0, то ещё и не лицензионные под прошивки LT Plus 1.9, LT Plus 2.0 и LT Plus 3.0, но записанные корректно на 100%.
1. Через стандартный дашборд. Игра будет в GOD формате.
Вставьте игровой диск в DVD привод и выйдите из FreeStyle Dash в родной дашборд. Наведите на картинку диска и зажмите X до появления пункта обзора опций,
затем выберите крестовиной Установить и нажмите A для начала установки диска на внутренний HDD консоли.
Дождитесь окончания установки 20-40 минут.
2. Через экстрактор DVD в FSD.
Вставьте игровой диск в DVD привод и зайдите в Программы -> Распаковать DVD. В появлявшемся окне укажите путь к папке Games. Имя папки с игрой присваивается автоматически. Нажмите Старт для начала извлечения.
Дождитесь окончания распаковки 20-40 минут.
Конвертирование ISO образа в формат GOD
Конвертацию в GOD формат лучше всего делать программой Iso2God.
Не важно под какую прошивку и волну сделан конвертируемый образ, на дальнейшую работу во freeBoot это никак не влияет.
Запустив программу Iso2God следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите Add ISO
2. В Image Location выберите конвертируемый образ.
3. В Output Location выберите папку куда будет сохранена папка с игрой уже в формате GOD. У самой папки с игрой будет имя в виде ID названия игры (буквенное-цифирное название 8 знаков) - Title ID.
4. В Mode выберите Full (ISO Rebuilt).
5. Уберите галку с Save Rebuilt ISO Image.
6. В Temporary Location for Rebuilt ISO укажите папу с конвертируемым ISO образом.
7. Нажмите Add ISO для добавления образа в список заданий.
Таким образом можно добавить несколько образов для конвертации.
8. Добавив образы в задание, нажмите Convert для начала преобразования.
Распаковка ISO образа
Поскольку файловая система XBOX 360 аналогична FAT32, то она не может содержать файл больше 4Гб, соответственно ISO образы, которые весят 8Гб, нужно распаковывать для дальнейшей закачки.
Перед закачкой игры на внешний USB-накопитель или внутренний жесткий диск XBOX 360, необходимо извлечь содержимое из ISO-образа. Для этого понадобится программа Xbox Image Browser.
Внимание для Windows 7! Если при запуске Xbox Image Browser появляется ошибка MSCOMCTL.OCX, то запустите Instal MSCOMCTL.OCX Win 7 x86 - для 32-разрядной операционной системы, Instal MSCOMCTL.OCX Win 7 x64 - для 64-разрядной. Узнать какой у вас тип системы можно зайдя в Пуск -> Панель управления -> Система.
В верхнем левом углу программы кликайте File -> Open Image File, затем через появившееся окно откройте ISO-образ игры.
1. В левой части окна кликните правой мышью по названию ISO-образа.
2. Кликайте Extract.
3. В появившемся окошке выберите папку Games на вашем USB-накопителе. Если игра будет закачиваться на внутренний жесткий диск XBOX 360, то можно выбрать любое место на компьютере, где сможет поместиться распакованная игра.
4. Кликните Создать папку.
5. Напишите название папки куда будет распаковываться образ, только на английском.
6. Кликайте OK. Ждите...
Как попасть в родной дашборд и обратно в FSD
Выход из FSD в родной дашборд:
1. При запуске консоли, в момент появления лого XBOX зажать и держать RB.
2. В любой игре, приложении или в самом FSD нажать центральную клавишу джойстика, далее нажать Y, затем выбрать ДА (A) и сразу зажать RB.
Выход из родного дашборда в FSD:
Нажмите центральную клавишу на джойстике, затем нажмите Y (панель XBOX).
Что делать, если некоторые игры не запускаются, перезагружают консоль
Зайдите в FSD в Настройки -> Настройки плагинов -> Статус и нажмите кнопку Unload, которая находится на против FSD Плагин, для отключения этого плагина.
Таким образом FSD Плагин будет отключен до следующего перезапуска FSD, после чего процедуру отключения надо будет делать заново, при необходимости.
Что делать, если FSD начал сильно тормозить и зависать
Зайдите в Настройки -> Главные настройки -> Сброс настроек -> нажмите Стереть базу данных. После этого удалятся все загруженные обложки и прочая дополнительная информация, касающаяся контента FSD.
Если вышеперечисленное не помогает, воспользуйтесь файловым менеджером XeXMenu для его переустановки.
Чувак, пипец, я бы хотел сказать в матерной форма после тучи гемора, но: я !?#%^ люблю тебя. Спасибо огромное за гайд. Дико помогло.
Пожалуйста
Сдравствуйте, что мне делать? если я tu скинул в content/много нулей/000B0000 и оно не работает.
И не будет работать. Нужно так: content/много нулей/IDигры/000B0000
Читайте внимательно инструкцию!
А если при нажатии центральной кнопки внизу не отображается media id? Как настроить?
Переустановите FSD. В загрузках на сайте последняя версия - всё там работает.
У меня прошивка freestyle, из нее вылетело в dashboart, как перейти обратно?
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#9
Здравствуйте, если я куплю внешний жёсткий диск на 2тб и закачаю туда игр по папкам и т.д как нужно то смогу ли я играть спокойно и без проблем запускать игры?
Если купите жёсткий диск WD Elements 2Tb, сделаете всё по инструкции, то тогда точно всё будет ок.
Можно ли как нибудь использовать реквизиты на xbox 360 freestyle 3? А то два дня потратил чтобы открыть аптечку из left four dead и когда захотел применить вижу на экране написано"аватар изменён, и требуется его нарядов. Чтобы обновить их, войдите в xbox live"(так и было написано)
С таким вопросом вам на игровые форумы.
Такая де ситуация, гайд пушка ракета!
Иван, выражаю вам огромную благодарность. Спасибо что вы отвечаете на мои вопросы! Вопросов после установки Freeboot возникло прилично. Спасибо за проделанную работу.
Всегда пожалуйста. Обращайтесь.
Спасибо за инструкцию :-)возник вопрос: что если я хочу переписать игру с внутреннего жесткого диска хбокса с фрибутом на подключенный usb,а в папке контент игры с уникальным номером, как определить нужную мне игру?
Узнать уникальный номер игры (Title ID) можно двумя способами: посмотреть в библиотеке игр FSD и на сайте http://xboxunity.net/, прописав в строке поиска название игры.
Спасибо) А как установить много дисковые игры с диска на внутренний hdd консоли? Как battlefield: один диск - hd текстуры и мультиплеер, другой - одиночная игра. В какой последовательности все распаковывать и что куда?,
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
помогите при запуске консоли выдаёт ошибку Blad F3 когда зарываю окно оно сново появляется
Переустановите FSD
Помогите подключить консоль к интернету через роутер. Системные параметры не открывает. Хочу, чтобы обложки отображались. Заранее спасибо.
Надо выйти из FSD в родной дашборд http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#9, затем зайти в настройки сети и выставить значения на автоматически.
В launch.ini прописать параметр livestrong = false
Помогите: покупал у вас приставку xbox 360 slim freeboot. На ней на внутреннем hdd уже были игры, в том числе и гта 5. Во время игры в начале сюжета всегда на одном и том же месте (миссия, где за Франклина угоняешь машину)игра вылетает и пишет, что какие-то проблемы хранителем информации(hdd). Что предложите сделать?
Скачайте диск 2 в GOD формате и скиньте его в паку Games, предварительно удалив оттуда паку GTA V.
А игры для freeboot-а в god формате идут каждая под свой dashboard? Или если моя версия даша новее, чем указанная в торренте, пойдёт ли игра?
Да, пойдёт. Лишь бы дашборд был не меньше требуемый игрой.
Здравствуйте,у меня проблема с Xbox 360 freeboot,скачиваю на него игру GTA 5 она не запускается, пишет ошибку и просит переустановить игру,даш стоит .785,уже и в контент помещал с нулями и с флешки запускал и не как,и так не только эта игра,а все игры 2018 года,что мне делать подскажите
Версия FSD тут не причём. Важна версия самого дашборда, если она ниже 17511, то лучше обновить по этой инструкции - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot
Здравствуйте. У меня случилась проблема с вылетом игры GTA 5 на загрузке игры. До этого играл в неё несколько лет без проблем. Заметил данную проблему после установки даш лаучера и оболочки Аврора. После я удалил даш лаунчер и Аврору, но игра всё равно вылетает с ошибкой во время загрузки. В чем может быть проблема ? На HDD у меня около 40 игр, но проблема с вылетом только на одной единственной GTA 5.
Попробуйте установить правильную дату в настройках консоли.
Один в один!) Интересно помогло тебе, получилось запустить?
Если freeboot поддерживает только FAT32, то нет смысла покупать, например, внешний hdd на 500 ГБ для хранения игр, т.к. после форматирования останется 32 гб? Или я ошибаюсь?
Внешний HDD нет смысла форматировать через настройки консоли. Достаточно отформатировать на компьютере в FAT32, фрибут без проблем сможет запускать с него игры. А начиная с версии дашборда 17489 сняли ограничения объёма на подключаемые накопители, который отображается в родном дашборде.
А как же ограничение размера файлов до 4 ГБ в FAT32? Есть же игры размером больше.
В распакованных ISO образах или конвертированных в GOD отсутствуют файлы свыше 4 гб.
Вопрос такой, прошили приставку, установили freestyle 3, все работает отлично, игры копирую и запускаю без проблем. Вопрос в следующем, в Xbox games не отображаются, как бы так выразиться, картинки к самим играм, при обновлении пишет что нет подключения к интернету. Если я его подключу (интернет) не словлю ли я бан консоли? В Xbox live не вхожу, да и не собираюсь
Если в launch.ini есть liveblock = true, то можно.
огромное спасибо за перевод с научного на популярный! думаю, Чапаев на картошке не смог бы лучше объяснить!
а подскажите пожалуйста по такому вопросу: почему при копировании игры с флешки через Проводник, выдаётся ошибка на одном из файлов? это проблема самой игры?
Проблема во флешке. Не все флешки бывают совместимы с фрибутом.
да, но дело в том, что я при помоши одной и той же флешки установил 3 игры, в 2 добавил DLC, а еще 2 игры при копировании в приставку выдают ошибки. поэтому я и подумал об ущербности самих игр.
Пробуйте отформатировать флешку в компьютере.
флешку отформатировал, результаты те же) а у меня ещё вопрос появился: если в описании скачиваемой игры указано, что игра идёт под прошивку iXtreme или какую-либо ещё, то игру устанавливать на Фрибут бесполезно?
Остаётся только пробовать другие флешки.
Под прошивку iXtreme идут ISO образы, для этого есть пункт http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#7
Дружище такая проблема, скопирывал папку content с xbox на pc. Форматнул жёсткий xbox , а обратно скидываю с pc на xbox ,ошибка. (У меня лицензия)
Есть вероятность, что-то не скопировалось. Пробуйте через программу FATexplorer.
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как записывать игры где в одной папке несколько еще папок с игрой и файл который запускает игру лежит отдельно, я пробывал кидать общую папку , но тогда консоль игру не видет в списке игр , я новечок в этом , так что не судите строго если что
Если в паке с игрой есть файл default.xex - то это распакованный ISO образ, его нужно копировать в паку Games.
Смотрите настройку FSD в инструкции. Если не поможет, тогда переустанавливайте FSD через XEXmenu.
http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/FSD.zip
Еще такой вопрос: что не делал приставка не подключается к инету не по проводу не по wifi, хотел обложки закачать , подскажите в чем может быть дело ?
Пробуйте заменить ваш launch.ini на этот - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip. Если не поможет, тогда переустанавливайте FSD через XEXmenu.
http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/FSD.zip
Добрый день. У меня коробка с FSD. Внешний хдд,на котором она и стоит. Такая проблема. Когда меняю путь для папки с играми, меняю глубину поиска(на 3 или 4,не важно), и после сохранения приставка зависает.пробовал ждать,ничего не изменилось.Жестко перезагружаю приставку, пишет ошибку. Помогите, надоело запускать игры с файл манагера.Заранее спасибо.
Пы.сы. после форматирования жесткого диска и перезаливки фсд запускается, но снова зависает если поменять папку сканирования.
Пробуйте переустановить FSD и launch.ini. Если не поможет, нужно диагностировать HDD, возможно на нём есть бэд-блоки.
http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/FSD.zip
переустанавливать пробовал,не помогло. Дело в том что приставка древняя- arcade. и мастеру который прошивал пришлось помудохаться(он так сказал). пришлось скачать оригинальную прошивку у Майкрософт, и на нее уже ставить fsd.
файл лаунч,который вы скинули сильно отличается от того что у меня.
я могу скинуть вам свой файл,быть может в нем загвоздка? боюсь заменить, так как живу я от мастера не близко, и если она(приставка) снова заглючит.. Есть еще нюанс, быть может он поможет в решении: приставка не всегда запускается с первого раза.. бывает со второго,с третьего, иногда жду по 5 мин пока включится..
https://yadi.sk/i/Afr7svK1qhpM3
Запустить FSD и другой сторонний софт, скачанные из интернета игры, на оригинальной прошивке - не возможно, для этого и ставится фрибут.
Медленный запуск, скорей всего, из-за метода установки фрибута по технологии RGH 2.0. В таком случаи мастер поленился оптимизировать старт или попалась проблемная материнская плата.
считаю дело не в хдд,поскольку пробовал вмtсто него использовать флешку в 16гб. такая же история...
так же пробовал отдельно на флешку качнуть fsd , а хдд использовать чисто для игр- такая же история...
Удалите папку с вашим FSD и ваш launch.ini, затем переустановите FSD по инструкции http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#1
Я ничего особо не понимаю, вышел из папок было 70 игр,теперь зеленое меню,и четыре игры,а память заполнена,игры там,как попасть в меню где человечек и там можно выбрать игры
Если вы имеете в виду стандартный дашборд, то для выхода из FSD воспользуйтесь девятым пунктом инструкции http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#9
А как обновить tu если нет hdd а внем content. Я просто утанавливаю игры на usb диск. Ну и как мне быть?
Если дашборд от 17489 и выше, то попробуйте просто создать папку Content в корне флешки. Если версия дашборда ниже, тогда форматируйте флешку в приставке, затем через программу FATexplorer пробуйте закинуть туда tu. Подробная инструкция как пользоваться FATexplorer - http://art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
Не факт что получится, надо проверять.
Флэшки иди usb диска?
Или*
И то и другое.
А чем отличается старый дашборд, от обновленого?
Начиная с версии 17489 отпала необходимость форматировать USB накопители в консоли для создания папки Content. Теперь достаточно просто её создать на компьютере.
А как обновить дашборд?
http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot
А все ли сотрется если я обновлю дашборд?
Данные на жестком диске и флешке останутся не тронутыми.
Доброго времени суток, помогите люди добрые, у меня slim 250gb,случайно снес прошивку, FSD 3 rev58, пытаюсь поставить заново, все хорошо до момента сканирования, как только нажимаю сканирование сразу виснет уходит в перезагрузку, но уже не включается, побывал разные прошивки и дашборды, отключать автосканирование побывал не помогает, виснет именно на сканировании, что делать?
FSD - это не прошивка, а альтернативная оболочка. Если не помогает даже та, что на этом сайте, то скорей всего проблема в жестком диске, под замену его.
Здравствуйте , я хочу выйти в родной Даш , что бы поменять pal 50 на pal 60 , выходом в родной Даш не убью ли я прошивку ?
Нет.
Скачал гта 5, все установил как положено, игра работает, но при сохранении требует войти в сетевой профиль - выбираешь нужный профиль, а игра опять просит войти, и так снова и снова, в итоге игра не сохраняется. Что делать?
Попробуйте использовать этот launch.ini - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
Только убедитесь верно ли в нём прописан путь до папки с вашим FSD, и при необходимости подкорректируйте его.
Т.е мне надо перекинуть этот launch.ini в корневой каталог hdd моего бокса и в default= прописать путь до файла default.xex в папке FSD. Так?
Да
Перенес этот launch на бокс, в итоге с игрой то же самое. Что интересно, когда я копирую этот лаунч с бокса на флешку и просматриваю содержимое на компьютере, там просто непонятный набор знаков, букв, цифр, отличный от изначальных записей. Что делать?
Пробуйте воспользоваться другой флешкой.
Пробовал другую флешку, теперь при просмотре файла с бокса на пк все в первозданном виде. Но проблема с игрой осталась. Есть ещё варианты действий?
Пробуйте внешний жесткий диск или подключайте хард приставки напрямую к компьютеру и с помощью FATXplorer получайте доступ к скрытым разделам.
Здравствуйте! Стоит FSD (Xbox Freeboot) и внутренний HDD на 500 хочу поставить на 1000. Как мне все грамотно перенести (сделать) и в какой последовательности чтобы у меня остался FSD и все настройки?
Просто cкопируйте папку с FSD и launch.ini на новй жесткий диск и всё.
Я правильно понимаю? Сделаю бэкап FSD и launch вставлю новый HDD загрузится оригиналный даш после нужно его отформатировать в приставке с вводом серийника а затем скопировать FSD и launch обратно перезагрузиться и появится FSD?
Всё верно.
Привет! Только купил приставку с прошивкой. Разбираюсь и настраиваю для ребенка. Скажите, можно ли поменять названия папок на главной заставке xbox? Аркады, стандартные, эмуляторы и т.д.? Можно ли кбрать бестолковую парку погода? И можно ли добавить на главный экран еще свои папки?
Нельзя.
Как удалять файлы в
FSD 3? В проводнике есть папка Game, когда я не знал как устанавливать игры(поленился посмотреть), увидев эту папку кинул туда игр, а теперь не знаю как удалить. В
Xexmenu показывает только внутренней hdd. Как-то так
Пака Game - это временная папка, которая создаётся в оперативной памяти после запуска FSD. Создайте на внутреннем харде папку Games, и туда скидывайте игры.
Пожалуйста помогите советом. Есть бокс Ешка с фрибутом, взял с рук. Стояли игры до этого а я все все удалил и скинул те что сам хотел. До момента как удалить на приставке была игра UFC 3 с кривым промтовским переводом, удалив ее закинул англ версию но кривой рус язык промтовской до сих пор стоит. качал разных трекеров разные репаки но все равно одно и тоже. удалял сохранения в родном даше и саму игру но все равно резудьтата нет. Помогите плз, ребят
Очень странная проблема. Обратитесь на игровые форумы.
Подскажите пожалуйста. После установки игры, при её запуске, пишет, мол " ошибка загружаемого контента". Я уже измучался никак не могу установить игру. Помогите.
Попробуйте использовать этот launch.ini - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
как узнать Title и Media ID. надо для проги iso2god
На сайте http://xboxunity.net, введя название игры.
Перестал отображать игры. Выбираю путь, где все игры закидал. Сохраняю, и не происходит сканирования. Не понял. Что делать???
Переустановите FSD
Исчез FSD. Не запускается, кидает только на родной дашборд, xbox 360 не ронял, не чего не удалял, что делать?
Для начала пробуйте переустановить FSD, если всё сделано верно и не помогает, скорей всего проблема в жестком диске.
А вот если например fsd сохранился. Как можно запустить опять fsd?
Попробуйте запустить его через xexmenu. Если заработает, то надо проверять Dash Launch.
Как установить xexmenu?
http://art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
Можно ли xexmenu хранить на флешке?
Да
А через horizon можно установить xexmenu?
Да
Добрый день!Скажите пожалуйста,скачал с инета TU,могу ли я его скачать на жесткий диск внешний который подключен к боксу с играми,игры я скачал с интернета на жесткий,в библиотеке они не видны,запускаются через проводник,как мне TU установить?
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#3
А щас нельзя качать обновы с fsd?
Текущая версия FSD поддерживает закачку TU.
Добрый день!Помогите с проблемкой:на моём боксике360фрибут игры стали запускаться только с английским меню,...раньше всё было норм.
Само меню стало на английском или в играх только английский язык?
А как обновить fsd?? Для этого надо обновить дашборд?
Удаляете старую папку с FSD и копируете новую. Дашборд совсем не обязательно обновлять.
Все игры стали только на английском,хотя они руссифицированые.
В родном дашборде русский язык?
В родном даше язык стал 50/50,рус/англ.
Сделайте сброс настроек в родном дашборде.
вопрос такой : При загрузке Freeboot и скана Внешнего HDD, отвалился провод питания и я так понял произошел сбой в базах игр. Если стереть базу данных, сохраняшки потруться? Часть игр с внешнего HDD прописались,а часть нет, переподключение и новый скан результата не дали.
Эта процедура имеет отношение к FSD, данные самих игр при этом не затрагиваются.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно закачать обложки игр без подключения приставки к инету и без подключения к компу?
Нельзя
Гта 5 закинул как надо при заставке загрузка игры консоль гаснет в чем может быть причина???
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#10
Добрый день! Огромное спасибо за понятное изложение многих вопросов. Задам еще один, надеюсь на ответ!)) Итак, у меня приставка без жесткого диска, возможно ли поставить на нее обчный винт sata от компьютера (3.5) подключить не в корпус а внешне через удлинители sata? Многие пишут что не подходят (размер, питание и т.д) интересно узгать ваше мнение! Всего наилучшего!
Должно сработать, если запитывать HDD от внешнего источника питания.
Дополню, можно и не от внешнего, я икс ставил 3,5 жесткие диски, сата в сата, а питание 5в с штеккера родного хдд,а 12в взял от привода, сам привод вытащил и все ок.
Можно и так
Спасибо! И еще вопрос) читал что модно поставить на фрибут определенную сборку линукса. Подскажите, как это сделать? И вообще стоит ли? Каковы возможности (серфинг, проинрывание
Проигрывание медиафайлов
Можно. Запуск происходит с записанного CD диска. Я этим не занимался, т.к. это побаловаться, не более.
Переустановил фсд, но у меня нету freestyle home, что делать?
фсд и freestyle home - это одно и тоже. Скорректируйте вопрос.
Нажимаю на среднюю кнопку, а там вместо freestyle home,.system link стоит домашняя страница xbox, до этого был сбой как то переустановил, что мне делать? Помогите!!!
В папке FSD\Plugins должен быть файл FreestylePlugin.xex. Я перезалил архив с FSD, где добавил этот файл. Можете скачивать и скидывать недостающий файл.
А у вас в папке plugins есть еще файлы, их тоже надо скидывать?
Не нужно
Не работает, может ваш фсд поставить?
Как вариант
Как поменять фсд и пойдет ли мне ваш фсд на dashlaunch 3.07??
Через XeXMenu - art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
Да, пойдёт.
А на любой дашборд?
Да, на любой. Если у вас дашборд 17349 и выше, то достаточно только в компьютере отформатировать флешку в FAT32 и закинуть необходимые папки как обычно.
А если ниже? (Конечно, извините, за беспокойство, просто, страхово)
А если нет, то действуйте по инструкции с самого начала.
Добрый день , подскажите пожалуйтса, как узнать установлен ли freeboot?На HDD консоли есть игры ,идут без диска в приводе.
Включите консоль с кнопки извлечения диска. Если запустится обычное меню - нет фрибута.
Понятно, спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что необходимо сделать. Купили приставку Xbox 360 с установленным фрибутом. Были уже установлены игры, когда установила новые с флешки, то на панели в папке "игры" исчезли все игры, кроме новых установленных с флешки. Через проводник все игры есть и открываются. Путь к играм прописывала новый и редактировала,который уже был. Сканирование не помогает((( уже и не знаю, что делать.
Переустановите FSD
Как войти в FSD? Нажимаю центральную кпопку на джойстике, а все что появляется это : выключить консоль? Выключить геймпад? и все
Может его и нет? Проверьте наличие launch.ini и папки FSD или freestyle в корне HDD
Помогите плз, что то странное, когда вставляю флешку в xbox и захожу в неё через проводник все файлы удаляются, сбрасывать содержимое пробовал, флеха в fat32, раньше всё норм было, причем когда обратно в комп втыкаю флеху, вместо всех файлов, папка с двумя иероглифами и файл,оба нулячие
Не все флешки будут работать (точной статистики нет). Кто будет утверждать обратное - лжецы.
С внешними жесткими дисками, как правило, проблем нет, кроме Western Digital My Passport.
В таком случаи ничего не остаётся, как сменить флешку.
Я же говорю , эта же флеха работала нормально, пока шаманил с fsd что то не так вышло, и после того как запустил xexmenu с флехи xbox завис,после перезагрузки флеха оказалас пустая, закинул все по новой ,вставил и снова она пустая. Проверял флеху вставляя в другой комп, всё работает. Но как только вставляю в xbox и всё удаляется при чём приходится по новой форматировать флеху, что бы вернуть ей рабочее состояние.То есть xbox убивает флеху, и с чем это связанно понять не могу
Это никто не может понять. Попробуйте форматировать флешку через HDD Low Level Format Tool.
Здравствуйте, такой вопрос беспокоит
Xbox 360 freebood
Dashboard 17150
Есть игры которые по какой-то причине не запускаются
Пример: вчера закачал nba 17 fifa 17 , содержимое кидаю в папку games , но вот когда запускаются игру вылетает ошибка где написано не удалось запустить игру. Повторите загрузку игры.
Помогите решить проблему пожалуйста, буду признателен. Спасибо
Для этой игры нужен дашборд не меньше 17349.
Воспользуйтесь этой инструкцией для обновления - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot
А при переходе на более новую версию дашборда , игры установленные ранее будут запускаться ?
Будут
У меня знакомый играет в фифу 17 на дашборде 16... Как это объяснить ?
Это звучит как минимум странно.
здравствуйте, обновил даш до 17489 по вашей инструкции все отлично.
Но вот утсановил фифу 17 но все равно не запускается в чем проблема ?
Если запускаете с флешки, то скорей всего дело в ней.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на фристайл 3 можно смотреть ютюб и как подключать wifi
Нельзя
Привет, как удалить игры с hbb, удаляю с папки 0000000000000000, а они все равно вылазиют в списке
Удалять в Библиотеке в FSD. Если не помогает, то сбросить базу данных в настройках FSD.
Здравствуйте.Перестали загружаться игры с обложек-только через файловый менеджер.Хотя в freestyle всё сканируется и отображаются все игры в полном составе.При выборе любой из них,и попытке запуска,x-box виснет намертво.Раньше всё было чётко.Подскажите пожалуйста в чём проблема? Спасибо.
Переустановите FSD. Последняя версия с поддержкой загрузок обложек и TU доступна в загрузках на сайте
Как закачать на жёсткий игру got частями с флешки (игра больше обьема флешки), т.е разделить файлы игры на 2
Как вариант
Как узнать установлен ли launch.ini
Если не установлен FSD, то через XeXmenu
Здравствуйте, во время игры перезагружается консоль, после того как включается пишет "при повторе замените диск" в чем проблема? И как решить?
Xbox360 не прошитый
Привозите на диагностику
Здорова!помогите вот с чем имеется xbox360 с freeboot все игры на внешнем жестком диске, сбрасывал новые игры на внешний hdd хапанул вирусов пришлось его отформатировать после чего перевёл в fat32 сбросил по новой игры на него но при включении консоли freestyle 3 не запускается а выходит стандартное (родное) меню.что с этим делать??
Читать инструкцию - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#1
А можно более подробнее описать все действия для установки fsd для внешнего накопителя??если не затруднит со скринами)а то не получается что-то
Куда уже подробней? Если сами не можете, тогда привозите ко мне.
А подскажите плиз,обложки игр на фрибуте невозможно обновить?
Возможно. Для этого нужна последняя версия FSD, которая доступна на сайте в загрузках.
Здравствуйте!подскажите пожалуйста купил Xbox 360 Slim поставил фрибут,запускаю с флэшки игры подлагивают,в чем может быть проблема,выручайте)))
Скопируйте игру на внутренний жесткий диск или меняйте флешку
Все скапировал на жостки,все равно изоброжения подвисают,теперь еще и грузит игры долго,некоторые(речь в игре началась а показывает загрузку)
Если в настройках FSD глубину сканирования не делали больше 4, то скорей всего проблема в жестком диске
глубина сканирования стоит на 2,поставил другой жостки установил те же игры тоже самое!
В инструкции написано выставить глубину сканирования на 4, а вы на 2.
Здравствуйте, поставил фрибут установил xexmenu и fsd, задал директорию, скарировал, игра нашлась, поиграл в нее чуток, след раз запускаю FSD и игру не видит, поставил Aurora тоже не видит, игру кидал на внутренний и на внешний винт, FSD переставлял. В чем может быть проблема ?
Форматируйте жесткий. Если не поможет, скачайте игру с другого трекера
X-Box 360 4g Freeboot
В разделе "настройки" пропали иконки, ну как пропали. Они есть, вот только чёрные полностью. Это "настройки" "обложка" и вроде бы "система". Вот эти три иконки чисто чёрные. Как вернуть их на место?
Переустановите FSD. Последняя версия доступна на сайте в загрузках.
Вечер добрый.
X-Box 360 4g Freeboot установлен HDD 80GB, соответственно забит до отказа,
на 4GB карте памяти, свободно 2,5GB, хочу установить эмуляторы и игры из 90х именно на карту памяти обьём примерно 1,2GB, возможно-ли и как.
Спасибо.
Если материнская плата Corona, то лучше не лезть на встроенную карту памяти. И вообще, доп софт в идеале держать на жестких дисках. Как вариант, используйте USB флешку.
Тогда продолжение вопроса: как поменять HDD на другой - если как я понял, freestyle стоит на нём?
Устанавливаете xexmenu на флешку, скидываете туда же FSD и launch.ini, затем закидываете на новый жесткий диск.
Спасибо за ответы))
Не логичнее было разместить fsd вместе со всем необходимым, на внутренней карте памяти 4gb? Тогда HDD можно было-бы менять вообще не парясь.
Добрый День! подскажите при включения хбокс 360 фрибут выдает ошибку данных System.IO.IOException: Ошибка в данных (CRC).и не читает прошивку заходит в библиотеку там половино игр остальные пропали как можно это исправить?
Переустановите FSD. Скачать можно в загрузках на сайте.
Друзья Привет, подскажите можно делать на freeboote СБРОС НАСТРОЕК ОБОЛОЧКИ??? и СТИРЕТЬ БАЗУ ДАННЫХ??? нечего у меня не слетит из программ?
Не должно
Привет!Подскажите,скачал игру на жосткий все установил запускаю играю все хорошо,на следудующий день пытаюсь ее запустить не запускается,и так с некотороми играми,подскажите в чем проблема может быть!?
Скорей всего неисправность жесткого диска - бэд блоки
Спасибо!а что приставка долго запускается ,это для фрибута нормально?!по воемени минуты 2 жду!
В первую очередь это зависит от опыта мастера и чипов. Общепринятый норматив - до трёх минут. Мои фрибуты, обычно, стартуют в течении минуты, но бывают попадаются проблемные консоли, где старт идёт в течении двух минут.
Здравствуйте. У меня стоит freebot, могу ли я включить иксбокс без загрузки фрибута, и подключиться к Live без бана приставки?
Если только сделать Dual NAND - http://art-proshivka.ru/dual-nand
спасибо
Скажите, есть приставка xbox360 slim freeboot, в играх с одним игроком проблем нет, но когда я хочу поиграть в кооперативный режим, и меня просит войти во второй профиль, я нажимаю кнопку выбрать профиль и после этого приставка начинает перезагружаться. И еще я на ней не могу зайти ни в один профиль если xbox не подключен к интернету, т.е, без интернета приставка кирпич
Попробуйте launch.ini который на сайте в загрузках.
Подскажите плиз, как скаченную игру для freeboot конвертировать обратно в iso для записи на dvd что бы запустить на xbox360 c прошивкой LT+3.0
На торентах все больше игр выкладывают только для freeboot.
God2ISO
Добрый день, ситуация следующая: есть Xbox 360 4 gb на нем стоит freeboot игры работают без проблем, но не видит TU в менеджере скачиваю и активирую, но обновление не ставится. Все обновки летят в FSD/Data/TitleUpdates/FFFFFFFFFF777C..., папки Cache нет, с обычным tu проблем нет.
Скиньте TU в ручную
Привет! Скачал игру в GOD, с usb перекинул ее в папку Hdd1:\Content\0000000000000000, провел сканирование. Игра отобразилась в библиотеке. Игра запускается, затем выдает:"Ошибка игры. Диск не читается. 1. Очистите диск при помощи мягкой ткани. 2. Перезагрузите консоль. Дополнительные сведения см. на веб-сайте таком-то." Нажимаем "ОК", игра закрывается. Помогите пожалуйста, что не так?
Скачайте игру с другого ресурса
Подскажите пожалуста игра гта5 на прошитом хбоксе на одном и том же месте в самом начале где им надо угнать два спорт кара вылетает а в чем проблема не указывает
Попробуйте это launch.ini - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
Если не поможет, то пробуйте скачать игру с другого ресурса или найдите и скачайте к ней последнюю версию TU.
Скажите, пожалуйста, как решить проблему с чтением файлов с флешки ( фат 32, файлы готовые, флешка новая), хбокс не может отсканнировать даже то, что раньше работало. Любой скачанный файл зависает на этапе сканнирования.
Пробуйте отформатировать флешку или заменить её
Добрый день. Я столкнулся с отсутствием в интернете метода обновления прошивки free style dash 1.2 на бокс 360 Pro. Собственно сам pro не рассматривают, и нигде не видел обновления бокса с таким дэшом. Игры запускаются с флешки. Может есть универсиальный метод подходящий мне. Или как- то иначе? (везде slim and elite) помогите, пожалуйста. Нельзя приложить фото дэша старого.
Качайте в загрузках и ставьте FSD 3
Подскажитк пожалуйста, как обновить fsd вручную, если автоматически не обновляется.
В загрузках на сайте скачиваете FSD, распаковываете архив и скидываете содержимое папки в вашу папку с FSD, соглашаясь на замену файлов
Такой вопрос: у меня фрибут и fsd3,иногда загружается сразу,иногда по 5-7 минут. Иногда е68 выскакивает,вытащит/вставить хард несколько раз,иногда спасает положение. В общем я как понял,хард умирает. У меня есть еще один хард пустой,можете ли вы скопировать все данные с старого харда на новый,чтоб я тупо воткнул его и продолжил играть? И сколько по времени и деньгам это будет?
Переносом данных с хардов не занимаемся. Используйте флешку для переноса сохранений и профиля. Это можно сделать в родном даше зайдя в Настройки -> Хранилище.
Здравствуйте, помогите разобраться пожалуйста. Скачал игру, закинул на жесткий диск(content/много нулей), но в разделе игр появляются бесконечное количество обложек этой игры...Как быть?Куда копать? Спасибо
Так и должно быть с 3D видом обложек. В настройках поставьте классический вид.
Архив с iso2god запоролен. Остальные пока не смотрел. А где пароли найти?
art123
Спасибо)
Добрый день , помогите пожалуйста не могу загрузить ТU и tu, запускаешь скачать и приставка зависает , TU и tu летят в data , title apdates а его реально менеждер не видит , вручную пробовал . но в content нет папки с игрой такой как id. помогите пожалуйста , пропишите алгоритм ...
Так создайте вручную в папке Content папку с id игры, а в ней папку 00000002.
потом туда положить TU? или tu?
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
Ничего не выходит TU и tu не качает и не появляется в менеджере ...(
Скачайте последнюю версию FSD в загрузках на сайте. Там исправили загрузку TU и обложек.
Вечер добрый, может уже был такой вопрос/ответ,но не нашел.
Если игра занимает 5-6 Гб. Как ее скинуть на флешку если fat32 не кушает файлы больше 4 гб.
Xbox 360 slim freeboot
Значит игра в архиве или ISO образе.
Здравствуйте у меня вопрос как удалить FSD?
С помощью XEXmenu
Здравствуйте!
У меня ешка, фрибут. Были небольшие глюки в работе, решил обновить DashLaunch и FSD, последние версии взял с вашего сайта, также взял launch.ini by kim095. Всё обновил, запустил. Но теперь не работает редактор аватаров, не могу зайти в него - идет бесконечная загрузка на зеленом фоне.
Что можете посоветовать, чтобы решить проблему?
С такой проблемой ещё никто не обращался. Как вариант - обновите версию freeBoot до 17511.
Если найдёте метод решения, то напишите здесь. Спасибо.
Приветствую! У меня такая же ситуация! Была версия даш 17526 обновил до 17559, так же DashLaunch с 3.19 обновил до 3.21! Все вроде и работает ништяк,но теперь в редактор аватаров не зайти , бесеонечная загрузка! Подскажите пожалуйста как вернуть все обратно? Снятый нанд в виде образа имеется, да и обратно DashLaunch на 3.19 поставить бы! Если не затруднит продублируйте мне ответ на почту пожалуйста. kostyan240889@gmail.com
http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot#4
kim095, а может быть сначала полный сброс сделать? На фрибуте это вообще можно делать?
В общем, обновил я фрибут по вашему совету и это действительно помогло. Правда в той версии AutoGG, которую вы даете в статье нет фрибута 17511, но это оказалось не проблема его найти. В общем спасибо за ваш совет!
Оказалось, что проблема не решена до конца. Поставил ДашЛанч и FSD, попробовал зайти ещё раз в редактор аватара - та же беда - бесконечная загрузка. Удалил ДашЛанч - опять могу зайти.
Дело в настройке Dash Launch. В launch.ini имение параметр fakelive на falce и перезапустите консоль, а когда закончите с редактором автаров, тогда верните обратно на true.
Подскажите пожалуйста чайнику в мире Xbox 360. Есть Х с фрибутом фристайлер 3, все играет нормально. Однако не хочет запускать игру rise of tomb raider, nfs rivals. Пишет требует обновления, начинает обновляться и выдает ошибку, что не удается обновить. Это устраняется в домашних условиях или надо отдавать мастеру?
Пробуйте загрузить TU для этих игр
Здраствуйте такая проблема не запускаются игры в дашборде, нажимаю на игру а у меня просто виснет картинка и xbox не реагирует, в чём проблема?
Есть вероятность проблемы с жестким диском. Нужна диагностика.
Может кто знает ответ на вопрос? Где скачать прогу, GOD2ISO (НЕ ISO2GOD)? И как можно переимменовать названия игр готовых GOD и JTAG форматов, не через FRISTYLE3 ? Часто меняю внешник на 2-х консолях, и названия игр слетают, бесит. Больше половины игр переименованы репакерами хз как.
Ссылок на сторонние ресурсы не размещаю. Ищите в интернете, точно есть.
Никак.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в папке Hdd-content-папка 0000000000000...., захожу туда и там еще одна папка с 0000000000000.... это норма, или я что то случайно скопировал? Раньше ставил игры все получалось, сейчас толи не туда нажал, вобщем в проводнике игра есть в папке 00000.... а найти в меню не могу, пробовал сканировать содержимое, не помогает помогите пожалуйста куда копать....
Не норма. В вашем случаи путь до папок с играми должен быть таким: Hdd1:\Content\0000000000000000
Папка 0000000000000000 должна быть только в Content, а не в самой себе или где-то ещё.
Внимательно читайте этот пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
не подскажите как настроить на боксе сеть WI FI
В интернете огромное количество статей по настройке интернет соединения на XBOX 360
Добрый день.У меня xbox 360 fat freeboot, hdd 120 gb, хочу установить на 250 gb тоже фирмы hitachi. Новый диск в fat 32 отформатировал- как мне перенести все данные со старого на новый диск подскажите плиз ?
Используйте 250 Гб как внешний USB, т.е. используйте два диска одновременно.
здравствуйте у меня икс бокс подключен к вайфаю я зарегестрирован на xboxunity и все ровно он не качает обложки все сделал по инструкции что можно сделать ставлю обновить обложки пишет 0 00 кб с и не скачивает в чем может быть проблема???
Скачайте последнюю версию FSD из загрузок на сайте.
День добрый. Подскажите, что бы обновить fsd нужно просто скачать новый и закинуть на бокс,предварительно удалив старый fsd через xexmenu? Я правильно понял?
Да, но можно просто скопировать копировать содержимое папки скачанного FSD в папку с вашим FSD, и если всё будет работать без глюков, то можно оставить так.
Соответсвенно так же и лаунчер,по той же схеме.?
launch.ini не обязательно
У меня такая проблема. В меню гайд все пункты вернулись к заводским, то есть вместо freestyle home, проводника и system link теперь домашняя страница xbox 360,войти в xbox live и открыть лоток. Где я мог напотачить или как исправить?
Переустановите FSD и проверьте верность пути до default.xex в launch.ini
Подскажите пожалуйста. Установил freeboot. На не прошитой было много профилей, а сейчас не могу найти где их удалить. Везде только добавить и создать. И в настройках ничего не нашел. ПОМОГИТЕ!!!
В настройках родного дашборда есть хранилище, там ищите и удаляйте.
Как попасть в родной дашборд читайте здесь - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#9
Здравствуйте. Не подскажите ли случайно, как мне лучше поступить? Ситуация такая. Есть xbox 360 slim e. В нем внутренний хард 250 Гб. Играми забил. Вставил ещё внешний хард через карман на 500 Гб. Вот недавно вставил ещё +1 карман с жёстким на 500 Гб. И игры с обложками в fsd начали задваиватся. Ставлю в настройках сканирование на один из внешних, на другой внешний сразу дублируется и получается полный треш с дублированием игр. Поставил Аврору, теперь со второго внешнего не запускаются игры, хотя все настроено и отсканировано. Когда вынимаю один из внешних жёстких, то все запускаются игры. Подскажите, как сделать так, чтобы запускались игры, не вынимая один из внешних жёстких дисков? Спасибо
Удалите FSD и дубли игр, если они есть. Поставьте на внутренний HDD (свободно должно быть 10Гб) последний FSD из загрузок на сайте
Здравствуйте, заново установил последний fsd, игры задублировались (те, которые на внешних жестких), причем те, которые на внутреннем харде- они не дублируются. И фсд и Аврора ставит приоритет запуска игр с usb0, с usb1 винта естественно не запускаются(если не вытащить 1) из винтов). Такое ощущение, что нужно либо один винт внешний на 1тб либо же попробовать умудриться с двух винтов сделать нулевой рейд)
Значит не поддерживается одновременное использование более одного внешнего накопителя
Отформатировал флешку, скачал прогу, вставил флешку в консоль, а она не видит файлы на флешке. Видит только, что место занято и место свободное.
По конкретней, что и как делали?
Здравствуйте. Поставил Freeboot и с недавнего времени xbox стал очень по долгу включаться часа 2-3 бывает и не включается вовсе, бывает работает все норм и запускается за пару секунд. В чем может быть проблема?
Если фрибут поставили недавно и сразу появилась такая проблема, то вероятно криво сделали или у вас проблемная материнская плата попалась. Если делали давно и только недавно такое, то может что-то отходит. В общем надо смотреть, удалённо не реально разобраться. На консолях с датой выпуска после 10.07.2012 может быть проблема с PostFix, который нужно поправить, где нарушается контакт из-за окисления бессвинцового припоя на процессоре.
Здравствуйте. Не запускается хех меню. А перед этим слетел фристайл. Пробовал переустановить, хех меню. Не помогло.
http://art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
Спасибо. Разобрался.
у меня некоторые игры запускаются, а некоторые выдают ошибку.Обычно игры, которые выше 2013 года
Скорее всего сильно устаревшая версия фрибута. Нужно обновлять до последней 17511.
Здравствуйте. такая ситуация. xbox freeboot. год играл все было хорошо быстро запускалось а щас началось. игры запускаются по две минуты не которые вобще вылетают. сам икс бокс включается быстро но сама заставка x-box 360 долго висит так же минуты две
Вероятней всего неисправность жёстко диска. Нужна диагностика.
Даже элементарно в гта 5 текстуры не успевают прогружаться. это так же дело в жестком диске? или можно еще где нибудь покапать проблему?
Скорей всего в жёстком диске. Если внутренний, то бэды, если внешний - низкая скорость интерфейса USB.
Диск внутренний на 250гиг. как можно проверить его? не силен в этих делах)
Тогда отнесите мастеру на диагностику
Доброго времени суток ...
Собираюсь на 360 е 13 года , поставить фрибут . Устал покупать игры ... так вот суть вопроса ! У меня внутренний жесткий на 250гг и внешний на 250гг оба забиты лицензионными играми . После фрибут установки, я смогу их запускать без всяких танцев с бубном и манипуляций с папками и образами
Если эти игры без фрибута у вас работают, то и с фрибутом тоже будут. Никакая прошивка не влияет на запуск лицензионных игр.
Здравствуйте!
Делал когда-то давно у Вас приставку.
Все это время играл с плохим HDD. Когда его создавал, откопал из какой-то помойки )))
Сегодня решил установить нормальный жесткий. Отформатировал его при помощи guiformat, закинул на него все содержимое убитого диска.
Все запустилось, как и там. Но не могу создать ни один профиль. Либо зависает, либо заново спрашивает "введите имя профиля". Что это может быть?
И проблема номер 2 - никак не могу Forza поставить, чтобы оба диска работало.
Пробовал в content закидывать в папке 00000002 содержимое папки disc2 forza - не видится все равно. Можете написать алгоритм, как это делать?
Уберите launch.ini, перезагрузите консоль и создайте профиль, затем верните файл и снова перезапустит консоль.
Папка 00000002 должна находиться в Content\0000000000000000\ID_название_игры - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
Здравствуйте!У меня вопрос по TU к игре GTA 5.Скачал с сайта последнее TU.Читал вашу инструкцию.Куда кидать разобрался))Только как сам файл этот на бокс закинуть.Просто на флешку и там как по инструкции!Или же через программу Horizon?Подскажите пожалуйста..Уж очень хочется с DLC поиграть.
На флешку, потом через Проводник в FSD скопируйте.
Извините ещё раз!Я когда пытаюсь закинуть файл на флешку выходит табличка не хватает места.Т.к её форматнул в боксе..
Удалите созданное запоминающее устройство из этой флешки в настройках консоли
Добрый день.Такая ситуация.Есть xbox360 fat с фрибутом и прошивкой lt.3.0.
Фрибут работает без нареканий,а вот привод отказывается распознавать самописные диски,хотя покупные пиратки запускает.Самописные диски проверял на другом xbox с этой же прошивкой,идут отлично.В чем может быть проблемма?Заранне спасибо.
Скорей всего качество дисков плохое и подсевший лазер в приводе консоли.
Здравствуйте! Проблема такая. Флешку отформатировал согласно инструкции. Закинул файлы на неё и когда вставляю в приставку и нажимаю копировать, то переносится только часть файлов и все. Или вообще показывает что все файлы на флешке 0кб. Что за причина
Банальная не совместимость с флешкой. Используйте другую.
Доброго времени суток! Такой вопрос. Игры от оригинального Xbox можно также конвертировать в GOD формат и запускать как и остальные игры? Я обновил фрибут до последней версии, перевёл одну из игр от оригинального Xbox в GOD, закинул на флешку вместе с играми от Xbox 360. Freestyle её определил, но при попытке запуска возникает ошибка: "При выполнении данной оригинальной игры для Xbox возникла ошибка. Работа не может быть продолжена. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: http://www.xbox.com/support." Тоже самое при попытке запустить игру с внутреннего HDD. В чём может быть проблема и как её решить? Заранее спасибо!
Распакуйте ISO образ через Xbox Image Browser - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#8
Распаковал образ через XDVDMulleterBeta10.2, поместил на USB флешку, но при запуске выдаёт ту же ошибку, как и для GOD контейнера.
Без оригинального жесткого диска работать не будет эмулятор XBOX Original.
Здравствуйте!Такой вопрос имею: был прошит привод на LT+3.0 , решил до кучи всё таки Freeboot сделать .Короче говоря при прошитом приводе версия даша была 17511(крайняя на сегодня , от ноября 2016 года), а когда сделали мне фрибут , то версия пошла в сторону понижения и теперь 17502 от марта месяца 2016 года . Это критично? Да , и аватар стал белёсым в виде бабы , которая не шевелится .Кинект я продал отдельно , сейчас нет возможности проверить работоспособность , но уверяю , что он работал , игры запускались для кинекта и танцы шли до упада Аватары были живыми , мужского пола можно было выбрать и так далее юЗначит мне надо скачивать даш именно 17502 , который сейчас стоит? И могу ли я обновить даш до той версии , которая стояла изначально , тt до 17511 , или не стоит этого делать??? Сорри , если сумбурно написал .
Написано же, что аватары обновлять только той же версией.
Добрый день! Подскажите как решить проблему. Поставил на Xbox 360 freeboot COD Modern warfare (1-я часть). При запуске черный экран. Там где плагин FSD - unload нажимал но не помогло. Подскажите что делать.
По играм не могу подсказать.
Пожалуйста помогите! Вчера скачал Skyrim+3DLC. Удалил свою прошлую и очистил кэш. И когда поставил новую версию и включил пишет не удалось запустить игру и вылетает.Удалилял профиль- тоже не помогло.
Я играми не занимаюсь.
Здравствуйте! Вопрос, для connectx обязательно ли фсд 2.2 ? У меня последняя 3. И стоит Аврора 0.7. Плагин закинул, написано активно и в фсд и в авроре, но в проводнике нет папки conx. На компьютере добавил папку для всех, проверил доступность на ноутбуке.
connectx очень не стабилен. Не рекомендую использовать.
Я его только для для просмотра и теста игр хотел поставить. Пока с ним возился появился глюк. Почему то в дашланче кнопка сохранить стала неактивна и всегда по умолчанию грузит фристайл. Что не так ? При перезагрузке все работает и сохраняет, но если выключить питание и включить то грузит по дефолту фристайл и ланчини становится дефолту
launch.ini нужно редактировать на компьютере, затем переносить на консоль. Настройки в нём - приоритетные. Основная задача Dash Launch - автозапуск FSD.
С ланчини разобрался,после обновления Даша на 17526 ланчини сохранил как то на флеш память 16мб которая и не замечал галочки в дашланче место хранения. Вот он его дефолтный и первым запускал, а который на hdd1 игнорил, я редактирую через дашланч или через фтп. С connectx для связки win10+avrora 0.7b.1 тоже разобрался просто в вин10 нужно было включить старый протокол SMBv1. Для теста игр самое то, аркады запускает быстро, игры ААА чуть дольше грузит. Спасибо за ответы.
Консоль Xbox 360 E Corona 4 GB Freeboot RGH 2, родной дашбот 17155
Оболочка Aurora 0.6 обновлена до 0.7b дашбот оболочки (18) 588
При запуске Far Cry 4 и Assassin's Creed 4: Black Flag консоль ребутится.
Пробовал разные репаки от GOD до распакованого ISO, ставились разные ТU, пробовал запускать как с внутреннего HHD так и с внешнего, игры закидывал правильно. Примечательно что раз на десятый игра проскакивает и запускается но чаще всего консоль ребутится при запуске этих игр. До этого менялся внутренний хард и на старом харде таких проблем не замечал или были изредка. Так же обратил внимание что на харде в корне HHD есть папка Games она как дубль папки Aurora которая лежит в папке HHD1 где расположена и папка Content/0x16 и содержит аналогичные файлы, удалять её как то не хочется дабы не запароть оболочку, но вроде на старом харде такая же папка присутствовала. Расположение игр и всех путей правильные иначе бы не запускались другие игры. Есть какие мысли в чем может быть проблема...?
С Авророй не работаю. В FSD данная проблема решается отключением FSD плагина - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#10
Спасибо и на том. Будем искать дальше метод борьбы с этой заразой.
Попробуйте обновить Даш на следующий, или сразу на последний.
лет 7 назад купил сыну xbox 360, почти не играли за это время на ней. Щас выкопали(нашли) заного и решили запустить. Не могу определить что за прошивка стоит, при вклч-открытии через лоток ничего не показывает. Помню давно ещё запускал не оригинал диски и писал игры с флешки. Щас застрял как ставить игры, если форматировать на компе фат32 - консоль не принимает и выдаёт только форматировать по своемому, после формата на консоли на флешке комп видит только 2 мб свободного пространства. Химичить самому или везти к мастеру?
Если сами не уверены, то лучше к мастеру.
Народ, доброго времени суток! Вопрос у меня к вам несколько туповат, ибо сам я чайник, но буду признателен за помощь. Суть проблемы такова: есть Xbox360 прошитый на фрибут, игры, как вы знаете, скидываю на него через XexMenu1.1(папка с дофига цифр). На некоторые игры подобных форматов не попадалось, только с файлами типа default.xex. Может, я чего-то и не понимаю, просветите: чтобы запустить игру, куда нужно копировать все эти папкиData и прочее. и как запустить игру(видимо, через ту же прогу?). Вроде подобное Jtag называется... Заранее огромное спасибо.
Читайте внимательно этот пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
кидаю игру формата GOD с dls в контент/многонулей, сканирую, в библиотеке показывает, но не запускает. что делать ?помогите
Попробуйте этот пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#10 Если не поможет, то пробуйте скачать игру из другого источника.
Есть ли возможность подключения xbox 360 по лану, через сетевую карту ПК, но чтобы помимо ftp еще было активно интернет-соединение?
Да, измените третью предпоследнюю секцию IP с 1 на 2 в одном из соединений (LAN либо Wi-Fi).
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Видимо, сбил настройки отображения обложек(игры с винта запускаются, а обложки пропали). Приставка без подключения к интернету. Наверное, обложки лежат на жестком диске и к ним слетел путь? Возможно восстановить отображение обложек к играм не подключаясь к xboxunity.net(логин и пароль выставлял не я, поэтому их не знаю) ? Заранее спасибо! P.S. Галочка «Включить загрузку обложек» стоит, а вот логина/пароля в полях к xboxunity.net нет .
Нет никаких путей к обложкам. Переустановите FSD на последнюю версию, которая доступна в загрузках на сайте, затем настройте его по инструкции.
Спасибо. Боюсь что-нибудь сделать не так и закирпичить иксбокс Буду пробовать...
Скажите пожалуйста.будет работать игры 2018года если стоят прошивки lt-2.0 и freeboot одновременно.просто начиная с 2013 года пошла защита XGD3 ,и как бы lt-2.0 их не может читать а фртбут может.а у меня будут стоять сразу 2 прошивки.обьясните игры новые будут тогда работать?
С фрибутом без разницы LT 2.0 или LT 3.0 будет прошивка привода, они между собой совместимы. Новые игры могут не заработать если старая версия дашборда фрибута.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
Залил на hdd (FSD 3.780) игру Dead space-2, она состоит из 2-х дисков,оба диска вылезли в меню “Xbox 360 Игры»,но при прохождении 1-го диска игра попросила вставить 2-й диск... почитав форумы,я переместил 2-й диск игры в «нет секции»,но проблема не ушла... есть мысли,что я сделал не так,или не сделал?
Для начала, прочтите ещё раз второй пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
Оба диска должны быть в формате GOD.
В качестве исключения, пробуйте поместить игровой диск в папку Games (Games/454108DF).
Оба диска в формате GOD, спасибо,попробую..
День добрый, что может быть . В библиотеке показывает игры по две иконкы.как сделать что б было по 1 ?
Пробуйте переустановить FSD.
Так и не понял.Куда GOD формат сбрасывать, ясно. А куда сбрасывать игры в распакованном ISO?
В паку Games. Читайте внимательно инструкцию.
День добрый! Подскажите пожалуйста чайнику. Приставка xbox 360 slim со встроенным жестким диском 250гб прошитая в freeboot. Жесткий диск поломался, есть внешний на 500ГБ. Что мне теперь нужно сделать для того чтобы приставка работала. Спасибо большое заранее. Пытаюсь сам разобраться, запутался.
Закинуть на внешний HDD папку с FSD и файл launch.ini., но перед этим внимательно почитать инструкцию.
Спасибо добрый человек, все работает))
Т.е. чтобы установить прошивку Фрибут ничего не надо паять?
Обязательно нужно припаивать чип, и с помощью программатора менять прошивку материнской платы.
День добрый! Подскажите пожалуйста новичку. Приставка xbox 360 slim со встроенным жестким диском 500гб прошитая в freeboot freestyle 3. обновили xbox live теперь не включается что делать? надо перепрошивать или есть другой выход СПАСИБО
Можно восстановить работоспособность. Звоните.
Прошит freeboot'ом, сегодня дочь играла в Just Dance 2015 и вышла в режим соревнования с другими игроками по сети, черевато ли это?
Да, бан в Live.
Да и так же не возможно в лайве быть, тогда получается это не страшно?
В launch.ini должно быть прописано liveblock = true. В загрузках на сайте есть правильный launch.ini.
Наткнулся в торрентах на JTAG, но там совсем другая структура папок нежели GOD, есть папки 000$SystemUpdate и Data. Вот куда их копировать???
Папку SystemUpdate можно удалить. Если там есть файл default.xex, то это распакованный образ, который нужно помещать в паку Games. Читайте внимательно инструкцию.
Спасибо! Читал, но не нашёл!
Вот сейчас действительно всё по 5 раз перечитал! Вы говорите, что нужно перекидывать образ в Games, но там много файлов, а папка не имеет названия типа 4D5309D6, а называется Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh]
http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
Прочитал я! Как вы не поймёте! Там много фалов в папке, она называется Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh]. Нет инструкции как все файлы копировать!!! И какие именно!
Папку Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh] надо поместить в паку Games. Это же элементарно.
А как определить версию дашборда на прошитой коробке?
В настройках.
Есть папка эмуляторы, как их установить???
Поместите её в корень жёсткого диска, затем в FSD в Пути к содержимому создайте отдельный путь к этой папки и поставьте галку на эмуляторы.
Возникла такая проблема, во время игр не работает удержание кнопки B. Захожу в FSD и отключаю плагин. После работает сталбильно до ребута fsd. Как закрепить эту опцию чтобы не сбрасывалось или может есть другое решение?
С такой проблемой ещё никто не обращался. Пробуйте полностью удалить ваш FSD с launch.ini и поставить последнюю версию, которая есть в загрузках на сайте. Если это не поможет, значит придётся постоянно отключать плагин, вашем случаи.
kim095 привет, у меня такая проблема я не могу обратно вернутся на freestyle что делать ? Как ты писал Y мне не помогает
Переустановите FSD и launch.ini, если не поможет, тогда переустановите сам DashLaunch.
Здравствуйте. Вообщем, проблема такая – пропал freestyle home и температура процессора и т. д. при нажатии на кнопку guide, что делать?
Нажатие на левый или правый стик должно вернуть панель. Если не поможет, то переустановите FSD.
Здравствуйте! Есть проблема: подключаю внешний жд к боксу и он не загружается, просто вечная загрузка, когда отключаю его, то все загружается, потом подключаю его и консоль видит. Что сделать, чтобы небыло вечной загрузки?) Заранее спасибо)
Первый раз о таком слышу. Надо смотреть.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при установке ГТА 5 на Xbox 360 freeboot возникает проблема, если отдельно закинуть определенный DLC то она перестает запускаться (зависает во время загрузки), а без этого DLC работает. В чем может быть проблема?
Очевидно в DLC. Я играми не занимаюсь. Обратитесь на игровые форумы.
Добрый день! Слим 250Гб фрибут. Освобождал место на ЖД под новые игры, удалил несколько прям из меню игр (через контекстное меню по Y), сколько места освободилось справа сверху не обновлялось, перезапустил консоль и пропали вообще все игры, обложки есть, но ни одна не запускается и место на ЖД показывает как будто он чистый. Что могло произойти и есть ли шанс вернуть все, может просто глюк какой?
Переустановите FSD с помощью xexmenu. В загрузках на сайте есть последняя версия.
Здравствуйте,игры на внутреннем накопителе отлично работают а все игровые диски надпись open trey, подскажите пожалуйста можно ли самому что нибудь сделать?
Нельзя. Проблема в DVD приводе, менять лазер или привод целиком.
Привет, пожалуйста подскажите хбох 360 фат фрибут фристайл 3 читает диски только с надписью хбох 360 live,так и должно быть? Или другие форматы тоже должен читать? К примеру,lt+3
Фрибут - это запуск игр без дисков. За чтение дисков отвечает DVD привод, который нужно отдельно прошивать для запуска не лицензионных дисков.
Здравствуйте, удаляться ли сохранения если я сотру базу данных? Xbox начал зависать в играх и я ищу решение проблемы без потери сохранения. Возможно ли это?
Не удалятся. Если не поможет, то просто переустановите FSD.
Бля чувак люблю тебя, огромное спасибо. Я неделю мучался не мог понять почему на иксе прошытом фриибутом не запускаеться при запуске фсд. СПАСИБО ЧТО ТЫ ЕСТЬ)))
Здравствуйте. Такая проблема. Купила иксбокс с прошивкой. Не могу подключить компьютер к приставке по FTR. Неправильный логин и пароль. Узнать парольу продавца возможности нет. Можно как то сбросить этот пароль?
Логин и пароль не требуется. Для подключения к приставке по FTP должен быть запущен FSD.
Добрый день! Буду оч.признателен если поможете решить небольшую проблемку:есть xbox slim 4Gb внутренней памяти, прошита на фрибут, внешний по usb на 500 GB, FSD 3 запускался через мои игры в родном дашборде. При попытке копировать некоторые файлы из-за хренового джойстика скорее всего что-то удалил в проводнике на дашборде FSD3(т.е. находясь внутри кастомной прошивки, извиняюсь за выражения,может что-то не своими именами называю), скорее всего в ON BOARD, подозреваю что это на памяти 4 Gb консоли. Теперь консоль включается на родном дашборде, в папке игры-FSD3 отсутствует, отсутствует одежда в профиле (т.е. профиль белый без признаков). Понимаю что снёс какие то файлы дашборда, как вернуть? При загрузке с помощью открытия лотка загружается что-то типа Биоса (XexMenu), но в конце пишет типа Ip adress и все.Кто знает подскажите!Спасибо!
Ставьте FSD на ваш внешний HDD, как написано в инструкции. В итоге FSD будет сам запускаться вместо обычного дашборда.
Обновить аватары можете по этой инструкции - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot#4
Сейчас попробую,спасибо!
На внешнем диске ещё папка XBOX 360 скрытая, большая 32,5 Гб,я так понимаю это когда бокс жесткий форматировал он её сделал,с самого начала когда freeboot ставили, её оставлять?
Если версия дашборда 17349 и выше, то удаляйте, но сначала попробуйте удалить запоминающее устройство (ваш HDD) в настройках консоли в хранилище. Если версия дашборда ниже 17349, то рекомендую обновить фрибут.
подскажите, как удалить папки игры из content/000000000000
разобрался. спс
Подскажите можно ли играть на Xbox 360 freeboot беспроводным рулём (штурвал оригинал) и как подсоединить~совместить с Xbox 360?
freeBoot никак не влияет на работу аксессуаров.
Спасибо
Здравствуй. У меня XBOX-360S прошитый под freeboot включается но не запускается. Горит зеленая лампочка, привод работает, но не стартует. Подскажи в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Возможно проблема в Postfix адаптере, при его наличии. Несите консоль к мастеру.
День добрый. Такая ситуация: удалил нечаянно папку FSD через hex меню на HDD, как вернуть обратно?
В загрузках на сайте скачайте FSD и скопируйте через xexmenu на HDD
Здравствуйте подключил внешний жесткий диск на xbox 360 slim фрибут оболочка фристайл3 поменял путь в настройках хотел играть с переносного харда потом выключил внешний жесткий диск а теперь все иконки игр исчезли не могв восстановить
Переустановите FSD. На сайте в загрузках актуальная версия.
Здравствуйте вот еще забыл сказать как отключил внешний хард от бокса в меню заходишь в мои игры xbox360 там игры не отоброжались потом через флешку закинул одну игру просканировал она появилась
Здравствуйте. Стоит аврора, хочу перейти на FSD. Как это правильно сделать. Или может можно чтоб было две оболочки? Конфликта не будет? Спасибо.
Скопируйте папку с FSD отредактируйте launch.ini как написано в инструкции. Автозагрузка возможна только одной оболочки.
"Зайдите в Настройки -> Главные настройки -> Сброс настроек -> нажмите Стереть базу данных. После этого удалятся все загруженные обложки и прочая дополнительная информация, касающаяся контента FSD." А игры при этом тоже удалятся?
Нет.
Добрый день.
А как в launch.ini установить liveblock = falsh
Как отредактировать?
Вроде бы через File Manager проверил, включено!
На компьютере в блокноте
liveblock = true (если включено, то блокируется, так?)
а этот параметр не нужно включать?
livestrong = false
Просто используйте этот launch.ini - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
Что может быть, при подключении по ftp, при соединении находит сервер, но ждет приглашение, так и не дождавшись обрывает связь.
Разобрался. В консоли была отключена функция FTP
Добрый вечер. Использовал Вашу инструкцию для загрузки обложек "Зарегистрируйтесь на xboxunity.net, используя пароль не менее 8 знаков. Затем зайдите в Настройки -> Главные настройки -> JQE360.com -> введите ваши регистрационные данные с xboxunity.net.
Далее заходите в Настройки -> Настройки содержимого -> Загрузка обложек -> поставьте галку на Включить загрузку обложек." но ничего не изменилось. ЗD обложки так и не появились. Не то чтоб сильно мешало,но хотелось бы по-красоте. Может есть еще какие-то варианты?
На иконке с игрой нажмите Y и выберите обновить обложки. Если не сработает, проверьте настройки интернета в родном дашборде. Тест настроек соединения только через попытку загрузить обложки.
Добрый вечер! Вас беспокоит мама юного игрока)))) не особо познала тонкости установок игр на хбокс, обращаюсь к Вам за помощью)
Скачала через торрент игру Call of Duty Black Ops 1 и столкнулась с тем что в файле две папки одна с номером игры 41560855, вторая с названием Call of Duty Black Ops. С первой все понятно в контент и нули кидать. А что делать со второй?
За ранее огромное спасибо!
Если в папке Call of Duty Black Ops есть файл default.xex, то эту папку нужно поместить в папку Games (при отсутствии этой папки создайте её вручную в корне вашего накопителя hdd или usb).
Добрый день.Скачать игру а там в папке нет исо фаула,только один фал архивный остальные .000 .001 и так до .007 и файл dvd,как установить игру на фрибут,фристайл
Это разбитый на семь частей архив. Найдите в Goole и скачайте игру с другого источника в GOD формате или ISO образе с последующей конвертацией.
Добрый вечер! Прошивка фрибут при подключении кинекта требует обновления. Где можно скачать правильное обновление и как установить. Заранее спасибо за ответ.
http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot#4
Добрый день! Не нашел обновление на кинект с версией 17489. Или эту версию нельзя обновлять? Заранее спасибо за ответ!
Есть такая версия. Смотрите в загрузках на сайте.
- У меня такая проблема, скачиваю игры из интернета. И устанавливаю как по инструкции GOD на 00000..., а ISO на Game. Некоторые игры выходят на списке, но не запускается, некоторые вообще нету в списке( Из за чего может быть? Версия 17489. Заранее спасибо за ответ!
Если с флешки копируете, то может не совместима быть. Попробуйте другую флешку или по FTP.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,могу ли я на внешнем винте использовать тоько один раздел, отформатированный в FAT 32 для хранения и запуска игр? Два других раздела NTFS
На жёстком диске должен быть единственный раздел FAT32, и больше никаких.
Нет. Это точно не так.
Нашёл свой старый юсбишный винт,на нём тож 3 раздела,последний из них в FAT32. размечал я его года 3-4 назад,но хоть убей, не помню чем я его разбивал и форматировал. Дерево каталогов, как и на внутреннем винте фрибутной консоли. Раздел этого диска определяется консолью, как 0USB устройство, все игры запускаются. Я думал может какая-то прога спецовая есть. Ладно буду пробовать.
Добрый вечер,подскажите не могу подключить интернет ни по проводу ни по wi-fi,оболочка Aurora?Пишет DNS серверу не удается разрешить имена серверов службы Xbox Live.Я понимаю что к лайву не будет подключения,но что надо сделать что бы просто было подключение к сети?
Я не занимаюсь Авророй
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,при удалении игры пишет operation failed.И по-прежнему висит и занимает место Как удалить игру?
Переустановите FSD и попробуйте удалить.
Я скрыл обложку игры.А как обратно восстановить?
Каким образом скрыли?
Можно ли через ID игры узнать название (что надо делать)
Да, на сайте http://xboxunity.net/
Доброго времени суток. ПОМОГИТЕ пожалуйста. Проблема в следующем:
Приставка прошитая freestyle 3.0 вчера ребенок играл спокойно все работало . Решил сменить игру и ВСЁ. Выбираем любую игру с внешнего HDD и консоль на этом виснет картинка зависает на выборе игр. При этом не перезагружается не отключается, на джойстики не реагирует. Чистили кэш, чего только не пробовали. Есть одна игра на установленная непосредственно на приставке включается без проблем. Ничего не делали не ковыряли не ломали не роняли. Просто вышли из одной игры захотели выбрать другую. Ребенок в слезах.
Надо смотреть ваш внешний жёсткий диск. А так попробуйте переустановить FSD. В загрузках на сайте есть актуальная версия. Если переустановка не поможет, то надо диагностировать жёсткий диск.
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста,решение:
С флешки перекидываю игру на консоль(все как обычно).
Сканирую.перезагружаю консоль.но игры нет.а в хранилище жесткого диска консоли она отображается,что загружена и есть.с обложкой.
Игра повреждена?или ее как-то можно запустить?
Возможна несовместимость с флешкой, попробуйте другую или способ закачки по FTP.
добрый вечер, у меня на freestyle произошли 2 ошибки
1. при перекидывание игры с флешки на hdd пишет operation failed(только с одной игрой, call of duty)
2. при запуске nfs most wanted выскакивает окно freestyle 3, а затем вылетает в меню
помогите решить проблемы, буду чрезмерно благодарен)
1. попробуйте другу флешку или http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#4
2. http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#10 или см. первый пункт.
Привет! Очень странная ситуация. Есть игра формата iso (в корне два файла game_release.xex и game_final.xex). На компьютере в эмуляторе Xenia и то, и другое без проблем запускается... А на хвох нет! Голову сломал и все уже перепробовал. Скажите, в чем теоретически может быть причина?
У вас случай странный, а не инструкция. Попробуйте в GOD формат сконвертировать.
Сконвертировал. Проблема не исчезла. Причем на pc все исправно запускается. В чем может быть дело?
Значит ищите версию игры под фрибут. Больше никаких вариантов нет.
КРУТОЙ ТЫ МУЖИК!!! Спаааасииибооо!!!!
Freeboot 360...закончилось место на "on board" 4g память самой приставки...теперь обложки не загружаются ибо некуда... (обложки загружал в низком качестве) сейвы, профили и прочую лабуду перенес...что ещё можно удалить чтоб место освободить???
Перенесите FSD на внутренний жёсткий диск или внешний.
У меня такой вопрос у меня нету Freestile Home у меня игры играются через Xexmenu и через контент тоже как быть Freeboot папку не вижу только dashlaunch есть
Ну так поставьте FSD. Никакой папки Freeboot и не должно быть! Читайте внимательно инструкцию!
Устанавливаю путь к играм,нажимаю х(сохранить).Не сканирует.Что делать?
Если закачивали игры через флешку, то проблема во флешке. В ином случаи переустановите FSD.
Игры на внешнем жёстком диске.
Переустановите FSD
Проблема такая, что при игре с харда(консоль фрибут) в любом месте игры выходит ошибка протрите диск и игра вылетает. Может ли быть проблема с хардом. Заливал игру с флэшки
Скорей всего проблема совместимости с флешкой, из-за этого могут криво копироваться данные. Используйте внешний USB жёсткий диск или способ закачки по FTP.
Здраствуйте,во-первых спасибо за ваш сайт,благодаря вам и вашему сайту получил много приятных часов за играми.Хотел поинтересоваться,есть ли на сайте инструкция как устанавливать эмуляторы(Sony,Sega и тд),как утанавливать игры на них и где всё это можно скачать?Спасибо.
emu-land(точка)net
Здравствуйте, подскажите, то что я играю постоянно с включённым куллером на 60%, приставке чем то грозит. Понимаю что это износ самого киллера ускоренный. Интересует не хуже ли приставке, что температура чипов не поднимается за 60 градусов?
Излишним шумом и более хорошим охлаждением консоли.
Всех приветствую! Прошу вашей помощи!
Имеется приставка с freeboot с hdd 500gb. На ней много игр, порядка 60. Суть. Подключил внешний hdd для копирования игр на внутренний диск приставки. Захотел проверить, ту ли игру скидываю,и поменял путь в установках на внешний диск. После поменял путь обратно как было: hdd1/content/0000000000000000/
Всё сохранил на кнопкой Х. Просканировал поновой. Но!
Игры не появляются в библиотеке как ранее. Пишет игр 0.
Хотя, через проводник,захожу на внутренний hdd и любая игра запускается. Много вариантов путей перепробовал, результата 0. Будто,какая-то настройка слетела.
Кто знает выход помогите пожалуйста!
Переустановите FSD
Здравствуйте. Не могу во freestyle добиться ни автоматической ни принудительной ( через Refresh Artwork загрузки обложек игр ). Подскажите, сейчас оболочка freestyle поддерживает загрузку обложек по wi-fi ?
Сервис загрузки обложек не работает. Когда заработает - неизвестно.
Здравствуйте, проблема так же с обложками. Во FREESTYLE сделал сброс, все обложки пропали. Теперь не появляются. Из вашего ответа ясно что сервис не работает, ок, будем ждать когда заработает. Помимо обложек не обновляются TU, они тоже к этому сервису относятся или нет? Когда нажимаю "обновить обложку"
В статусе пишет :
Status: HTTP : 3 items left(0.00 kBps)
Сервис загрузки обложек и TU не работает. Когда заработает - неизвестно.
Раз сервис подгрузки обложек приказал долго жить, может стоит осветить тему ручной загрузки изображений? Где-то же родной дашборд их хранит.
Вристиль и Аврора не интересны, ибо глючная и геморная хрень! Всегда ставлю игры через XeXmenu и программу Хорайзон... запускаю через родной дашборд! Проблем небывает от слова вообще! Вот только обложек игр нет, серые окошки с названием игр. Кто знает как подгрузить вручную, буду рад такой иные.
Вручную никак
Добрый день скажите пожалуйста установил на внутренний hdd две игры battlefield, в меню запускается дальше требует диск с одиночной игрой, что я делаю неправильно?
Не правильно устанавливаете или криво устанавливается из-за плохой совместимостью с USB флешкой.
Здравствуйте.Не совсем разобрался,куда нужно кидать папку 0000700.Есть две папки:494707d4(сама игра) и отдельная папка 0000700(мегапак авто к игре).Так вот,куда кидать папку 0000700? Заранее спасибо
В папку 494707d4
Добрый день. Такая ситуация, не получалось запустить tu для Minecraft. Где-то вычитал что нужно удалить обновы из Game:\Data\TitleUpdates так и сделал вместе с самой игрой. Закинул новую и все норм, играем. Отключался от wifi, зачем не знаю, потом переподлючился нормально, но (любимое) теперь не грузятся обложки, тут уже вычитал что не работает сервис, хотя когда скидывал новую версию Minecrafta обложка подгружалась. После удалений и на некоторых других играх пропали обложки ну да ладно с обложками, переживём. И вот появилась проблема в виде F3 Crash только при запуске, без интернета ошибки нет. Подскажите пожалуйста как с этим бороться, заранее спасибо.
В launch.ini должен быть такой параметр livestrong = true
[Settings]
pingpatch = true
signnotice = true
liveblock = true
livestrong = true
xhttp = true
nonetstore = true
devlink = false
sockpatch = false
autofake = false
fakelive = false
F3 crash что делать помогите
launch.ini должен быть такой параметр livestrong = true
[Settings]
pingpatch = true
signnotice = true
liveblock = true
livestrong = true
xhttp = true
nonetstore = true
devlink = false
sockpatch = false
autofake = false
fakelive = false
Добрый день. Не смог разобраться: объединил несколько дисков , чтобы в меню была одна иконка с игрой, но случайно объединил 2 разные части одной игры (зомби часть, теперь ее не могу найти). Как вернуть все обратно, чтобы в меню отображалось несколько дисков одной игры?? Пробовал удалить и установить заново-не помогло. Заранее спасибо.
Скачайте игру (игры) из другого источника и действуйте по инструкции.
Игры работают, зачем их скачивать заново? в Freeboot не получается вернуть отображение дисков, которые я перенес Y/move game/no selection. как вернуть все обратно чтобы в FSD отображались несколько дисков одной игры (если они появились при установке)?
Никак
Добрый день! Удалось ли вам решить проблему? Я столкнулся с тем же - перенёс Диск2 игры в "Нет секции", а оказалось, что с него надо игру запускать. Если нашли ответ, как вернуть иконку игры в меню, напишите, пожалуйста.
Переустановите FSD
Не получается подключиться приставку (фрибут) к интернету через роутер по вай фай.
При проверки подключения пишет, что DNS серверу не удается разрешить имена серверов службы Xbox Live.. Просто закинул на жесткий диск игр, а обложки не обновляются.. Как по можно решить этот вопрос?
И не будет проходить проверку подключения в принципе. Скачайте FSD и launch.ini с этого сайта в загрузках
Просто связь с роутером есть, а с интернетом связи похоже нет.. Может в роутере под приставку что то надо прописывать? Роутер поменялся, с тех пор как я пользовался приставкой в последний раз, лет шесть прошло. Все забыл.. чтобы обновить фристайл и Даш надо просто скопировать содержимое архивов на жесткий диск консоли с заменой имеющихся? Обложки игр, сохранения и ТU не слетят?
К сожалению, я вам ничем помочь не могу.
Здравствуйте, вчера решил удалить профиль, т.к. приставку продаю. Все прошло удачно, но при запуске приставка на моменте выбора профиля зависает и все, как быть? Приставка прошита freeboot, оболочка Аврора. Заранее спасибо.
Возможно, неисправен жёсткий диск (бэд блоки). Подключите его к компьютеру и посмотрите состояние SMART программой CrystalDiskInfo.
Спасибо попробую
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите. Есть Xbox 360 slim corona 4gb и у нее промблема с внутренней памятью (4гб). При прошивке ее в фрибут можно ли как то отключить или обойти эту внутреннюю память чтобы все данные считывались с hdd или usb. Такое возможно?
Нет, только замена eMMC памяти или переделывать на NAND 16Mb, что будет самым лучшим вариантом.
Здравствуйте, xbox freeboot играл с внешнего hdd 500Гб решил поменять на 1000Гб форматнул, все содержимое перенес в дашборде отображаются и запускаются 64 игры в Авроре 49, до переноса были все причем пропали игры с внутреннего hdd 250Гб, пути прописывал по всякому и к папке hdd1 и hdd1/content и глубину менял подскажите может сталкивались куда копать ?
Надо проверять жёсткие диски
икс бокс 360 перестал видеть внешний жесткий диск на 1тб, подключаю к компу папка пустая, а обьем занят 600гб, все перепробовал ничего, отформатировал диск, не видит его мой фристайл 3 вообще
Проверьте состояние жесткого диска программой CrystalDiskInfo, если всё ок, тогда форматируйте по этой инструкции, затем форматируйте с помощью Guiformat в FAT32
файловая система жд exfat
Файловая система внешнего жёсткого диска должна быть только FAT32!!!
спасибо. пробую
такая ситуация. игра dead spase 2. игра в формате GOD имеет две папки и два файла запуска (двухдисковая). но в определенный момент игры не переключает с диск1 на диск 2
Уверены, что обе папки в GOD формате? Установочный диск должен точно быть в GOD, а вот игровой может быть просто распакованный ISO образ, который нужно помещать в папку Games. Если правильное размещение папок не помогает, тогда скачайте игру из другого торрента.
точно в GOD. там нет такого что 1 диск установочный, а второй игровой. они оба игровые. и оба диска запускаютс по отдельности. просто на втором когда запускаешь игру и запускаешь сохранение просят вставить диск 1 тк еще не перешёл на диск 2.
попробую скачать с другого торрента
Здравствуйте у меня такая проблема : у меня ХВОХ 360 с фрибутом я скачиваю любые игры всё хорошо но как только я пытаюсь скачать Forza Horizon 2 в такомже формате как и все игры до етого у меня вылетает ошибка (Неудалось запустить игру. Повторите загрузку игры). Кстати я пробивал включать её и на флешке и скопированую на ХВОХ одно и тоже происходит
Попробуйте игру в другом формате, скачайте с другого торрента.
я пробовал но всеровно ничего невиходет и ето только с етой игрой с другими тогоже формата всё ок и скачивал все игры с хвохтор
Скачайте игру из другого источника
Приветствую! Хбокс 360 фрибут, FSD 3, 16547. Все работает но Крашиться F3 и не обновляются обложки. Пробовал все. Пришёл к выводу, что нужно обновляться до Авроры. Можно ли поменять оболочку без потери данных?
Сначала попробуйте launch.ini и FSD с этого сайта. Если вам это не поможет, то можете попробовать Аврору. Смена оболочки никак не влияет на сохранность игрового контента.
Здравствуйте, можно ли на фрибуте скачивать игры на диск болванку и играть? Если да, то скиньте пожалуйста инструкцию
Нельзя
Подскажите на какой прошивке это возможно?
Немного не уточнил. Скачивать игры на болванку и играть так же, как и без прошивки на лицензионных дисках
LT 3.0
Здравствуйте подскажите пожалуйста XBox 360 прошивка Freeboot Freestyle 3 не получается запустить с первого раза что делать ть
Несите консоль к специалисту.
А что делать если отформатировал жесткий диск и не могу найти проводник
FSD поставьте и будет вам проводник
Здравствуйте! А возможно ли устанавливать Title Update не на встроенный жёсткий диск (он всего 4ГБ) а на дополнительно установленный?
Этот вариант не проверял. Пробуйте создать вручную папку Cache, и туда помещать TU_
Добрый день, возился с закачкой игр, и случайно удалил папку FFFE07DF, теперь что делать? Они у всех разные, или можно перезаписать откуда - либо? Freestyle Home 3
Эта папка относится к AVI-MOV кодеками, на игры никак не влияет. Совсем не обязательно её восстанавливать.
Здравствуйте, у меня xbox360 на 4gb.
Давно мне кто-то установил прошивку freeboot, но случайно все удалила, по итогу стала сама устанавливать прошивку, но у меня не получается
hdd1 у меня нет, я использую внешний жесткий диск на 500gb*
я сделала все по инструкции и скачала игру в формате GOD в папку udb0\content\000... но эта папка не отображается в проводнике (еще до удаления всей прошивки в настройках в хранилище xbox у меня отображались сами игры, а сейчас нет). Я хотела переустановить игру на жесткий диск, но теперь ноутбук в "мой компьютер" не показывает сам диск и получается, что его никак не открыть. Что делать?
Если версия дашборда ниже 17349, то обновите дашборд - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot
огромное спасибо!!! все получилось
Здравствуйте,младший брат случайно удалил в хранилище,в разделе системные элементы какие то обновления (занимали они вроде 155mb),подскажите важны ли они были? И отразится ли их отсутствие в дальнейшем на игры и систему в целом?
На вряд ли
Спасибо, ещё вопрос, у меня стоит фристайл 3 и при подключении через вайфай (чтоб обновить обложки) вроде как начинается загрузка (судя по цифрам снизу)и вылезает freestyle 3 crashed, what would you like to do? И под этом три варианты: restart F3; Go back to NXE и Try to continue, но ни один из вариантов не помогает. , цифры становятся по нулям и так и остаётся. Скажите можно ли решить как то эту проблему?И если можно поподробнее, а то я чайник в этом деле
Переустановите FSD и launch.ini, они есть в загрузках на сайте.
Добрый день,xbox360 freeboot jasper aurora 0.7b dashboard последний , при нажатии кнопки гид на гемпаде консоль виснет , такое же происходит в играх например когда прошёл миссию в чем может быть проблема ??
Dashboard обновлял как и версию авроры
Сначала нужно проверить жёсткий диск
При снятом hdd происходит такое же, когда хоть как-то начинаешь взаимодействовать с профилями ,например , без hdd кнопка гид работает , но если хочу зайти в игру например ,хекс меню, с флехи , вылазит окошко где выбор профиля и она виснет
Но , если отформатировать встроенный накопитель где сохранен профиль , то он уже не виснет, создаю новый профиль , всё норм , вставляю hdd всё норм. , но как только первое сохранение в игре , сразу виснет , после перезагрузки виснет уже и при нажатии кнопки гид
Дашборд обновил , аврору обновил , проблема не ушла
Криво установлен фрибут
Здравствуйте, вы мне устанавливали фрибут не так давно. Игры установить получилось но зопускать могу только с оригинального дашборда. В фсд так и не появляются игры, хоть и глубину сканирования на 10
Возможно глюканул FSD. Пробуйте переустановить его самостоятельно через xexmenu (удаляете старую папку и копируете новую) или приносите ко мне.
Добрый день. Скачиваю игру с флешки в папку 0000000000000, обновляю и все работает, играю весь день все норм. Но на следующий день уже игра не запускается, пишет вставить диск с игрой... И так со всеми играми что качаю. Что я не правильно делаю?
Это проблема флешек. Пробуйте другую флешку, а лучше внешний USB жёсткий диск (поддерживается объём до 2 Тб)
Не так давно я купил себе приставку Xbox 360 slim freeboot(rgh3) frestyle 3 и там были скачены несколько игр некоторые я лично поудалял и после решил скачать для себя накачал игр наверное 5 и все игры на середине где-то игры или просто начинают либо зависать и выкидывать в родной dashboard качал игры я правильно флэшка fat 32 кидал игры в hdd1 content 16 нулей, И не могу понять в чем проблема облазил куча разных сайтов и не нашёл может быть вы знаете в чем проблема ?
Скорей всего проблема во флешке. Я настоятельно не рекомендую пользоваться флешками, т.к. это самый не надёжный вариант. Используйте внешний USB жёсткий диск (в идеале WD Elements) или способ закачки по FTP.
Спасибо большое вам что вы всем отвечаете на протяжение стольких лет.
Привет, на хбокс 360 появилась проблема с отображением списка игр, при выборе меню 'игры' приставка зависает, но есть возможность запустить игру из меню 'последняя игра'. Подскажите пожалуйста, как можно исправить это. Спасибо. Версия FSD 3.0 rev775.
Переустановите FSD с помощью XeXMenu
При попытке обновить FSD с помощью XeXMenu возникла следующая ситуация:
- в XeXMenu не отображается, не доступна папка с FSD, hdd и флеш-накопитель со вложенным списком каталогов и файлов доступен;
- через проводник всё отображается, содержимое папки FSD находится отдельно в \OnboardMU:
Странно всё это...
Если XeXMenu запускаете с флешки, тогда пробуйте другую флешку
Здравствуйте, хотелось бы убрать пару ненужных локальных пользователей, но требует зайти с основного игрока в лайв.
Можно ли подключать консоль при этом к интернету; и как редактировать и удалять "пользователей"?
Удалить профили можно в настройках в хранилище в родном дашборде. К интернету консоль подключить можно, например, для загрузки обложек и TU. В XBOX Live с фрибутом нельзя.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как установить gta5 на xbox360 freeboot. Пробовал по инструкции скидывать в content, но игры в списке игр нет.
Скачайте игру с Телеграма xbox_fan_games. Если для переноса используете флешку, то проблема может быть в ней, тогда используйте USB жёсткий диск или способ закачки по FTP.
Профиль должен быть офлайновый (без XBOX Live).
Здравствуйте, нечаянно удалил XExmenu, теперь FSD не запускается, заходит в родное меню, на флэшке файлы FSD не видит. Что делать?
Странно, они между собой не связаны. Попробуйте другую флешку или несите к мастеру.
Доброго дня. Xbox Slim 4GB. Установлен Freeboot, подключил внешний HDD с играми, после чего перестали запускаться игры с основного жесткого диска, бокс показывает обложки всех игр, но они не запускаются, хотя они запускаются из папок и из стандартного меню приставки. Переустановил FSD, после чего исчезли все игры из меню, бокс просто не видит ни одной игры, путь указан верно, менял глубину сканирования, вытаскивал внутренний диск, по сети соединиться не дает, нет соединения (через тотал и филзилу), ничего не помогает. Есть ли решение и какое?
Попробовать обновить фрибут на свежую версию
Добрый вечер, буквально, столкнулся с одной проблемой пару дней назад. Проблема касается ТОЛЬКО игры Call of DUTY. Причем, все части. Значит так, прохожу малое количество времени(сюжетки) и буквально доходя до второго этапа игры, у меня вылезает ошибка: "Диск не читается. 1. Протрите диск мягкой тканью" и т.п. Не подскажите пожалуйста, в чем проблема? Все остальные игры работают успешно без такой ошибки, именно дело в калде. Пробовал и калду Ghost и все части MB,такая ошибка буквально на втором этапе игры. Помогите пожалуйста решить проблему, буду очень признателен.
1. Пробуйте использовать оффлайн профиль (без регистрации в XBOX Live)
2. Выставите верную дату
Почему игры в библиотеке xbox 360 дублируются?
Переустановите FSD
Здравствуйте, такая проблема. Удалил путь и проложил заново HDD1/CONTENT\0000000000000000.После каждого перезапуска консоли пропадают игры, но путь остаётся, появляются игры после удаления и повторного прокладывания пути. Как сделать чтобы игры сразу появились на главном экране сразу после включения?
Оболочка Avrora
Переустановите оболочку
Добрый день. Устанавливал у вас Freeboot.
Скачал игру Oddworld формат GOD, закинул по нужному пути, но игра появилась в разделе XBOX Игры, а не 360.
Предполагаю, что эта игра для XBOX original.
Игра в папке появилась, но не запускается. Игры в XBOX 360 запускаются нормально.
В чем может быто проблема, подскажите, пожалуйста
Эта игра для XBOX Original (самый первый). Для запуска нужен оригинальный жёсткий диск с установленным эмулятором или прошитый Western Digital под оригинал.
привет，устоновил все с вашего сайта(все с 1 раза сработало)
но мне не очень нравится фон желтый，можно изменить как нибудь？
Нельзя
Добрый день. После замены бокса для жёсткого диска (внешний, 360 ломаный, фристайл), оболочка фристайла загружается, игры отсутствуют. Подключаю hdd к ноутбуку, игры на месте, путь к папке с играми прописывал, в настройках консоли. Можете помочь решить эту проблему?
Подключите диск к компьютеру с Windows. Программой CrystalDiskInfo проверьте состояние диска. Если состояние диска "Хорошо", то в командной строке Windows выполните команду chkdsk X:/f, где X - буква вашего диска. Если chkdsk не поможет, то пробуйте другой бокс.
Здравствуйте! У меня исчезла папка Hdd1, консоль не использовали года 3-4, в чём может быть проблема? Сама не разбираюсь, а обратиться не к кому в городе. Заранее спасибо
Если у вас консоль Slim или Е, то проверьте не отсоединился ли жёсткий диск в боковом отсеке. Если нет, то надо проверять сам жёсткий диск. Вы можете отправить консоль мне через CDEK. По отправке пишите в WhatsApp.