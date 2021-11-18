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Инструкция freeBoot с подробным описанием от kim095

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Инструкция freeBoot

 

Куда закачивать игры

Установка и настройка FreeStyle Dash (FSD)

Как установить Title Update (TU)

Как закачать игры по FTP

Как закачать игры из USB накопителя через проводник FSD

Как скопировать игровой диск на HDD

Конвертирование ISO образа в формат GOD

Распаковка ISO образа

Как попасть в родной дашборд и обратно в FSD

Что делать, если некоторые игры не запускаются, перезагружают консоль

Что делать, если FSD начал сильно тормозить и зависать

 

Подробная инструкция freeBoot

Данная инструкция freeBoot поможет Вам разобраться во всех нюансах использования данного вида прошивки.

Весь софт - здесь

Предупреждение: freeBoot поддерживает только файловую систему FAT32!

Для форматирования накопителей объёмом свыше 34Гб, в файловую систему FAT32, используйте программу Guiformat.

 

Куда закачивать игры

1. В папку Games нужно скидывать распакованные ISO образы.

2. В папку Hdd1:\Content\0000000000000000 можно скидывать игры только формате GOD.

Папки из пунктов 1 и 2 могут находиться в корне внутреннего Hdd1 консоли, а также внешнего Usb накопителя. При их отсутствии создайте эти папки вручную.

Игры в формате GOD имеют следующий вид: папка с ID названием игры (буквенное-цифирное название 8 знаков), которое уникально для каждой игры, а в ней папка 00007000 или 00004000(где сама игра) (для аркад - 000D0000) и, возможно, папка 00000002 (где установочный контент и DLC).

Распакованный ISO образ имеет в папке файл default.xex

GOD формат и распакованный ISO

После закачки игр, в FSD зайдите в Настройки -> Настройки содержимого -> Сканирование -> и нажмите кнопку Сканировать. По умолчанию, авто сканирование содержимого происходит после каждого запуска XBOX 360 (FSD).
После этого закачанные игры отобразятся в Библиотека -> XBOX 360 Игры.

 

Установка и настройка FreeStyle Dash (FSD)

FSD

Для автоматического запуска FSD должен быть установлен Dash Launch. Он, в большинстве случаев, устанавливается сразу вместе с freeBoot, если его делал нормальный мастер.

Скачайте и откройте в блокноте launch.ini. В Default, в начале пути, пропишите hdd - для автозапуска FSD из корня встроенного жесткого диска XBOX 360 или usb - для автозапуска FSD из корня внешнего USB-накопителя. Сохраните внесённые изменения.

Поместите папку с FSD и отредактированный launch.ini в корень внутреннего жесткого диска XBOX 360 (с помощью XeXMenu) или в корень внешнего USB-накопителя (через Мой компьютер). После перезапуска приставки, скопированный FSD запустится автоматически.

Изменение основных настроек:

Настройки -> Настройки содержимого -> Пути к содержимому -> жмите кнопку Y -> Выбрать путь -> зайдите в носитель который хотите добавить, затем в папку Content\0000000000000000 и жмите кнопку Y. Выставите глубину сканирования на 2 и жмите кнопку X. Тоже самое нужно сделать для папки Games (не Game!!!).
Таким образом, нужно добавить все подключённые носители, где содержаться игры, программы и т.п.

 

Как установить Title Update (TU)

1. Через FSD (при наличии настроенного интернета на XBOX 360).

Зайдите Библиотека -> XBOX 360 Игры, выделите нужную игру, нажмите Y, затем выберите Менеджер TU, затем ещё раз нажмите Y и подождите пока FSD всё скачает, после этого нажмите A для того, чтобы сделать его активным.

2. В ручную, скачав нужное TU с сайта xboxunity.net.

Узнать Title ID и Media ID игры можно нажав на геймпаде центральную кнопку XBOX в запущенной игре, где в нижнем правом углу увидите необходимую информацию

Инструкция freeBoot Title ID Media ID

Скачивайте TU только самый последний, так как он уже содержит в себе все предыдущие версии!

TU существует двух видов: TU_ (в самом начале две большие буквы и нижний пробел) и tu (в самом начале две маленькие буквы без каких-либо пробелов).

tu копировать в Hdd1:\Content\0000000000000000\ID_название_игры\000B0000

TU_ копировать в Hdd1:\Cache

 

Как закачать игры по FTP

Когда запущен FSD или XM360, консоль работает как FTP сервер, что позволяет подключатся к ней почти через любой FTP клиент, например FileZilla, для закачивания, скачивания и удаления игр и другого контента.

Windows Vista/7.

Настройка компьютера. Соединение через роутер.

Жмите Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера, затем двойным щелчком левой мыши откройте Подключение по локальной сети, далее нажмите Сведения... Запомните третью секцию (секции разделены точками) адреса IPv4 (она может иметь значение 1 или 0).

ip адрес

Настройка компьютера. Соединение напрямую через сетевую карту.

Жмите Пуск -> Панель управления -> Центр управления сетями и общим доступом -> Изменение параметров адаптера, затем щёлкните левой мышью на Протокол Интернета версии 4, затем нажмите Свойства. Пропишите IP-адрес и маску подсети как на картинке снизу.

ip настройки

Настройка сетевых параметров XBOX 360.

Выйдите из FreeStyle Dash в родной дашборд. Подключите сетевой кабель к приставке, выберете настройки -> Система -> Параметры сети -> Проводная сеть -> Настроить сеть, затем выберете ту часть списка, где есть Параметры IP, затем выберете Ручная и там пропишите IP-адрес 192.168.1.99 . Если вы подключаетесь через роутер, то третья секция IP-адреса должна содержать 1 или 0 (см. настройку соединения через роутер). Нажмите OK для сохранения изменённых параметров.

Пред тем как пробовать соединяться по FTP, убедитесь чтобы был запущен FreeStyle Dash.

Для соединения рекомендуется использовать клиент FileZilla (отключить в настройках обновление!) - скачать

Для Mac OS лучше всего Yummy FTP - скачать

Хост: IP-адрес XBOX 360
Имя пользователя и пароль: xbox

 

Как закачать игры из USB накопителя через проводник FSD

Вставьте USB накопитель с закаченной на него игрой в свободный USB порт XBOX 360. Зайдите в Программы -> Проводник. В левой стороне окна зайдите в папку Games, а в правой выделите папку с игрой, которую хотите закачать, далее зажмите LB на геймпаде, а затем не отпуская LB нажмите A.

FSD freeBoot

Дождитесь окончания копирования и нажмите A для закрытия окна.

Таким образом можно копировать не только распакованные образы, но и игры в формате GOD, которые помещаются в папку Content\0000000000000000

Удаление папки происходит аналогичным образом: в левой части окна выделяется удаляемый объект, далее зажимается LB, затем не отпуская LB нажмите B, после этого появится предупреждение,

FSD delete

выберите крестовиной Yes и нажмите A, тем самым подтвердив удаление. Аналогично делается и для правой части окна, только используется RB.

 

Как скопировать игровой диск на HDD

Таким методом можно копировать все лицензионные диски и если привод прошит на 2.0/3.0, то ещё и не лицензионные под прошивки LT Plus 1.9, LT Plus 2.0 и LT Plus 3.0, но записанные корректно на 100%.

1. Через стандартный дашборд. Игра будет в GOD формате.

Вставьте игровой диск в DVD привод и выйдите из FreeStyle Dash в родной дашборд. Наведите на картинку диска и зажмите X до появления пункта обзора опций,

GOD XBOX 360

затем выберите крестовиной Установить и нажмите A для начала установки диска на внутренний HDD консоли.

Install GOD XBOX 360

Дождитесь окончания установки 20-40 минут.

2. Через экстрактор DVD в FSD.

Вставьте игровой диск в DVD привод и зайдите в Программы -> Распаковать DVD. В появлявшемся окне укажите путь к папке Games. Имя папки с игрой присваивается автоматически. Нажмите Старт для начала извлечения.

FSD Extract DVD

Дождитесь окончания распаковки 20-40 минут.

 

Конвертирование ISO образа в формат GOD

Конвертацию в GOD формат лучше всего делать программой Iso2God.
Не важно под какую прошивку и волну сделан конвертируемый образ, на дальнейшую работу во freeBoot это никак не влияет.

Запустив программу Iso2God следуйте следующим инструкциям:

1. Нажмите Add ISO

Iso2God
2. В Image Location выберите конвертируемый образ.

3. В Output Location выберите папку куда будет сохранена папка с игрой уже в формате GOD. У самой папки с игрой будет имя в виде ID названия игры (буквенное-цифирное название 8 знаков) - Title ID.

4. В Mode выберите Full (ISO Rebuilt).

5. Уберите галку с Save Rebuilt ISO Image.

6. В Temporary Location for Rebuilt ISO укажите папу с конвертируемым ISO образом.

7. Нажмите Add ISO для добавления образа в список заданий.

Iso2God 1.3.6

Таким образом можно добавить несколько образов для конвертации.

8. Добавив образы в задание, нажмите Convert для начала преобразования.

Iso2God Convert

 

Распаковка ISO образа

Поскольку файловая система XBOX 360 аналогична FAT32, то она не может содержать файл больше 4Гб, соответственно ISO образы, которые весят 8Гб, нужно распаковывать для дальнейшей закачки.

Перед закачкой игры на внешний USB-накопитель или внутренний жесткий диск XBOX 360, необходимо извлечь содержимое из ISO-образа. Для этого понадобится программа Xbox Image Browser.

Внимание для Windows 7! Если при запуске Xbox Image Browser появляется ошибка MSCOMCTL.OCX, то запустите Instal MSCOMCTL.OCX Win 7 x86 - для 32-разрядной операционной системы, Instal MSCOMCTL.OCX Win 7 x64 - для 64-разрядной. Узнать какой у вас тип системы можно зайдя в Пуск -> Панель управления -> Система.
В верхнем левом углу программы кликайте File -> Open Image File, затем через появившееся окно откройте ISO-образ игры.
1. В левой части окна кликните правой мышью по названию ISO-образа.
2. Кликайте Extract.
3. В появившемся окошке выберите папку Games на вашем USB-накопителе. Если игра будет закачиваться на внутренний жесткий диск XBOX 360, то можно выбрать любое место на компьютере, где сможет поместиться распакованная игра.
4. Кликните Создать папку.
5. Напишите название папки куда будет распаковываться образ, только на английском.
6. Кликайте OK. Ждите...

xbox image browser

 

Как попасть в родной дашборд и обратно в FSD

Выход из FSD в родной дашборд:

1. При запуске консоли, в момент появления лого XBOX зажать и держать RB.
2. В любой игре, приложении или в самом FSD нажать центральную клавишу джойстика, далее нажать Y, затем выбрать ДА (A) и сразу зажать RB.

Выход из родного дашборда в FSD:

Нажмите центральную клавишу на джойстике, затем нажмите Y (панель XBOX).

 

Что делать, если некоторые игры не запускаются, перезагружают консоль

Зайдите в FSD в Настройки -> Настройки плагинов -> Статус и нажмите кнопку Unload, которая находится на против FSD Плагин, для отключения этого плагина.

Таким образом FSD Плагин будет отключен до следующего перезапуска FSD, после чего процедуру отключения надо будет делать заново, при необходимости.

 

Что делать, если FSD начал сильно тормозить и зависать

Зайдите в Настройки -> Главные настройки -> Сброс настроек -> нажмите Стереть базу данных. После этого удалятся все загруженные обложки и прочая дополнительная информация, касающаяся контента FSD.

Если вышеперечисленное не помогает, воспользуйтесь файловым менеджером XeXMenu для его переустановки.

 

571 комментарий
  • Harsh Riot
    2015-11-11

    Чувак, пипец, я бы хотел сказать в матерной форма после тучи гемора, но: я !?#%^ люблю тебя. Спасибо огромное за гайд. Дико помогло.

    Ответить
    • kim095
      2015-11-11

      Пожалуйста smile

      Ответить
      • Ярослав
        2017-03-08

        Сдравствуйте, что мне делать? если я tu скинул в content/много нулей/000B0000 и оно не работает.

        Ответить
        • kim095
          2017-03-08

          И не будет работать. Нужно так: content/много нулей/IDигры/000B0000
          Читайте внимательно инструкцию!

          Ответить
      • Артур
        2022-05-09

        А если при нажатии центральной кнопки внизу не отображается media id? Как настроить?

        Ответить
        • kim095
          2022-05-10

          Переустановите FSD. В загрузках на сайте последняя версия - всё там работает.

          Ответить
      • Геннадий
        2022-11-01

        У меня прошивка freestyle, из нее вылетело в dashboart, как перейти обратно?

        Ответить
      • Георгий
        2024-06-15

        Здравствуйте, если я куплю внешний жёсткий диск на 2тб и закачаю туда игр по папкам и т.д как нужно то смогу ли я играть спокойно и без проблем запускать игры?

        Ответить
        • kim095
          2024-06-15

          Если купите жёсткий диск WD Elements 2Tb, сделаете всё по инструкции, то тогда точно всё будет ок.

          Ответить
    • Какой-то уебан
      2023-02-20

      Можно ли как нибудь использовать реквизиты на xbox 360 freestyle 3? А то два дня потратил чтобы открыть аптечку из left four dead и когда захотел применить вижу на экране написано"аватар изменён, и требуется его нарядов. Чтобы обновить их, войдите в xbox live"(так и было написано)

      Ответить
      • kim095
        2023-02-20

        С таким вопросом вам на игровые форумы.

        Ответить
    • Сергей
      2023-05-04

      Такая де ситуация, гайд пушка ракета!

      Ответить
  • Сергей
    2015-12-11

    Иван, выражаю вам огромную благодарность. Спасибо что вы отвечаете на мои вопросы! Вопросов после установки Freeboot возникло прилично. Спасибо за проделанную работу.

    Ответить
    • kim095
      2015-12-11

      Всегда пожалуйста. Обращайтесь.

      Ответить
  • lolka
    2015-12-23

    Спасибо за инструкцию :-)возник вопрос: что если я хочу переписать игру с внутреннего жесткого диска хбокса с фрибутом на подключенный usb,а в папке контент игры с уникальным номером, как определить нужную мне игру?

    Ответить
    • kim095
      2015-12-23

      Узнать уникальный номер игры (Title ID) можно двумя способами: посмотреть в библиотеке игр FSD и на сайте http://xboxunity.net/, прописав в строке поиска название игры.

      Ответить
      • Lolka
        2015-12-24

        Спасибо) А как установить много дисковые игры с диска на внутренний hdd консоли? Как battlefield: один диск - hd текстуры и мультиплеер, другой - одиночная игра. В какой последовательности все распаковывать и что куда?,

        Ответить
      • Kim095
        2020-01-17

        помогите при запуске консоли выдаёт ошибку Blad F3 когда зарываю окно оно сново появляется

        Ответить
  • Денис
    2015-12-24

    Помогите подключить консоль к интернету через роутер. Системные параметры не открывает. Хочу, чтобы обложки отображались. Заранее спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2015-12-24

      Надо выйти из FSD в родной дашборд http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#9, затем зайти в настройки сети и выставить значения на автоматически.
      В launch.ini прописать параметр livestrong = false

      Ответить
  • Lolka
    2015-12-26

    Помогите: покупал у вас приставку xbox 360 slim freeboot. На ней на внутреннем hdd уже были игры, в том числе и гта 5. Во время игры в начале сюжета всегда на одном и том же месте (миссия, где за Франклина угоняешь машину)игра вылетает и пишет, что какие-то проблемы хранителем информации(hdd). Что предложите сделать?

    Ответить
    • kim095
      2015-12-28

      Скачайте диск 2 в GOD формате и скиньте его в паку Games, предварительно удалив оттуда паку GTA V.

      Ответить
      • Вадим
        2015-12-30

        А игры для freeboot-а в god формате идут каждая под свой dashboard? Или если моя версия даша новее, чем указанная в торренте, пойдёт ли игра?

        Ответить
        • kim095
          2015-12-30

          Да, пойдёт. Лишь бы дашборд был не меньше требуемый игрой.

          Ответить
      • Кирилл
        2019-01-24

        Здравствуйте,у меня проблема с Xbox 360 freeboot,скачиваю на него игру GTA 5 она не запускается, пишет ошибку и просит переустановить игру,даш стоит .785,уже и в контент помещал с нулями и с флешки запускал и не как,и так не только эта игра,а все игры 2018 года,что мне делать подскажите

        Ответить
        • kim095
          2019-01-25

          Версия FSD тут не причём. Важна версия самого дашборда, если она ниже 17511, то лучше обновить по этой инструкции - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot

          Ответить
          • Виктор
            2022-05-08

            Здравствуйте. У меня случилась проблема с вылетом игры GTA 5 на загрузке игры. До этого играл в неё несколько лет без проблем. Заметил данную проблему после установки даш лаучера и оболочки Аврора. После я удалил даш лаунчер и Аврору, но игра всё равно вылетает с ошибкой во время загрузки. В чем может быть проблема ? На HDD у меня около 40 игр, но проблема с вылетом только на одной единственной GTA 5.

          • kim095
            2022-05-08

            Попробуйте установить правильную дату в настройках консоли.

    • Евгений
      2020-11-24

      Один в один!) Интересно помогло тебе, получилось запустить?

      Ответить
  • Вадим
    2015-12-27

    Если freeboot поддерживает только FAT32, то нет смысла покупать, например, внешний hdd на 500 ГБ для хранения игр, т.к. после форматирования останется 32 гб? Или я ошибаюсь?

    Ответить
    • kim095
      2015-12-28

      Внешний HDD нет смысла форматировать через настройки консоли. Достаточно отформатировать на компьютере в FAT32, фрибут без проблем сможет запускать с него игры. А начиная с версии дашборда 17489 сняли ограничения объёма на подключаемые накопители, который отображается в родном дашборде.

      Ответить
      • Вадим
        2015-12-29

        А как же ограничение размера файлов до 4 ГБ в FAT32? Есть же игры размером больше.

        Ответить
        • kim095
          2015-12-29

          В распакованных ISO образах или конвертированных в GOD отсутствуют файлы свыше 4 гб.

          Ответить
  • Сергей
    2015-12-28

    Вопрос такой, прошили приставку, установили freestyle 3, все работает отлично, игры копирую и запускаю без проблем. Вопрос в следующем, в Xbox games не отображаются, как бы так выразиться, картинки к самим играм, при обновлении пишет что нет подключения к интернету. Если я его подключу (интернет) не словлю ли я бан консоли? В Xbox live не вхожу, да и не собираюсь

    Ответить
    • kim095
      2015-12-28

      Если в launch.ini есть liveblock = true, то можно.

      Ответить
  • Алексей
    2016-02-26

    огромное спасибо за перевод с научного на популярный! думаю, Чапаев на картошке не смог бы лучше объяснить!

    Ответить
  • Алексей
    2016-02-27

    а подскажите пожалуйста по такому вопросу: почему при копировании игры с флешки через Проводник, выдаётся ошибка на одном из файлов? это проблема самой игры?

    Ответить
    • kim095
      2016-02-27

      Проблема во флешке. Не все флешки бывают совместимы с фрибутом.

      Ответить
      • Алексей
        2016-03-02

        да, но дело в том, что я при помоши одной и той же флешки установил 3 игры, в 2 добавил DLC, а еще 2 игры при копировании в приставку выдают ошибки. поэтому я и подумал об ущербности самих игр.

        Ответить
        • kim095
          2016-03-02

          Пробуйте отформатировать флешку в компьютере.

          Ответить
          • Алексей
            2016-03-08

            флешку отформатировал, результаты те же) а у меня ещё вопрос появился: если в описании скачиваемой игры указано, что игра идёт под прошивку iXtreme или какую-либо ещё, то игру устанавливать на Фрибут бесполезно?

          • kim095
            2016-03-08

            Остаётся только пробовать другие флешки.
            Под прошивку iXtreme идут ISO образы, для этого есть пункт http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#7

  • Анатолий
    2016-03-21

    Дружище такая проблема, скопирывал папку content с xbox на pc. Форматнул жёсткий xbox , а обратно скидываю с pc на xbox ,ошибка. (У меня лицензия)

    Ответить
    • kim095
      2016-03-22

      Есть вероятность, что-то не скопировалось. Пробуйте через программу FATexplorer.

      Ответить
  • Андрей
    2016-03-29

    Здраствуйте, подскажите пожалуйста как записывать игры где в одной папке несколько еще папок с игрой и файл который запускает игру лежит отдельно, я пробывал кидать общую папку , но тогда консоль игру не видет в списке игр , я новечок в этом , так что не судите строго если что smile

    Ответить
    • kim095
      2016-04-03

      Если в паке с игрой есть файл default.xex - то это распакованный ISO образ, его нужно копировать в паку Games.
      Смотрите настройку FSD в инструкции. Если не поможет, тогда переустанавливайте FSD через XEXmenu.

      http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/FSD.zip

      Ответить
  • Андрей
    2016-03-29

    Еще такой вопрос: что не делал приставка не подключается к инету не по проводу не по wifi, хотел обложки закачать , подскажите в чем может быть дело ?

    Ответить
  • TAGSAG
    2016-04-03

    Добрый день. У меня коробка с FSD. Внешний хдд,на котором она и стоит. Такая проблема. Когда меняю путь для папки с играми, меняю глубину поиска(на 3 или 4,не важно), и после сохранения приставка зависает.пробовал ждать,ничего не изменилось.Жестко перезагружаю приставку, пишет ошибку. Помогите, надоело запускать игры с файл манагера.Заранее спасибо.

    Пы.сы. после форматирования жесткого диска и перезаливки фсд запускается, но снова зависает если поменять папку сканирования.

    Ответить
    • kim095
      2016-04-03

      Пробуйте переустановить FSD и launch.ini. Если не поможет, нужно диагностировать HDD, возможно на нём есть бэд-блоки.

      http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
      http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/FSD.zip

      Ответить
      • TAGSAG
        2016-04-03

        переустанавливать пробовал,не помогло. Дело в том что приставка древняя- arcade. и мастеру который прошивал пришлось помудохаться(он так сказал). пришлось скачать оригинальную прошивку у Майкрософт, и на нее уже ставить fsd.
        файл лаунч,который вы скинули сильно отличается от того что у меня.
        я могу скинуть вам свой файл,быть может в нем загвоздка? боюсь заменить, так как живу я от мастера не близко, и если она(приставка) снова заглючит.. Есть еще нюанс, быть может он поможет в решении: приставка не всегда запускается с первого раза.. бывает со второго,с третьего, иногда жду по 5 мин пока включится..
        https://yadi.sk/i/Afr7svK1qhpM3

        Ответить
        • kim095
          2016-04-04

          Запустить FSD и другой сторонний софт, скачанные из интернета игры, на оригинальной прошивке - не возможно, для этого и ставится фрибут.
          Медленный запуск, скорей всего, из-за метода установки фрибута по технологии RGH 2.0. В таком случаи мастер поленился оптимизировать старт или попалась проблемная материнская плата.

          Ответить
      • TAGSAG
        2016-04-03

        считаю дело не в хдд,поскольку пробовал вмtсто него использовать флешку в 16гб. такая же история...

        так же пробовал отдельно на флешку качнуть fsd , а хдд использовать чисто для игр- такая же история...

        Ответить
  • Валера
    2016-05-21

    Я ничего особо не понимаю, вышел из папок было 70 игр,теперь зеленое меню,и четыре игры,а память заполнена,игры там,как попасть в меню где человечек и там можно выбрать игры

    Ответить
  • doc
    2016-05-31

    А как обновить tu если нет hdd а внем content. Я просто утанавливаю игры на usb диск. Ну и как мне быть?

    Ответить
    • kim095
      2016-05-31

      Если дашборд от 17489 и выше, то попробуйте просто создать папку Content в корне флешки. Если версия дашборда ниже, тогда форматируйте флешку в приставке, затем через программу FATexplorer пробуйте закинуть туда tu. Подробная инструкция как пользоваться FATexplorer - http://art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
      Не факт что получится, надо проверять.

      Ответить
  • doc
    2016-05-31

    Или*

    Ответить
    • kim095
      2016-05-31

      И то и другое.

      Ответить
      • doc
        2016-05-31

        А чем отличается старый дашборд, от обновленого?

        Ответить
        • kim095
          2016-06-01

          Начиная с версии 17489 отпала необходимость форматировать USB накопители в консоли для создания папки Content. Теперь достаточно просто её создать на компьютере.

          Ответить
  • doc
    2016-06-04

    А все ли сотрется если я обновлю дашборд?

    Ответить
    • kim095
      2016-06-11

      Данные на жестком диске и флешке останутся не тронутыми.

      Ответить
  • xoma
    2016-06-15

    Доброго времени суток, помогите люди добрые, у меня slim 250gb,случайно снес прошивку, FSD 3 rev58, пытаюсь поставить заново, все хорошо до момента сканирования, как только нажимаю сканирование сразу виснет уходит в перезагрузку, но уже не включается, побывал разные прошивки и дашборды, отключать автосканирование побывал не помогает, виснет именно на сканировании, что делать? unknw help

    Ответить
    • kim095
      2016-06-15

      FSD - это не прошивка, а альтернативная оболочка. Если не помогает даже та, что на этом сайте, то скорей всего проблема в жестком диске, под замену его.

      Ответить
  • German
    2016-06-16

    Здравствуйте , я хочу выйти в родной Даш , что бы поменять pal 50 на pal 60 , выходом в родной Даш не убью ли я прошивку ?

    Ответить
  • Вадим
    2016-06-30

    Скачал гта 5, все установил как положено, игра работает, но при сохранении требует войти в сетевой профиль - выбираешь нужный профиль, а игра опять просит войти, и так снова и снова, в итоге игра не сохраняется. Что делать?

    Ответить
    • kim095
      2016-06-30

      Попробуйте использовать этот launch.ini - http://art-proshivka.ru/downloads/freeboot/launch.zip
      Только убедитесь верно ли в нём прописан путь до папки с вашим FSD, и при необходимости подкорректируйте его.

      Ответить
      • Вадим
        2016-06-30

        Т.е мне надо перекинуть этот launch.ini в корневой каталог hdd моего бокса и в default= прописать путь до файла default.xex в папке FSD. Так?

        Ответить
        • kim095
          2016-07-02

          Да

          Ответить
          • Вадим
            2016-07-04

            Перенес этот launch на бокс, в итоге с игрой то же самое. Что интересно, когда я копирую этот лаунч с бокса на флешку и просматриваю содержимое на компьютере, там просто непонятный набор знаков, букв, цифр, отличный от изначальных записей. Что делать?

          • kim095
            2016-07-04

            Пробуйте воспользоваться другой флешкой.

          • Вадим
            2016-07-04

            Пробовал другую флешку, теперь при просмотре файла с бокса на пк все в первозданном виде. Но проблема с игрой осталась. Есть ещё варианты действий?

          • kim095
            2016-07-10

            Пробуйте внешний жесткий диск или подключайте хард приставки напрямую к компьютеру и с помощью FATXplorer получайте доступ к скрытым разделам.

  • Михаил
    2016-07-12

    Здравствуйте! Стоит FSD (Xbox Freeboot) и внутренний HDD на 500 хочу поставить на 1000. Как мне все грамотно перенести (сделать) и в какой последовательности чтобы у меня остался FSD и все настройки?

    Ответить
    • kim095
      2016-07-12

      Просто cкопируйте папку с FSD и launch.ini на новй жесткий диск и всё.

      Ответить
  • Михаил
    2016-07-13

    Я правильно понимаю? Сделаю бэкап FSD и launch вставлю новый HDD загрузится оригиналный даш после нужно его отформатировать в приставке с вводом серийника а затем скопировать FSD и launch обратно перезагрузиться и появится FSD?

    Ответить
  • Владимир Фант
    2016-07-23

    Привет! Только купил приставку с прошивкой. Разбираюсь и настраиваю для ребенка. Скажите, можно ли поменять названия папок на главной заставке xbox? Аркады, стандартные, эмуляторы и т.д.? Можно ли кбрать бестолковую парку погода? И можно ли добавить на главный экран еще свои папки?

    Ответить
  • Юрий
    2016-08-03

    Как удалять файлы в
    FSD 3? В проводнике есть папка Game, когда я не знал как устанавливать игры(поленился посмотреть), увидев эту папку кинул туда игр, а теперь не знаю как удалить. В
    Xexmenu показывает только внутренней hdd. Как-то так smile

    Ответить
    • kim095
      2016-08-18

      Пака Game - это временная папка, которая создаётся в оперативной памяти после запуска FSD. Создайте на внутреннем харде папку Games, и туда скидывайте игры.

      Ответить
  • Асланбек
    2016-08-04

    Пожалуйста помогите советом. Есть бокс Ешка с фрибутом, взял с рук. Стояли игры до этого а я все все удалил и скинул те что сам хотел. До момента как удалить на приставке была игра UFC 3 с кривым промтовским переводом, удалив ее закинул англ версию но кривой рус язык промтовской до сих пор стоит. качал разных трекеров разные репаки но все равно одно и тоже. удалял сохранения в родном даше и саму игру но все равно резудьтата нет. Помогите плз, ребят

    Ответить
    • kim095
      2016-08-18

      Очень странная проблема. Обратитесь на игровые форумы.

      Ответить
  • Александр
    2016-08-09

    Подскажите пожалуйста. После установки игры, при её запуске, пишет, мол " ошибка загружаемого контента". Я уже измучался никак не могу установить игру. Помогите.

    Ответить
  • DaniilKa
    2016-08-11

    как узнать Title и Media ID. надо для проги iso2god

    Ответить
  • Денис
    2016-09-27

    Перестал отображать игры. Выбираю путь, где все игры закидал. Сохраняю, и не происходит сканирования. Не понял. Что делать???

    Ответить
  • doc
    2016-10-02

    Исчез FSD. Не запускается, кидает только на родной дашборд, xbox 360 не ронял, не чего не удалял, что делать?

    Ответить
    • kim095
      2016-10-02

      Для начала пробуйте переустановить FSD, если всё сделано верно и не помогает, скорей всего проблема в жестком диске.

      Ответить
      • doc
        2016-10-02

        А вот если например fsd сохранился. Как можно запустить опять fsd?

        Ответить
        • kim095
          2016-10-04

          Попробуйте запустить его через xexmenu. Если заработает, то надо проверять Dash Launch.

          Ответить
  • doc
    2016-10-10

    Можно ли xexmenu хранить на флешке?

    Ответить
  • Самвел
    2016-10-13

    Добрый день!Скажите пожалуйста,скачал с инета TU,могу ли я его скачать на жесткий диск внешний который подключен к боксу с играми,игры я скачал с интернета на жесткий,в библиотеке они не видны,запускаются через проводник,как мне TU установить?

    Ответить
  • doc
    2016-10-13

    А щас нельзя качать обновы с fsd?

    Ответить
    • kim095
      2016-10-14

      Текущая версия FSD поддерживает закачку TU.

      Ответить
  • alex
    2016-10-15

    Добрый день!Помогите с проблемкой:на моём боксике360фрибут игры стали запускаться только с английским меню,...раньше всё было норм.

    Ответить
    • kim095
      2016-10-16

      Само меню стало на английском или в играх только английский язык?

      Ответить
  • DC.
    2016-10-16

    А как обновить fsd?? Для этого надо обновить дашборд?

    Ответить
    • kim095
      2016-10-16

      Удаляете старую папку с FSD и копируете новую. Дашборд совсем не обязательно обновлять.

      Ответить
  • alex
    2016-10-17

    Все игры стали только на английском,хотя они руссифицированые.

    Ответить
    • kim095
      2016-10-17

      В родном дашборде русский язык?

      Ответить
      • alex
        2016-10-17

        В родном даше язык стал 50/50,рус/англ.

        Ответить
        • kim095
          2016-10-17

          Сделайте сброс настроек в родном дашборде.

          Ответить
  • Виктор
    2016-10-17

    вопрос такой : При загрузке Freeboot и скана Внешнего HDD, отвалился провод питания и я так понял произошел сбой в базах игр. Если стереть базу данных, сохраняшки потруться? Часть игр с внешнего HDD прописались,а часть нет, переподключение и новый скан результата не дали.

    Ответить
    • kim095
      2016-10-17

      Эта процедура имеет отношение к FSD, данные самих игр при этом не затрагиваются.

      Ответить
  • Анастасия
    2016-10-31

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно закачать обложки игр без подключения приставки к инету и без подключения к компу?

    Ответить
  • Arik
    2016-11-07

    Добрый день! Огромное спасибо за понятное изложение многих вопросов. Задам еще один, надеюсь на ответ!)) Итак, у меня приставка без жесткого диска, возможно ли поставить на нее обчный винт sata от компьютера (3.5) подключить не в корпус а внешне через удлинители sata? Многие пишут что не подходят (размер, питание и т.д) интересно узгать ваше мнение! Всего наилучшего!

    Ответить
    • kim095
      2016-11-07

      Должно сработать, если запитывать HDD от внешнего источника питания.

      Ответить
      • Выячеслав
        2019-12-29

        Дополню, можно и не от внешнего, я икс ставил 3,5 жесткие диски, сата в сата, а питание 5в с штеккера родного хдд,а 12в взял от привода, сам привод вытащил и все ок.

        Ответить
  • Arik
    2016-11-09

    Спасибо! И еще вопрос) читал что модно поставить на фрибут определенную сборку линукса. Подскажите, как это сделать? И вообще стоит ли? Каковы возможности (серфинг, проинрывание

    Ответить
    • Arik
      2016-11-09

      Проигрывание медиафайлов

      Ответить
    • kim095
      2016-11-09

      Можно. Запуск происходит с записанного CD диска. Я этим не занимался, т.к. это побаловаться, не более.

      Ответить
  • DC.
    2016-11-24

    Переустановил фсд, но у меня нету freestyle home, что делать?

    Ответить
    • kim095
      2016-11-27

      фсд и freestyle home - это одно и тоже. Скорректируйте вопрос.

      Ответить
  • doc
    2016-11-26

    Нажимаю на среднюю кнопку, а там вместо freestyle home,.system link стоит домашняя страница xbox, до этого был сбой как то переустановил, что мне делать? Помогите!!!

    Ответить
    • kim095
      2016-11-27

      В папке FSD\Plugins должен быть файл FreestylePlugin.xex. Я перезалил архив с FSD, где добавил этот файл. Можете скачивать и скидывать недостающий файл.

      Ответить
      • doc.
        2016-11-27

        А у вас в папке plugins есть еще файлы, их тоже надо скидывать?

        Ответить
        • kim095
          2016-11-27

          Не нужно

          Ответить
          • doc.
            2016-11-27

            Не работает, может ваш фсд поставить?

          • kim095
            2016-11-27

            Как вариант

  • doc.
    2016-11-27

    Как поменять фсд и пойдет ли мне ваш фсд на dashlaunch 3.07??

    Ответить
    • kim095
      2016-11-27

      Через XeXMenu - art-proshivka.ru/ustanovka-xexmenu
      Да, пойдёт.

      Ответить
      • doc
        2016-11-28

        А на любой дашборд?

        Ответить
        • kim095
          2016-11-28

          Да, на любой. Если у вас дашборд 17349 и выше, то достаточно только в компьютере отформатировать флешку в FAT32 и закинуть необходимые папки как обычно.

          Ответить
          • doc
            2016-11-28

            А если ниже? (Конечно, извините, за беспокойство, просто, страхово)

          • kim095
            2016-11-28

            А если нет, то действуйте по инструкции с самого начала.

  • Дмитрий
    2016-11-28

    Добрый день , подскажите пожалуйтса, как узнать установлен ли freeboot?На HDD консоли есть игры ,идут без диска в приводе.

    Ответить
    • kim095
      2016-11-28

      Включите консоль с кнопки извлечения диска. Если запустится обычное меню - нет фрибута.

      Ответить
  • Виктория
    2016-12-09

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста что необходимо сделать. Купили приставку Xbox 360 с установленным фрибутом. Были уже установлены игры, когда установила новые с флешки, то на панели в папке "игры" исчезли все игры, кроме новых установленных с флешки. Через проводник все игры есть и открываются. Путь к играм прописывала новый и редактировала,который уже был. Сканирование не помогает((( уже и не знаю, что делать.

    Ответить
  • Тимур
    2016-12-10

    Как войти в FSD? Нажимаю центральную кпопку на джойстике, а все что появляется это : выключить консоль? Выключить геймпад? и все

    Ответить
    • kim095
      2016-12-12

      Может его и нет? Проверьте наличие launch.ini и папки FSD или freestyle в корне HDD

      Ответить
  • Дмитрий
    2016-12-16

    Помогите плз, что то странное, когда вставляю флешку в xbox и захожу в неё через проводник все файлы удаляются, сбрасывать содержимое пробовал, флеха в fat32, раньше всё норм было, причем когда обратно в комп втыкаю флеху, вместо всех файлов, папка с двумя иероглифами и файл,оба нулячие

    Ответить
    • kim095
      2016-12-17

      Не все флешки будут работать (точной статистики нет). Кто будет утверждать обратное - лжецы.
      С внешними жесткими дисками, как правило, проблем нет, кроме Western Digital My Passport.
      В таком случаи ничего не остаётся, как сменить флешку.

      Ответить
      • Дмитрий
        2016-12-18

        Я же говорю , эта же флеха работала нормально, пока шаманил с fsd что то не так вышло, и после того как запустил xexmenu с флехи xbox завис,после перезагрузки флеха оказалас пустая, закинул все по новой ,вставил и снова она пустая. Проверял флеху вставляя в другой комп, всё работает. Но как только вставляю в xbox и всё удаляется при чём приходится по новой форматировать флеху, что бы вернуть ей рабочее состояние.То есть xbox убивает флеху, и с чем это связанно понять не могу

        Ответить
        • kim095
          2016-12-18

          Это никто не может понять. Попробуйте форматировать флешку через HDD Low Level Format Tool.

          Ответить
  • Андрей
    2016-12-20

    Здравствуйте, такой вопрос беспокоит
    Xbox 360 freebood
    Dashboard 17150
    Есть игры которые по какой-то причине не запускаются
    Пример: вчера закачал nba 17 fifa 17 , содержимое кидаю в папку games , но вот когда запускаются игру вылетает ошибка где написано не удалось запустить игру. Повторите загрузку игры.
    Помогите решить проблему пожалуйста, буду признателен. Спасибо

    Ответить
    • kim095
      2016-12-20

      Для этой игры нужен дашборд не меньше 17349.
      Воспользуйтесь этой инструкцией для обновления - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot

      Ответить
      • Андрей
        2016-12-20

        А при переходе на более новую версию дашборда , игры установленные ранее будут запускаться ?

        Ответить
      • Андрей
        2016-12-20

        У меня знакомый играет в фифу 17 на дашборде 16... Как это объяснить ?

        Ответить
        • kim095
          2016-12-21

          Это звучит как минимум странно.

          Ответить
      • Андрей
        2016-12-23

        здравствуйте, обновил даш до 17489 по вашей инструкции все отлично.
        Но вот утсановил фифу 17 но все равно не запускается в чем проблема ?

        Ответить
        • kim095
          2016-12-23

          Если запускаете с флешки, то скорей всего дело в ней.

          Ответить
  • Ник
    2017-01-01

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на фристайл 3 можно смотреть ютюб и как подключать wifi

    Ответить
  • Ник87
    2017-01-02

    Привет, как удалить игры с hbb, удаляю с папки 0000000000000000, а они все равно вылазиют в списке

    Ответить
    • kim095
      2017-01-02

      Удалять в Библиотеке в FSD. Если не помогает, то сбросить базу данных в настройках FSD.

      Ответить
  • Владимир
    2017-01-05

    Здравствуйте.Перестали загружаться игры с обложек-только через файловый менеджер.Хотя в freestyle всё сканируется и отображаются все игры в полном составе.При выборе любой из них,и попытке запуска,x-box виснет намертво.Раньше всё было чётко.Подскажите пожалуйста в чём проблема? Спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2017-01-06

      Переустановите FSD. Последняя версия с поддержкой загрузок обложек и TU доступна в загрузках на сайте

      Ответить
  • Валерий
    2017-01-23

    Как закачать на жёсткий игру got частями с флешки (игра больше обьема флешки), т.е разделить файлы игры на 2

    Ответить
  • Валерий
    2017-01-24

    Как узнать установлен ли launch.ini

    Ответить
    • kim095
      2017-01-24

      Если не установлен FSD, то через XeXmenu

      Ответить
  • Дмитрий
    2017-02-06

    Здравствуйте, во время игры перезагружается консоль, после того как включается пишет "при повторе замените диск" в чем проблема? И как решить?
    Xbox360 не прошитый

    Ответить
    • kim095
      2017-02-06

      Привозите на диагностику

      Ответить
  • Dron13
    2017-02-09

    Здорова!помогите вот с чем имеется xbox360 с freeboot все игры на внешнем жестком диске, сбрасывал новые игры на внешний hdd хапанул вирусов пришлось его отформатировать после чего перевёл в fat32 сбросил по новой игры на него но при включении консоли freestyle 3 не запускается а выходит стандартное (родное) меню.что с этим делать??

    Ответить
    • kim095
      2017-02-09

      Читать инструкцию - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#1

      Ответить
      • Dron13
        2017-02-10

        А можно более подробнее описать все действия для установки fsd для внешнего накопителя??если не затруднит со скринами)а то не получается что-то

        Ответить
        • kim095
          2017-02-10

          Куда уже подробней? Если сами не можете, тогда привозите ко мне.

          Ответить
  • Роман
    2017-02-13

    А подскажите плиз,обложки игр на фрибуте невозможно обновить?

    Ответить
    • kim095
      2017-02-13

      Возможно. Для этого нужна последняя версия FSD, которая доступна на сайте в загрузках.

      Ответить
  • Филипп
    2017-02-18

    Здравствуйте!подскажите пожалуйста купил Xbox 360 Slim поставил фрибут,запускаю с флэшки игры подлагивают,в чем может быть проблема,выручайте)))

    Ответить
    • kim095
      2017-02-20

      Скопируйте игру на внутренний жесткий диск или меняйте флешку

      Ответить
      • Филипп
        2017-03-12

        Все скапировал на жостки,все равно изоброжения подвисают,теперь еще и грузит игры долго,некоторые(речь в игре началась а показывает загрузку)

        Ответить
        • kim095
          2017-03-13

          Если в настройках FSD глубину сканирования не делали больше 4, то скорей всего проблема в жестком диске

          Ответить
          • Филипп
            2017-03-13

            глубина сканирования стоит на 2,поставил другой жостки установил те же игры тоже самое!

          • kim095
            2017-03-17

            В инструкции написано выставить глубину сканирования на 4, а вы на 2.

  • Killer_Bee
    2017-02-19

    Здравствуйте, поставил фрибут установил xexmenu и fsd, задал директорию, скарировал, игра нашлась, поиграл в нее чуток, след раз запускаю FSD и игру не видит, поставил Aurora тоже не видит, игру кидал на внутренний и на внешний винт, FSD переставлял. В чем может быть проблема ?

    Ответить
    • kim095
      2017-02-20

      Форматируйте жесткий. Если не поможет, скачайте игру с другого трекера

      Ответить
  • SashaGrey
    2017-02-21

    X-Box 360 4g Freeboot
    В разделе "настройки" пропали иконки, ну как пропали. Они есть, вот только чёрные полностью. Это "настройки" "обложка" и вроде бы "система". Вот эти три иконки чисто чёрные. Как вернуть их на место?

    Ответить
    • kim095
      2017-02-21

      Переустановите FSD. Последняя версия доступна на сайте в загрузках.

      Ответить
  • Cyc1ik
    2017-02-22

    Вечер добрый.
    X-Box 360 4g Freeboot установлен HDD 80GB, соответственно забит до отказа,
    на 4GB карте памяти, свободно 2,5GB, хочу установить эмуляторы и игры из 90х именно на карту памяти обьём примерно 1,2GB, возможно-ли и как.
    Спасибо. dash

    Ответить
    • kim095
      2017-02-22

      Если материнская плата Corona, то лучше не лезть на встроенную карту памяти. И вообще, доп софт в идеале держать на жестких дисках. Как вариант, используйте USB флешку.

      Ответить
      • Cyc1ik
        2017-02-22

        Тогда продолжение вопроса: как поменять HDD на другой - если как я понял, freestyle стоит на нём?

        Ответить
        • kim095
          2017-02-22

          Устанавливаете xexmenu на флешку, скидываете туда же FSD и launch.ini, затем закидываете на новый жесткий диск.

          Ответить
          • Cyc1ik
            2017-02-22

            Спасибо за ответы))
            Не логичнее было разместить fsd вместе со всем необходимым, на внутренней карте памяти 4gb? Тогда HDD можно было-бы менять вообще не парясь.

  • xan07
    2017-03-02

    Добрый День! подскажите при включения хбокс 360 фрибут выдает ошибку данных System.IO.IOException: Ошибка в данных (CRC).и не читает прошивку заходит в библиотеку там половино игр остальные пропали как можно это исправить?

    Ответить
    • kim095
      2017-03-02

      Переустановите FSD. Скачать можно в загрузках на сайте.

      Ответить
  • Ivan
    2017-03-19

    Друзья Привет, подскажите можно делать на freeboote СБРОС НАСТРОЕК ОБОЛОЧКИ??? и СТИРЕТЬ БАЗУ ДАННЫХ??? нечего у меня не слетит из программ?

    Ответить
  • Филипп
    2017-03-24

    Привет!Подскажите,скачал игру на жосткий все установил запускаю играю все хорошо,на следудующий день пытаюсь ее запустить не запускается,и так с некотороми играми,подскажите в чем проблема может быть!?

    Ответить
    • kim095
      2017-03-24

      Скорей всего неисправность жесткого диска - бэд блоки

      Ответить
      • Филипп
        2017-03-26

        Спасибо!а что приставка долго запускается ,это для фрибута нормально?!по воемени минуты 2 жду!

        Ответить
        • kim095
          2017-03-26

          В первую очередь это зависит от опыта мастера и чипов. Общепринятый норматив - до трёх минут. Мои фрибуты, обычно, стартуют в течении минуты, но бывают попадаются проблемные консоли, где старт идёт в течении двух минут.

          Ответить
  • Дмитрий
    2017-04-22

    Здравствуйте. У меня стоит freebot, могу ли я включить иксбокс без загрузки фрибута, и подключиться к Live без бана приставки?

    Ответить
  • Alexander
    2017-04-24

    Скажите, есть приставка xbox360 slim freeboot, в играх с одним игроком проблем нет, но когда я хочу поиграть в кооперативный режим, и меня просит войти во второй профиль, я нажимаю кнопку выбрать профиль и после этого приставка начинает перезагружаться. И еще я на ней не могу зайти ни в один профиль если xbox не подключен к интернету, т.е, без интернета приставка кирпич

    Ответить
    • kim095
      2017-04-24

      Попробуйте launch.ini который на сайте в загрузках.

      Ответить
  • DKE777
    2017-05-17

    Подскажите плиз, как скаченную игру для freeboot конвертировать обратно в iso для записи на dvd что бы запустить на xbox360 c прошивкой LT+3.0
    На торентах все больше игр выкладывают только для freeboot.

    Ответить
  • Игорь
    2017-06-11

    Добрый день, ситуация следующая: есть Xbox 360 4 gb на нем стоит freeboot игры работают без проблем, но не видит TU в менеджере скачиваю и активирую, но обновление не ставится. Все обновки летят в FSD/Data/TitleUpdates/FFFFFFFFFF777C..., папки Cache нет, с обычным tu проблем нет.

    Ответить
  • Вадим
    2017-06-12

    Привет! Скачал игру в GOD, с usb перекинул ее в папку Hdd1:\Content\0000000000000000, провел сканирование. Игра отобразилась в библиотеке. Игра запускается, затем выдает:"Ошибка игры. Диск не читается. 1. Очистите диск при помощи мягкой ткани. 2. Перезагрузите консоль. Дополнительные сведения см. на веб-сайте таком-то." Нажимаем "ОК", игра закрывается. Помогите пожалуйста, что не так? help

    Ответить
    • kim095
      2017-06-12

      Скачайте игру с другого ресурса

      Ответить
  • Дима
    2017-06-12

    Подскажите пожалуста игра гта5 на прошитом хбоксе на одном и том же месте в самом начале где им надо угнать два спорт кара вылетает а в чем проблема не указывает

    Ответить
  • Vlad
    2017-07-02

    Скажите, пожалуйста, как решить проблему с чтением файлов с флешки ( фат 32, файлы готовые, флешка новая), хбокс не может отсканнировать даже то, что раньше работало. Любой скачанный файл зависает на этапе сканнирования.

    Ответить
    • kim095
      2017-07-03

      Пробуйте отформатировать флешку или заменить её

      Ответить
  • Vlad
    2017-07-19

    Добрый день. Я столкнулся с отсутствием в интернете метода обновления прошивки free style dash 1.2 на бокс 360 Pro. Собственно сам pro не рассматривают, и нигде не видел обновления бокса с таким дэшом. Игры запускаются с флешки. Может есть универсиальный метод подходящий мне. Или как- то иначе? (везде slim and elite) помогите, пожалуйста. Нельзя приложить фото дэша старого. sad

    Ответить
    • kim095
      2017-07-23

      Качайте в загрузках и ставьте FSD 3

      Ответить
  • Юрий
    2017-08-02

    Подскажитк пожалуйста, как обновить fsd вручную, если автоматически не обновляется.

    Ответить
    • kim095
      2017-08-02

      В загрузках на сайте скачиваете FSD, распаковываете архив и скидываете содержимое папки в вашу папку с FSD, соглашаясь на замену файлов

      Ответить
  • Руслан
    2017-08-08

    Такой вопрос: у меня фрибут и fsd3,иногда загружается сразу,иногда по 5-7 минут. Иногда е68 выскакивает,вытащит/вставить хард несколько раз,иногда спасает положение. В общем я как понял,хард умирает. У меня есть еще один хард пустой,можете ли вы скопировать все данные с старого харда на новый,чтоб я тупо воткнул его и продолжил играть? И сколько по времени и деньгам это будет?

    Ответить
    • kim095
      2017-08-08

      Переносом данных с хардов не занимаемся. Используйте флешку для переноса сохранений и профиля. Это можно сделать в родном даше зайдя в Настройки -> Хранилище.

      Ответить
  • Макс
    2017-10-18

    Здравствуйте, помогите разобраться пожалуйста. Скачал игру, закинул на жесткий диск(content/много нулей), но в разделе игр появляются бесконечное количество обложек этой игры...Как быть?Куда копать? Спасибо

    Ответить
    • kim095
      2017-10-18

      Так и должно быть с 3D видом обложек. В настройках поставьте классический вид.

      Ответить
  • Антон
    2017-10-23

    Архив с iso2god запоролен. Остальные пока не смотрел. А где пароли найти?

    Ответить
  • Руслан
    2017-10-28

    Добрый день , помогите пожалуйста не могу загрузить ТU и tu, запускаешь скачать и приставка зависает , TU и tu летят в data , title apdates а его реально менеждер не видит , вручную пробовал . но в content нет папки с игрой такой как id. помогите пожалуйста , пропишите алгоритм ...

    Ответить
    • kim095
      2017-10-28

      Так создайте вручную в папке Content папку с id игры, а в ней папку 00000002.

      Ответить
  • Руслан
    2017-10-28

    потом туда положить TU? или tu?

    Ответить
  • Руслан
    2017-10-28

    Ничего не выходит TU и tu не качает и не появляется в менеджере ...(

    Ответить
    • kim095
      2017-10-29

      Скачайте последнюю версию FSD в загрузках на сайте. Там исправили загрузку TU и обложек.

      Ответить
  • Александр
    2017-11-07

    Вечер добрый, может уже был такой вопрос/ответ,но не нашел.
    Если игра занимает 5-6 Гб. Как ее скинуть на флешку если fat32 не кушает файлы больше 4 гб.
    Xbox 360 slim freeboot

    Ответить
    • kim095
      2017-11-11

      Значит игра в архиве или ISO образе.

      Ответить
  • Snegov
    2017-11-13

    Здравствуйте у меня вопрос как удалить FSD?

    Ответить
  • Андрей
    2017-11-25

    Здравствуйте!
    У меня ешка, фрибут. Были небольшие глюки в работе, решил обновить DashLaunch и FSD, последние версии взял с вашего сайта, также взял launch.ini by kim095. Всё обновил, запустил. Но теперь не работает редактор аватаров, не могу зайти в него - идет бесконечная загрузка на зеленом фоне.
    Что можете посоветовать, чтобы решить проблему?

    Ответить
    • kim095
      2017-11-25

      С такой проблемой ещё никто не обращался. Как вариант - обновите версию freeBoot до 17511.
      Если найдёте метод решения, то напишите здесь. Спасибо.

      Ответить
      • Константин
        2022-08-14

        Приветствую! У меня такая же ситуация! Была версия даш 17526 обновил до 17559, так же DashLaunch с 3.19 обновил до 3.21! Все вроде и работает ништяк,но теперь в редактор аватаров не зайти , бесеонечная загрузка! Подскажите пожалуйста как вернуть все обратно? Снятый нанд в виде образа имеется, да и обратно DashLaunch на 3.19 поставить бы! Если не затруднит продублируйте мне ответ на почту пожалуйста. kostyan240889@gmail.com

        Ответить
  • Андрей
    2017-11-26

    kim095, а может быть сначала полный сброс сделать? На фрибуте это вообще можно делать?

    Ответить
  • Андрей
    2017-11-26

    В общем, обновил я фрибут по вашему совету и это действительно помогло. Правда в той версии AutoGG, которую вы даете в статье нет фрибута 17511, но это оказалось не проблема его найти. В общем спасибо за ваш совет!

    Ответить
  • Андрей
    2017-11-26

    Оказалось, что проблема не решена до конца. Поставил ДашЛанч и FSD, попробовал зайти ещё раз в редактор аватара - та же беда - бесконечная загрузка. Удалил ДашЛанч - опять могу зайти.

    Ответить
    • kim095
      2017-11-27

      Дело в настройке Dash Launch. В launch.ini имение параметр fakelive на falce и перезапустите консоль, а когда закончите с редактором автаров, тогда верните обратно на true.

      Ответить
  • Serg82
    2017-11-29

    Подскажите пожалуйста чайнику в мире Xbox 360. Есть Х с фрибутом фристайлер 3, все играет нормально. Однако не хочет запускать игру rise of tomb raider, nfs rivals. Пишет требует обновления, начинает обновляться и выдает ошибку, что не удается обновить. Это устраняется в домашних условиях или надо отдавать мастеру?

    Ответить
    • kim095
      2017-11-29

      Пробуйте загрузить TU для этих игр

      Ответить
  • Роман
    2017-11-29

    Здраствуйте такая проблема не запускаются игры в дашборде, нажимаю на игру а у меня просто виснет картинка и xbox не реагирует, в чём проблема?

    Ответить
    • kim095
      2017-11-29

      Есть вероятность проблемы с жестким диском. Нужна диагностика.

      Ответить
  • Vanomas
    2017-12-01

    Может кто знает ответ на вопрос? Где скачать прогу, GOD2ISO (НЕ ISO2GOD)? И как можно переимменовать названия игр готовых GOD и JTAG форматов, не через FRISTYLE3 ? Часто меняю внешник на 2-х консолях, и названия игр слетают, бесит. Больше половины игр переименованы репакерами хз как.

    Ответить
    • kim095
      2017-12-02

      Ссылок на сторонние ресурсы не размещаю. Ищите в интернете, точно есть.
      Никак.

      Ответить
  • Андрей
    2017-12-19

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в папке Hdd-content-папка 0000000000000...., захожу туда и там еще одна папка с 0000000000000.... это норма, или я что то случайно скопировал? Раньше ставил игры все получалось, сейчас толи не туда нажал, вобщем в проводнике игра есть в папке 00000.... а найти в меню не могу, пробовал сканировать содержимое, не помогает помогите пожалуйста куда копать....

    Ответить
    • kim095
      2017-12-20

      Не норма. В вашем случаи путь до папок с играми должен быть таким: Hdd1:\Content\0000000000000000
      Папка 0000000000000000 должна быть только в Content, а не в самой себе или где-то ещё.
      Внимательно читайте этот пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2

      Ответить
  • николай
    2017-12-29

    не подскажите как настроить на боксе сеть WI FI

    Ответить
    • kim095
      2017-12-29

      В интернете огромное количество статей по настройке интернет соединения на XBOX 360

      Ответить
  • Alex
    2018-01-03

    Добрый день.У меня xbox 360 fat freeboot, hdd 120 gb, хочу установить на 250 gb тоже фирмы hitachi. Новый диск в fat 32 отформатировал- как мне перенести все данные со старого на новый диск подскажите плиз ?

    Ответить
    • kim095
      2018-01-12

      Используйте 250 Гб как внешний USB, т.е. используйте два диска одновременно.

      Ответить
  • николай
    2018-01-08

    здравствуйте у меня икс бокс подключен к вайфаю я зарегестрирован на xboxunity и все ровно он не качает обложки все сделал по инструкции что можно сделать ставлю обновить обложки пишет 0 00 кб с и не скачивает в чем может быть проблема???

    Ответить
    • kim095
      2018-01-12

      Скачайте последнюю версию FSD из загрузок на сайте.

      Ответить
  • Роман
    2018-01-11

    День добрый. Подскажите, что бы обновить fsd нужно просто скачать новый и закинуть на бокс,предварительно удалив старый fsd через xexmenu? Я правильно понял?

    Ответить
    • kim095
      2018-01-12

      Да, но можно просто скопировать копировать содержимое папки скачанного FSD в папку с вашим FSD, и если всё будет работать без глюков, то можно оставить так.

      Ответить
      • Роман
        2018-01-13

        Соответсвенно так же и лаунчер,по той же схеме.?

        Ответить
  • Никита
    2018-01-28

    У меня такая проблема. В меню гайд все пункты вернулись к заводским, то есть вместо freestyle home, проводника и system link теперь домашняя страница xbox 360,войти в xbox live и открыть лоток. Где я мог напотачить или как исправить?

    Ответить
    • kim095
      2018-01-28

      Переустановите FSD и проверьте верность пути до default.xex в launch.ini

      Ответить
  • Максим
    2018-01-31

    Подскажите пожалуйста. Установил freeboot. На не прошитой было много профилей, а сейчас не могу найти где их удалить. Везде только добавить и создать. И в настройках ничего не нашел. ПОМОГИТЕ!!!

    Ответить
  • Евгений
    2018-02-04

    Здравствуйте. Не подскажите ли случайно, как мне лучше поступить? Ситуация такая. Есть xbox 360 slim e. В нем внутренний хард 250 Гб. Играми забил. Вставил ещё внешний хард через карман на 500 Гб. Вот недавно вставил ещё +1 карман с жёстким на 500 Гб. И игры с обложками в fsd начали задваиватся. Ставлю в настройках сканирование на один из внешних, на другой внешний сразу дублируется и получается полный треш с дублированием игр. Поставил Аврору, теперь со второго внешнего не запускаются игры, хотя все настроено и отсканировано. Когда вынимаю один из внешних жёстких, то все запускаются игры. Подскажите, как сделать так, чтобы запускались игры, не вынимая один из внешних жёстких дисков? Спасибо

    Ответить
    • kim095
      2018-02-05

      Удалите FSD и дубли игр, если они есть. Поставьте на внутренний HDD (свободно должно быть 10Гб) последний FSD из загрузок на сайте

      Ответить
      • Евгений
        2018-02-05

        Здравствуйте, заново установил последний fsd, игры задублировались (те, которые на внешних жестких), причем те, которые на внутреннем харде- они не дублируются. И фсд и Аврора ставит приоритет запуска игр с usb0, с usb1 винта естественно не запускаются(если не вытащить 1) из винтов). Такое ощущение, что нужно либо один винт внешний на 1тб либо же попробовать умудриться с двух винтов сделать нулевой рейд)

        Ответить
        • kim095
          2018-02-06

          Значит не поддерживается одновременное использование более одного внешнего накопителя

          Ответить
  • Игорь
    2018-02-07

    Отформатировал флешку, скачал прогу, вставил флешку в консоль, а она не видит файлы на флешке. Видит только, что место занято и место свободное.

    Ответить
    • kim095
      2018-02-08

      По конкретней, что и как делали?

      Ответить
  • Павел
    2018-02-10

    Здравствуйте. Поставил Freeboot и с недавнего времени xbox стал очень по долгу включаться часа 2-3 бывает и не включается вовсе, бывает работает все норм и запускается за пару секунд. В чем может быть проблема?

    Ответить
    • kim095
      2018-02-11

      Если фрибут поставили недавно и сразу появилась такая проблема, то вероятно криво сделали или у вас проблемная материнская плата попалась. Если делали давно и только недавно такое, то может что-то отходит. В общем надо смотреть, удалённо не реально разобраться. На консолях с датой выпуска после 10.07.2012 может быть проблема с PostFix, который нужно поправить, где нарушается контакт из-за окисления бессвинцового припоя на процессоре.

      Ответить
  • Ivan
    2018-03-18

    Здравствуйте. Не запускается хех меню. А перед этим слетел фристайл. Пробовал переустановить, хех меню. Не помогло.

    Ответить
  • Миша
    2018-03-25

    у меня некоторые игры запускаются, а некоторые выдают ошибку.Обычно игры, которые выше 2013 года

    Ответить
    • kim095
      2018-03-25

      Скорее всего сильно устаревшая версия фрибута. Нужно обновлять до последней 17511.

      Ответить
  • Алексей
    2018-03-28

    Здравствуйте. такая ситуация. xbox freeboot. год играл все было хорошо быстро запускалось а щас началось. игры запускаются по две минуты не которые вобще вылетают. сам икс бокс включается быстро но сама заставка x-box 360 долго висит так же минуты две sad

    Ответить
    • kim095
      2018-03-28

      Вероятней всего неисправность жёстко диска. Нужна диагностика.

      Ответить
      • Алексей
        2018-04-08

        Даже элементарно в гта 5 текстуры не успевают прогружаться. это так же дело в жестком диске? или можно еще где нибудь покапать проблему?

        Ответить
        • kim095
          2018-04-08

          Скорей всего в жёстком диске. Если внутренний, то бэды, если внешний - низкая скорость интерфейса USB.

          Ответить
          • Алексей
            2018-04-09

            Диск внутренний на 250гиг. как можно проверить его? не силен в этих делах)

          • kim095
            2018-04-10

            Тогда отнесите мастеру на диагностику

  • Эрик
    2018-04-13

    Доброго времени суток ...
    Собираюсь на 360 е 13 года , поставить фрибут . Устал покупать игры ... так вот суть вопроса ! У меня внутренний жесткий на 250гг и внешний на 250гг оба забиты лицензионными играми . После фрибут установки, я смогу их запускать без всяких танцев с бубном и манипуляций с папками и образами

    Ответить
    • kim095
      2018-04-13

      Если эти игры без фрибута у вас работают, то и с фрибутом тоже будут. Никакая прошивка не влияет на запуск лицензионных игр.

      Ответить
  • Владимир
    2018-04-13

    Здравствуйте!
    Делал когда-то давно у Вас приставку.
    Все это время играл с плохим HDD. Когда его создавал, откопал из какой-то помойки )))
    Сегодня решил установить нормальный жесткий. Отформатировал его при помощи guiformat, закинул на него все содержимое убитого диска.
    Все запустилось, как и там. Но не могу создать ни один профиль. Либо зависает, либо заново спрашивает "введите имя профиля". Что это может быть?
    И проблема номер 2 - никак не могу Forza поставить, чтобы оба диска работало.
    Пробовал в content закидывать в папке 00000002 содержимое папки disc2 forza - не видится все равно. Можете написать алгоритм, как это делать?

    Ответить
    • kim095
      2018-04-13

      Уберите launch.ini, перезагрузите консоль и создайте профиль, затем верните файл и снова перезапустит консоль.

      Папка 00000002 должна находиться в Content\0000000000000000\ID_название_игры - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2

      Ответить
  • Александр
    2018-05-17

    Здравствуйте!У меня вопрос по TU к игре GTA 5.Скачал с сайта последнее TU.Читал вашу инструкцию.Куда кидать разобрался))Только как сам файл этот на бокс закинуть.Просто на флешку и там как по инструкции!Или же через программу Horizon?Подскажите пожалуйста..Уж очень хочется с DLC поиграть.

    Ответить
    • kim095
      2018-05-17

      На флешку, потом через Проводник в FSD скопируйте.

      Ответить
  • Александр
    2018-05-17

    Извините ещё раз!Я когда пытаюсь закинуть файл на флешку выходит табличка не хватает места.Т.к её форматнул в боксе..

    Ответить
    • kim095
      2018-05-17

      Удалите созданное запоминающее устройство из этой флешки в настройках консоли

      Ответить
  • Олег
    2018-05-24

    Добрый день.Такая ситуация.Есть xbox360 fat с фрибутом и прошивкой lt.3.0.
    Фрибут работает без нареканий,а вот привод отказывается распознавать самописные диски,хотя покупные пиратки запускает.Самописные диски проверял на другом xbox с этой же прошивкой,идут отлично.В чем может быть проблемма?Заранне спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2018-05-24

      Скорей всего качество дисков плохое и подсевший лазер в приводе консоли.

      Ответить
  • Сергей
    2018-05-28

    Здравствуйте! Проблема такая. Флешку отформатировал согласно инструкции. Закинул файлы на неё и когда вставляю в приставку и нажимаю копировать, то переносится только часть файлов и все. Или вообще показывает что все файлы на флешке 0кб. Что за причина

    Ответить
    • kim095
      2018-05-28

      Банальная не совместимость с флешкой. Используйте другую.

      Ответить
  • Александр
    2018-06-01

    Доброго времени суток! Такой вопрос. Игры от оригинального Xbox можно также конвертировать в GOD формат и запускать как и остальные игры? Я обновил фрибут до последней версии, перевёл одну из игр от оригинального Xbox в GOD, закинул на флешку вместе с играми от Xbox 360. Freestyle её определил, но при попытке запуска возникает ошибка: "При выполнении данной оригинальной игры для Xbox возникла ошибка. Работа не может быть продолжена. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: http://www.xbox.com/support." Тоже самое при попытке запустить игру с внутреннего HDD. В чём может быть проблема и как её решить? Заранее спасибо!

    Ответить
    • kim095
      2018-06-02

      Распакуйте ISO образ через Xbox Image Browser - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#8

      Ответить
      • Александр
        2018-06-02

        Распаковал образ через XDVDMulleterBeta10.2, поместил на USB флешку, но при запуске выдаёт ту же ошибку, как и для GOD контейнера.

        Ответить
        • kim095
          2018-06-03

          Без оригинального жесткого диска работать не будет эмулятор XBOX Original.

          Ответить
  • Sebastian
    2018-06-03

    Здравствуйте!Такой вопрос имею: был прошит привод на LT+3.0 , решил до кучи всё таки Freeboot сделать .Короче говоря при прошитом приводе версия даша была 17511(крайняя на сегодня , от ноября 2016 года), а когда сделали мне фрибут , то версия пошла в сторону понижения и теперь 17502 от марта месяца 2016 года . Это критично? Да , и аватар стал белёсым в виде бабы , которая не шевелится .Кинект я продал отдельно , сейчас нет возможности проверить работоспособность , но уверяю , что он работал , игры запускались для кинекта и танцы шли до упада smile Аватары были живыми , мужского пола можно было выбрать и так далее юЗначит мне надо скачивать даш именно 17502 , который сейчас стоит? И могу ли я обновить даш до той версии , которая стояла изначально , тt до 17511 , или не стоит этого делать??? Сорри , если сумбурно написал .

    Ответить
    • kim095
      2018-06-03

      Написано же, что аватары обновлять только той же версией.

      Ответить
  • Ruslan
    2018-06-03

    Добрый день! Подскажите как решить проблему. Поставил на Xbox 360 freeboot COD Modern warfare (1-я часть). При запуске черный экран. Там где плагин FSD - unload нажимал но не помогло. Подскажите что делать.

    Ответить
    • kim095
      2018-06-03

      По играм не могу подсказать.

      Ответить
  • Яковлев Владислав
    2018-07-23

    Пожалуйста помогите! Вчера скачал Skyrim+3DLC. Удалил свою прошлую и очистил кэш. И когда поставил новую версию и включил пишет не удалось запустить игру и вылетает.Удалилял профиль- тоже не помогло.

    Ответить
  • SMOKIE
    2018-09-03

    Здравствуйте! Вопрос, для connectx обязательно ли фсд 2.2 ? У меня последняя 3. И стоит Аврора 0.7. Плагин закинул, написано активно и в фсд и в авроре, но в проводнике нет папки conx. На компьютере добавил папку для всех, проверил доступность на ноутбуке.

    Ответить
    • kim095
      2018-09-04

      connectx очень не стабилен. Не рекомендую использовать.

      Ответить
  • SMOKIE
    2018-09-04

    Я его только для для просмотра и теста игр хотел поставить. Пока с ним возился появился глюк. Почему то в дашланче кнопка сохранить стала неактивна и всегда по умолчанию грузит фристайл. Что не так ? При перезагрузке все работает и сохраняет, но если выключить питание и включить то грузит по дефолту фристайл и ланчини становится дефолту sad

    Ответить
    • kim095
      2018-09-09

      launch.ini нужно редактировать на компьютере, затем переносить на консоль. Настройки в нём - приоритетные. Основная задача Dash Launch - автозапуск FSD.

      Ответить
  • SMOKIE
    2018-09-12

    С ланчини разобрался,после обновления Даша на 17526 ланчини сохранил как то на флеш память 16мб которая и не замечал галочки в дашланче место хранения. Вот он его дефолтный и первым запускал, а который на hdd1 игнорил, я редактирую через дашланч или через фтп. С connectx для связки win10+avrora 0.7b.1 тоже разобрался просто в вин10 нужно было включить старый протокол SMBv1. Для теста игр самое то, аркады запускает быстро, игры ААА чуть дольше грузит. Спасибо за ответы.

    Ответить
  • CekpeT
    2018-09-18

    Консоль Xbox 360 E Corona 4 GB Freeboot RGH 2, родной дашбот 17155
    Оболочка Aurora 0.6 обновлена до 0.7b дашбот оболочки (18) 588
    При запуске Far Cry 4 и Assassin's Creed 4: Black Flag консоль ребутится.
    Пробовал разные репаки от GOD до распакованого ISO, ставились разные ТU, пробовал запускать как с внутреннего HHD так и с внешнего, игры закидывал правильно. Примечательно что раз на десятый игра проскакивает и запускается но чаще всего консоль ребутится при запуске этих игр. До этого менялся внутренний хард и на старом харде таких проблем не замечал или были изредка. Так же обратил внимание что на харде в корне HHD есть папка Games она как дубль папки Aurora которая лежит в папке HHD1 где расположена и папка Content/0x16 и содержит аналогичные файлы, удалять её как то не хочется дабы не запароть оболочку, но вроде на старом харде такая же папка присутствовала. Расположение игр и всех путей правильные иначе бы не запускались другие игры. Есть какие мысли в чем может быть проблема...?

    Ответить
    • kim095
      2018-09-18

      С Авророй не работаю. В FSD данная проблема решается отключением FSD плагина - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#10

      Ответить
      • CekpeT
        2018-09-18

        Спасибо и на том. Будем искать дальше метод борьбы с этой заразой.

        Ответить
        • SMOKIE
          2018-09-20

          Попробуйте обновить Даш на следующий, или сразу на последний.

          Ответить
  • TaF
    2018-10-14

    лет 7 назад купил сыну xbox 360, почти не играли за это время на ней. Щас выкопали(нашли) заного и решили запустить. Не могу определить что за прошивка стоит, при вклч-открытии через лоток ничего не показывает. Помню давно ещё запускал не оригинал диски и писал игры с флешки. Щас застрял как ставить игры, если форматировать на компе фат32 - консоль не принимает и выдаёт только форматировать по своемому, после формата на консоли на флешке комп видит только 2 мб свободного пространства. Химичить самому или везти к мастеру?

    Ответить
    • kim095
      2018-10-14

      Если сами не уверены, то лучше к мастеру.

      Ответить
  • Алексей
    2018-10-16

    Народ, доброго времени суток! Вопрос у меня к вам несколько туповат, ибо сам я чайник, но буду признателен за помощь. Суть проблемы такова: есть Xbox360 прошитый на фрибут, игры, как вы знаете, скидываю на него через XexMenu1.1(папка с дофига цифр). На некоторые игры подобных форматов не попадалось, только с файлами типа default.xex. Может, я чего-то и не понимаю, просветите: чтобы запустить игру, куда нужно копировать все эти папкиData и прочее. и как запустить игру(видимо, через ту же прогу?). Вроде подобное Jtag называется... Заранее огромное спасибо.

    Ответить
  • bruno15
    2018-10-30

    кидаю игру формата GOD с dls в контент/многонулей, сканирую, в библиотеке показывает, но не запускает. что делать ?помогите

    Ответить
  • thef1y
    2018-11-10

    Есть ли возможность подключения xbox 360 по лану, через сетевую карту ПК, но чтобы помимо ftp еще было активно интернет-соединение?

    Ответить
    • kim095
      2018-11-10

      Да, измените третью предпоследнюю секцию IP с 1 на 2 в одном из соединений (LAN либо Wi-Fi).

      Ответить
  • Денис
    2018-11-15

    Здравствуйте, помогите пожалуйста. Видимо, сбил настройки отображения обложек(игры с винта запускаются, а обложки пропали). Приставка без подключения к интернету. Наверное, обложки лежат на жестком диске и к ним слетел путь? Возможно восстановить отображение обложек к играм не подключаясь к xboxunity.net(логин и пароль выставлял не я, поэтому их не знаю) ? Заранее спасибо! P.S. Галочка «Включить загрузку обложек» стоит, а вот логина/пароля в полях к xboxunity.net нет .

    Ответить
    • kim095
      2018-11-17

      Нет никаких путей к обложкам. Переустановите FSD на последнюю версию, которая доступна в загрузках на сайте, затем настройте его по инструкции.

      Ответить
      • Денис
        2018-11-17

        Спасибо. Боюсь что-нибудь сделать не так и закирпичить иксбокс sad Буду пробовать...

        Ответить
  • Dimon
    2018-11-26

    Скажите пожалуйста.будет работать игры 2018года если стоят прошивки lt-2.0 и freeboot одновременно.просто начиная с 2013 года пошла защита XGD3 ,и как бы lt-2.0 их не может читать а фртбут может.а у меня будут стоять сразу 2 прошивки.обьясните игры новые будут тогда работать?

    Ответить
    • kim095
      2018-11-26

      С фрибутом без разницы LT 2.0 или LT 3.0 будет прошивка привода, они между собой совместимы. Новые игры могут не заработать если старая версия дашборда фрибута.

      Ответить
  • SemenMihalych
    2018-12-12

    Доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Залил на hdd (FSD 3.780) игру Dead space-2, она состоит из 2-х дисков,оба диска вылезли в меню “Xbox 360 Игры»,но при прохождении 1-го диска игра попросила вставить 2-й диск... почитав форумы,я переместил 2-й диск игры в «нет секции»,но проблема не ушла... есть мысли,что я сделал не так,или не сделал?

    Ответить
    • kim095
      2018-12-12

      Для начала, прочтите ещё раз второй пункт инструкции - http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2
      Оба диска должны быть в формате GOD.
      В качестве исключения, пробуйте поместить игровой диск в папку Games (Games/454108DF).

      Ответить
      • SemenMihalych
        2018-12-12

        Оба диска в формате GOD, спасибо,попробую..

        Ответить
  • Андрюха
    2018-12-25

    День добрый, что может быть . В библиотеке показывает игры по две иконкы.как сделать что б было по 1 ?

    Ответить
    • kim095
      2018-12-30

      Пробуйте переустановить FSD.

      Ответить
  • Кот Наплакал
    2019-01-08

    Так и не понял.Куда GOD формат сбрасывать, ясно. А куда сбрасывать игры в распакованном ISO?

    Ответить
    • kim095
      2019-01-09

      В паку Games. Читайте внимательно инструкцию.

      Ответить
  • Sergey
    2019-01-21

    День добрый! Подскажите пожалуйста чайнику. Приставка xbox 360 slim со встроенным жестким диском 250гб прошитая в freeboot. Жесткий диск поломался, есть внешний на 500ГБ. Что мне теперь нужно сделать для того чтобы приставка работала. Спасибо большое заранее. Пытаюсь сам разобраться, запутался. wacko

    Ответить
    • kim095
      2019-01-21

      Закинуть на внешний HDD папку с FSD и файл launch.ini., но перед этим внимательно почитать инструкцию.

      Ответить
      • Sergey
        2019-01-25

        Спасибо добрый человек, все работает)) good

        Ответить
  • Anton
    2019-01-29

    Т.е. чтобы установить прошивку Фрибут ничего не надо паять?

    Ответить
    • kim095
      2019-01-29

      Обязательно нужно припаивать чип, и с помощью программатора менять прошивку материнской платы.

      Ответить
  • Azamat
    2019-02-21

    День добрый! Подскажите пожалуйста новичку. Приставка xbox 360 slim со встроенным жестким диском 500гб прошитая в freeboot freestyle 3. обновили xbox live теперь не включается что делать? надо перепрошивать или есть другой выход СПАСИБО

    Ответить
    • kim095
      2019-02-21

      Можно восстановить работоспособность. Звоните.

      Ответить
  • Рустам
    2019-04-29

    Прошит freeboot'ом, сегодня дочь играла в Just Dance 2015 и вышла в режим соревнования с другими игроками по сети, черевато ли это?

    Ответить
    • kim095
      2019-04-29

      Да, бан в Live.

      Ответить
      • Рустам
        2019-04-30

        Да и так же не возможно в лайве быть, тогда получается это не страшно?

        Ответить
        • kim095
          2019-05-01

          В launch.ini должно быть прописано liveblock = true. В загрузках на сайте есть правильный launch.ini.

          Ответить
  • Рустам
    2019-05-01

    Наткнулся в торрентах на JTAG, но там совсем другая структура папок нежели GOD, есть папки 000$SystemUpdate и Data. Вот куда их копировать???

    Ответить
    • kim095
      2019-05-01

      Папку SystemUpdate можно удалить. Если там есть файл default.xex, то это распакованный образ, который нужно помещать в паку Games. Читайте внимательно инструкцию.

      Ответить
      • Рустам
        2019-05-01

        Спасибо! Читал, но не нашёл!

        Ответить
      • Рустам
        2019-05-01

        Вот сейчас действительно всё по 5 раз перечитал! Вы говорите, что нужно перекидывать образ в Games, но там много файлов, а папка не имеет названия типа 4D5309D6, а называется Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh]

        Ответить
        • kim095
          2019-05-01

          http://art-proshivka.ru/instrukciya-freeboot#2

          Ответить
          • Рустам
            2019-05-01

            Прочитал я! Как вы не поймёте! Там много фалов в папке, она называется Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh]. Нет инструкции как все файлы копировать!!! И какие именно!

          • kim095
            2019-05-01

            Папку Just Dance Kids 2 [Jtag-Rgh] надо поместить в паку Games. Это же элементарно.

  • SosiskaKiller
    2019-05-18

    А как определить версию дашборда на прошитой коробке?

    Ответить
  • Рустам
    2019-05-20

    Есть папка эмуляторы, как их установить???

    Ответить
    • kim095
      2019-05-22

      Поместите её в корень жёсткого диска, затем в FSD в Пути к содержимому создайте отдельный путь к этой папки и поставьте галку на эмуляторы.

      Ответить
  • Дмитрий
    2019-05-29

    Возникла такая проблема, во время игр не работает удержание кнопки B. Захожу в FSD и отключаю плагин. После работает сталбильно до ребута fsd. Как закрепить эту опцию чтобы не сбрасывалось или может есть другое решение?

    Ответить
    • kim095
      2019-05-30

      С такой проблемой ещё никто не обращался. Пробуйте полностью удалить ваш FSD с launch.ini и поставить последнюю версию, которая есть в загрузках на сайте. Если это не поможет, значит придётся постоянно отключать плагин, вашем случаи.

      Ответить
  • Goga
    2019-06-11

    kim095 привет, у меня такая проблема я не могу обратно вернутся на freestyle что делать ? Как ты писал Y мне не помогает

    Ответить
    • kim095
      2019-06-11

      Переустановите FSD и launch.ini, если не поможет, тогда переустановите сам DashLaunch.

      Ответить
  • WayorBlack76
    2019-06-24

    Здравствуйте. Вообщем, проблема такая – пропал freestyle home и температура процессора и т. д. при нажатии на кнопку guide, что делать?

    Ответить
    • kim095
      2019-06-26

      Нажатие на левый или правый стик должно вернуть панель. Если не поможет, то переустановите FSD.

      Ответить
  • Tomoswhore
    2019-07-03

    Здравствуйте! Есть проблема: подключаю внешний жд к боксу и он не загружается, просто вечная загрузка, когда отключаю его, то все загружается, потом подключаю его и консоль видит. Что сделать, чтобы небыло вечной загрузки?) Заранее спасибо)

    Ответить
    • kim095
      2019-07-04

      Первый раз о таком слышу. Надо смотреть.

      Ответить
  • Юрий
    2019-07-18

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при установке ГТА 5 на Xbox 360 freeboot возникает проблема, если отдельно закинуть определенный DLC то она перестает запускаться (зависает во время загрузки), а без этого DLC работает. В чем может быть проблема?

    Ответить
    • kim095
      2019-07-18

      Очевидно в DLC. Я играми не занимаюсь. Обратитесь на игровые форумы.

      Ответить
  • Алексей
    2019-08-15

    Добрый день! Слим 250Гб фрибут. Освобождал место на ЖД под новые игры, удалил несколько прям из меню игр (через контекстное меню по Y), сколько места освободилось справа сверху не обновлялось, перезапустил консоль и пропали вообще все игры, обложки есть, но ни одна не запускается и место на ЖД показывает как будто он чистый. Что могло произойти и есть ли шанс вернуть все, может просто глюк какой?

    Ответить
    • kim095
      2019-08-16

      Переустановите FSD с помощью xexmenu. В загрузках на сайте есть последняя версия.

      Ответить
  • Женя
    2019-08-19

    Здравствуйте,игры на внутреннем накопителе отлично работают а все игровые диски надпись open trey, подскажите пожалуйста можно ли самому что нибудь сделать?

    Ответить
    • kim095
      2019-08-19

      Нельзя. Проблема в DVD приводе, менять лазер или привод целиком.

      Ответить
  • Женя
    2019-08-22

    Привет, пожалуйста подскажите хбох 360 фат фрибут фристайл 3 читает диски только с надписью хбох 360 live,так и должно быть? Или другие форматы тоже должен читать? К примеру,lt+3

    Ответить
    • kim095
      2019-08-23

      Фрибут - это запуск игр без дисков. За чтение дисков отвечает DVD привод, который нужно отдельно прошивать для запуска не лицензионных дисков.

      Ответить
  • Даниил
    2019-08-24

    Здравствуйте, удаляться ли сохранения если я сотру базу данных? Xbox начал зависать в играх и я ищу решение проблемы без потери сохранения. Возможно ли это?

    Ответить
    • kim095
      2019-08-24

      Не удалятся. Если не поможет, то просто переустановите FSD.

      Ответить
  • Артем
    2019-10-15

    Бля чувак люблю тебя, огромное спасибо. Я неделю мучался не мог понять почему на иксе прошытом фриибутом не запускаеться при запуске фсд. СПАСИБО ЧТО ТЫ ЕСТЬ)))

    Ответить
  • Мария
    2019-10-26

    Здравствуйте. Такая проблема. Купила иксбокс с прошивкой. Не могу подключить компьютер к приставке по FTR. Неправильный логин и пароль. Узнать парольу продавца возможности нет. Можно как то сбросить этот пароль?

    Ответить
    • kim095
      2019-10-26

      Логин и пароль не требуется. Для подключения к приставке по FTP должен быть запущен FSD.

      Ответить
  • Антон
    2019-12-10

    Добрый день! Буду оч.признателен если поможете решить небольшую проблемку:есть xbox slim 4Gb внутренней памяти, прошита на фрибут, внешний по usb на 500 GB, FSD 3 запускался через мои игры в родном дашборде. При попытке копировать некоторые файлы из-за хренового джойстика скорее всего что-то удалил в проводнике на дашборде FSD3(т.е. находясь внутри кастомной прошивки, извиняюсь за выражения,может что-то не своими именами называю), скорее всего в ON BOARD, подозреваю что это на памяти 4 Gb консоли. Теперь консоль включается на родном дашборде, в папке игры-FSD3 отсутствует, отсутствует одежда в профиле (т.е. профиль белый без признаков). Понимаю что снёс какие то файлы дашборда, как вернуть? При загрузке с помощью открытия лотка загружается что-то типа Биоса (XexMenu), но в конце пишет типа Ip adress и все.Кто знает подскажите!Спасибо!

    Ответить
    • kim095
      2019-12-10

      Ставьте FSD на ваш внешний HDD, как написано в инструкции. В итоге FSD будет сам запускаться вместо обычного дашборда.
      Обновить аватары можете по этой инструкции - http://art-proshivka.ru/kak-obnovit-freeboot#4

      Ответить
  • Антон
    2019-12-10

    Сейчас попробую,спасибо!

    Ответить
  • Антон
    2019-12-10

    На внешнем диске ещё папка XBOX 360 скрытая, большая 32,5 Гб,я так понимаю это когда бокс жесткий форматировал он её сделал,с самого начала когда freeboot ставили, её оставлять?

    Ответить
    • kim095
      2019-12-10

      Если версия дашборда 17349 и выше, то удаляйте, но сначала попробуйте удалить запоминающее устройство (ваш HDD) в настройках консоли в хранилище. Если версия дашборда ниже 17349, то рекомендую обновить фрибут.

      Ответить
  • макс
    2019-12-14

    подскажите, как удалить папки игры из content/000000000000

    Ответить
  • Максим
    2019-12-18

    Подскажите можно ли играть на Xbox 360 freeboot беспроводным рулём (штурвал оригинал) и как подсоединить~совместить с Xbox 360?

    Ответить
    • kim095
      2019-12-18

      freeBoot никак не влияет на работу аксессуаров.

      Ответить
  • Роман
    2019-12-26

    Здравствуй. У меня XBOX-360S прошитый под freeboot включается но не запускается. Горит зеленая лампочка, привод работает, но не стартует. Подскажи в чем может быть проблема. Заранее спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2019-12-26

      Возможно проблема в Postfix адаптере, при его наличии. Несите консоль к мастеру.

      Ответить
  • Виталий
    2020-01-19

    День добрый. Такая ситуация: удалил нечаянно папку FSD через hex меню на HDD, как вернуть обратно?

    Ответить
    • kim095
      2020-01-20

      В загрузках на сайте скачайте FSD и скопируйте через xexmenu на HDD

      Ответить
  • TERESHKIN
    2020-01-24

    Здравствуйте подключил внешний жесткий диск на xbox 360 slim фрибут оболочка фристайл3 поменял путь в настройках хотел играть с переносного харда потом выключил внешний жесткий диск а теперь все иконки игр исчезли не могв восстановить

    Ответить
    • kim095
      2020-01-25

      Переустановите FSD. На сайте в загрузках актуальная версия.

      Ответить
  • TERESHKIN
    2020-01-26

    Здравствуйте вот еще забыл сказать как отключил внешний хард от бокса в меню заходишь в мои игры xbox360 там игры не отоброжались потом через флешку закинул одну игру просканировал она появилась

    Ответить
  • Артём
    2020-02-18

    Здравствуйте. Стоит аврора, хочу перейти на FSD. Как это правильно сделать. Или может можно чтоб было две оболочки? Конфликта не будет? Спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2020-02-19

      Скопируйте папку с FSD отредактируйте launch.ini как написано в инструкции. Автозагрузка возможна только одной оболочки.

      Ответить
  • Артём
    2020-03-09

    "Зайдите в Настройки -> Главные настройки -> Сброс настроек -> нажмите Стереть базу данных. После этого удалятся все загруженные обложки и прочая дополнительная информация, касающаяся контента FSD." А игры при этом тоже удалятся?

    Ответить
  • Артём
    2020-03-12

    Добрый день.
    А как в launch.ini установить liveblock = falsh
    Как отредактировать?

    Ответить
  • Артем
    2020-03-13

    Что может быть, при подключении по ftp, при соединении находит сервер, но ждет приглашение, так и не дождавшись обрывает связь.

    Ответить
    • Артем
      2020-03-13

      Разобрался. В консоли была отключена функция FTP

      Ответить
  • Алексей
    2020-03-20

    Добрый вечер. Использовал Вашу инструкцию для загрузки обложек "Зарегистрируйтесь на xboxunity.net, используя пароль не менее 8 знаков. Затем зайдите в Настройки -> Главные настройки -> JQE360.com -> введите ваши регистрационные данные с xboxunity.net.
    Далее заходите в Настройки -> Настройки содержимого -> Загрузка обложек -> поставьте галку на Включить загрузку обложек." но ничего не изменилось. ЗD обложки так и не появились. Не то чтоб сильно мешало,но хотелось бы по-красоте. Может есть еще какие-то варианты?

    Ответить
    • kim095
      2020-03-20

      На иконке с игрой нажмите Y и выберите обновить обложки. Если не сработает, проверьте настройки интернета в родном дашборде. Тест настроек соединения только через попытку загрузить обложки.

      Ответить
  • Марина
    2020-03-25

    Добрый вечер! Вас беспокоит мама юного игрока)))) не особо познала тонкости установок игр на хбокс, обращаюсь к Вам за помощью)
    Скачала через торрент игру Call of Duty Black Ops 1 и столкнулась с тем что в файле две папки одна с номером игры 41560855, вторая с названием Call of Duty Black Ops. С первой все понятно в контент и нули кидать. А что делать со второй?
    За ранее огромное спасибо!

    Ответить
    • kim095
      2020-03-25

      Если в папке Call of Duty Black Ops есть файл default.xex, то эту папку нужно поместить в папку Games (при отсутствии этой папки создайте её вручную в корне вашего накопителя hdd или usb).

      Ответить
  • Кирилл
    2020-04-02

    Добрый день.Скачать игру а там в папке нет исо фаула,только один фал архивный остальные .000 .001 и так до .007 и файл dvd,как установить игру на фрибут,фристайл

    Ответить
    • kim095
      2020-04-03

      Это разбитый на семь частей архив. Найдите в Goole и скачайте игру с другого источника в GOD формате или ISO образе с последующей конвертацией.

      Ответить
  • Коля
    2020-04-14

    Добрый вечер! Прошивка фрибут при подключении кинекта требует обновления. Где можно скачать правильное обновление и как установить. Заранее спасибо за ответ.

    Ответить
  • Коля
    2020-04-20

    Добрый день! Не нашел обновление на кинект с версией 17489. Или эту версию нельзя обновлять? Заранее спасибо за ответ!

    Ответить
    • kim095
      2020-04-20

      Есть такая версия. Смотрите в загрузках на сайте.

      Ответить
  • Коля
    2020-04-20

    - У меня такая проблема, скачиваю игры из интернета. И устанавливаю как по инструкции GOD на 00000..., а ISO на Game. Некоторые игры выходят на списке, но не запускается, некоторые вообще нету в списке( Из за чего может быть? Версия 17489. Заранее спасибо за ответ!

    Ответить
    • kim095
      2020-04-20

      Если с флешки копируете, то может не совместима быть. Попробуйте другую флешку или по FTP.

      Ответить
  • Fortesque
    2020-05-03

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,могу ли я на внешнем винте использовать тоько один раздел, отформатированный в FAT 32 для хранения и запуска игр? Два других раздела NTFS

    Ответить
    • kim095
      2020-05-03

      На жёстком диске должен быть единственный раздел FAT32, и больше никаких.

      Ответить
  • Fortesque
    2020-05-04

    Нет. Это точно не так.
    Нашёл свой старый юсбишный винт,на нём тож 3 раздела,последний из них в FAT32. размечал я его года 3-4 назад,но хоть убей, не помню чем я его разбивал и форматировал. Дерево каталогов, как и на внутреннем винте фрибутной консоли. Раздел этого диска определяется консолью, как 0USB устройство, все игры запускаются. Я думал может какая-то прога спецовая есть. Ладно буду пробовать.

    Ответить
  • Сергей
    2020-05-10

    Добрый вечер,подскажите не могу подключить интернет ни по проводу ни по wi-fi,оболочка Aurora?Пишет DNS серверу не удается разрешить имена серверов службы Xbox Live.Я понимаю что к лайву не будет подключения,но что надо сделать что бы просто было подключение к сети?

    Ответить
  • Александр
    2020-05-15

    Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,при удалении игры пишет operation failed.И по-прежнему висит и занимает место Как удалить игру?

    Ответить
    • kim095
      2020-05-18

      Переустановите FSD и попробуйте удалить.

      Ответить
  • александр
    2020-05-19

    Я скрыл обложку игры.А как обратно восстановить?

    Ответить
  • Bob
    2020-05-24

    Можно ли через ID игры узнать название (что надо делать)

    Ответить
  • Ольга
    2020-06-03

    Доброго времени суток. ПОМОГИТЕ пожалуйста. Проблема в следующем:
    Приставка прошитая freestyle 3.0 вчера ребенок играл спокойно все работало . Решил сменить игру и ВСЁ. Выбираем любую игру с внешнего HDD и консоль на этом виснет картинка зависает на выборе игр. При этом не перезагружается не отключается, на джойстики не реагирует. Чистили кэш, чего только не пробовали. Есть одна игра на установленная непосредственно на приставке включается без проблем. Ничего не делали не ковыряли не ломали не роняли. Просто вышли из одной игры захотели выбрать другую. Ребенок в слезах.

    Ответить
    • kim095
      2020-06-03

      Надо смотреть ваш внешний жёсткий диск. А так попробуйте переустановить FSD. В загрузках на сайте есть актуальная версия. Если переустановка не поможет, то надо диагностировать жёсткий диск.

      Ответить
  • Валерия
    2020-12-08

    Здравствуйте.подскажите,пожалуйста,решение:
    С флешки перекидываю игру на консоль(все как обычно).
    Сканирую.перезагружаю консоль.но игры нет.а в хранилище жесткого диска консоли она отображается,что загружена и есть.с обложкой.
    Игра повреждена?или ее как-то можно запустить?

    Ответить
    • kim095
      2020-12-08

      Возможна несовместимость с флешкой, попробуйте другую или способ закачки по FTP.

      Ответить
  • bogdan
    2020-12-13

    добрый вечер, у меня на freestyle произошли 2 ошибки
    1. при перекидывание игры с флешки на hdd пишет operation failed(только с одной игрой, call of duty)
    2. при запуске nfs most wanted выскакивает окно freestyle 3, а затем вылетает в меню
    помогите решить проблемы, буду чрезмерно благодарен)

    Ответить
  • PaHaNchick
    2021-01-11

    Привет! Очень странная ситуация. Есть игра формата iso (в корне два файла game_release.xex и game_final.xex). На компьютере в эмуляторе Xenia и то, и другое без проблем запускается... А на хвох нет! Голову сломал и все уже перепробовал. Скажите, в чем теоретически может быть причина?

    Ответить
    • kim095
      2021-01-12

      У вас случай странный, а не инструкция. Попробуйте в GOD формат сконвертировать.

      Ответить
      • PaHaNchick
        2021-01-17

        Сконвертировал. Проблема не исчезла. Причем на pc все исправно запускается. В чем может быть дело?

        Ответить
        • kim095
          2021-01-18

          Значит ищите версию игры под фрибут. Больше никаких вариантов нет.

          Ответить
  • АДАМ
    2021-01-17

    КРУТОЙ ТЫ МУЖИК!!! Спаааасииибооо!!!!

    Ответить
  • Kot
    2021-02-11

    Freeboot 360...закончилось место на "on board" 4g память самой приставки...теперь обложки не загружаются ибо некуда... (обложки загружал в низком качестве) сейвы, профили и прочую лабуду перенес...что ещё можно удалить чтоб место освободить???

    Ответить
    • kim095
      2021-02-13

      Перенесите FSD на внутренний жёсткий диск или внешний.

      Ответить
  • Ruslan
    2021-02-17

    У меня такой вопрос у меня нету Freestile Home у меня игры играются через Xexmenu и через контент тоже как быть Freeboot папку не вижу только dashlaunch есть

    Ответить
    • kim095
      2021-02-17

      Ну так поставьте FSD. Никакой папки Freeboot и не должно быть! Читайте внимательно инструкцию!

      Ответить
  • Дарий
    2021-03-01

    Устанавливаю путь к играм,нажимаю х(сохранить).Не сканирует.Что делать?

    Ответить
    • kim095
      2021-03-03

      Если закачивали игры через флешку, то проблема во флешке. В ином случаи переустановите FSD.

      Ответить
      • Дарий
        2021-03-03

        Игры на внешнем жёстком диске.

        Ответить
  • Mak_dee
    2021-03-05

    Проблема такая, что при игре с харда(консоль фрибут) в любом месте игры выходит ошибка протрите диск и игра вылетает. Может ли быть проблема с хардом. Заливал игру с флэшки

    Ответить
    • kim095
      2021-03-05

      Скорей всего проблема совместимости с флешкой, из-за этого могут криво копироваться данные. Используйте внешний USB жёсткий диск или способ закачки по FTP.

      Ответить
  • Артём
    2021-03-13

    Здраствуйте,во-первых спасибо за ваш сайт,благодаря вам и вашему сайту получил много приятных часов за играми.Хотел поинтересоваться,есть ли на сайте инструкция как устанавливать эмуляторы(Sony,Sega и тд),как утанавливать игры на них и где всё это можно скачать?Спасибо.

    Ответить
  • Suomilover
    2021-04-01

    Здравствуйте, подскажите, то что я играю постоянно с включённым куллером на 60%, приставке чем то грозит. Понимаю что это износ самого киллера ускоренный. Интересует не хуже ли приставке, что температура чипов не поднимается за 60 градусов?

    Ответить
    • kim095
      2021-04-02

      Излишним шумом и более хорошим охлаждением консоли.

      Ответить
  • Денис
    2021-04-03

    Всех приветствую! Прошу вашей помощи!
    Имеется приставка с freeboot с hdd 500gb. На ней много игр, порядка 60. Суть. Подключил внешний hdd для копирования игр на внутренний диск приставки. Захотел проверить, ту ли игру скидываю,и поменял путь в установках на внешний диск. После поменял путь обратно как было: hdd1/content/0000000000000000/
    Всё сохранил на кнопкой Х. Просканировал поновой. Но!
    Игры не появляются в библиотеке как ранее. Пишет игр 0.
    Хотя, через проводник,захожу на внутренний hdd и любая игра запускается. Много вариантов путей перепробовал, результата 0. Будто,какая-то настройка слетела.
    Кто знает выход помогите пожалуйста!

    Ответить
  • Юрий
    2021-04-07

    Здравствуйте. Не могу во freestyle добиться ни автоматической ни принудительной ( через Refresh Artwork загрузки обложек игр ). Подскажите, сейчас оболочка freestyle поддерживает загрузку обложек по wi-fi ?

    Ответить
    • kim095
      2021-04-08

      Сервис загрузки обложек не работает. Когда заработает - неизвестно.

      Ответить
  • Suomilover
    2021-04-08

    Здравствуйте, проблема так же с обложками. Во FREESTYLE сделал сброс, все обложки пропали. Теперь не появляются. Из вашего ответа ясно что сервис не работает, ок, будем ждать когда заработает. Помимо обложек не обновляются TU, они тоже к этому сервису относятся или нет? Когда нажимаю "обновить обложку"
    В статусе пишет :
    Status: HTTP : 3 items left(0.00 kBps)

    Ответить
    • kim095
      2021-04-09

      Сервис загрузки обложек и TU не работает. Когда заработает - неизвестно.

      Ответить
      • Nikolay
        2021-06-14

        Раз сервис подгрузки обложек приказал долго жить, может стоит осветить тему ручной загрузки изображений? Где-то же родной дашборд их хранит.
        Вристиль и Аврора не интересны, ибо глючная и геморная хрень! Всегда ставлю игры через XeXmenu и программу Хорайзон... запускаю через родной дашборд! Проблем небывает от слова вообще! Вот только обложек игр нет, серые окошки с названием игр. Кто знает как подгрузить вручную, буду рад такой иные.

        Ответить
  • Александр
    2021-04-10

    Добрый день скажите пожалуйста установил на внутренний hdd две игры battlefield, в меню запускается дальше требует диск с одиночной игрой, что я делаю неправильно?

    Ответить
    • kim095
      2021-04-10

      Не правильно устанавливаете или криво устанавливается из-за плохой совместимостью с USB флешкой.

      Ответить
  • Артём
    2021-06-29

    Здравствуйте.Не совсем разобрался,куда нужно кидать папку 0000700.Есть две папки:494707d4(сама игра) и отдельная папка 0000700(мегапак авто к игре).Так вот,куда кидать папку 0000700? Заранее спасибо

    Ответить
  • Денис
    2021-07-03

    Добрый день. Такая ситуация, не получалось запустить tu для Minecraft. Где-то вычитал что нужно удалить обновы из Game:\Data\TitleUpdates так и сделал вместе с самой игрой. Закинул новую и все норм, играем. Отключался от wifi, зачем не знаю, потом переподлючился нормально, но (любимое) теперь не грузятся обложки, тут уже вычитал что не работает сервис, хотя когда скидывал новую версию Minecrafta обложка подгружалась. После удалений и на некоторых других играх пропали обложки ну да ладно с обложками, переживём. И вот появилась проблема в виде F3 Crash только при запуске, без интернета ошибки нет. Подскажите пожалуйста как с этим бороться, заранее спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2021-07-04

      В launch.ini должен быть такой параметр livestrong = true

      [Settings]
      pingpatch = true
      signnotice = true
      liveblock = true
      livestrong = true
      xhttp = true
      nonetstore = true
      devlink = false
      sockpatch = false
      autofake = false
      fakelive = false

      Ответить
  • Євгеній
    2021-07-27

    F3 crash что делать помогите

    Ответить
    • kim095
      2021-07-27

      launch.ini должен быть такой параметр livestrong = true

      [Settings]
      pingpatch = true
      signnotice = true
      liveblock = true
      livestrong = true
      xhttp = true
      nonetstore = true
      devlink = false
      sockpatch = false
      autofake = false
      fakelive = false

      Ответить
  • Максим
    2021-10-19

    Добрый день. Не смог разобраться: объединил несколько дисков , чтобы в меню была одна иконка с игрой, но случайно объединил 2 разные части одной игры (зомби часть, теперь ее не могу найти). Как вернуть все обратно, чтобы в меню отображалось несколько дисков одной игры?? Пробовал удалить и установить заново-не помогло. Заранее спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2021-10-20

      Скачайте игру (игры) из другого источника и действуйте по инструкции.

      Ответить
      • Максим
        2021-10-28

        Игры работают, зачем их скачивать заново? в Freeboot не получается вернуть отображение дисков, которые я перенес Y/move game/no selection. как вернуть все обратно чтобы в FSD отображались несколько дисков одной игры (если они появились при установке)?

        Ответить
    • Андрей
      2023-06-26

      Добрый день! Удалось ли вам решить проблему? Я столкнулся с тем же - перенёс Диск2 игры в "Нет секции", а оказалось, что с него надо игру запускать. Если нашли ответ, как вернуть иконку игры в меню, напишите, пожалуйста.

      Ответить
  • vicx3m
    2021-10-27

    Не получается подключиться приставку (фрибут) к интернету через роутер по вай фай.
    При проверки подключения пишет, что DNS серверу не удается разрешить имена серверов службы Xbox Live.. Просто закинул на жесткий диск игр, а обложки не обновляются.. Как по можно решить этот вопрос?

    Ответить
    • kim095
      2021-10-28

      И не будет проходить проверку подключения в принципе. Скачайте FSD и launch.ini с этого сайта в загрузках

      Ответить
      • vicx3m
        2021-10-29

        Просто связь с роутером есть, а с интернетом связи похоже нет.. Может в роутере под приставку что то надо прописывать? Роутер поменялся, с тех пор как я пользовался приставкой в последний раз, лет шесть прошло. Все забыл.. чтобы обновить фристайл и Даш надо просто скопировать содержимое архивов на жесткий диск консоли с заменой имеющихся? Обложки игр, сохранения и ТU не слетят?

        Ответить
        • kim095
          2021-10-29

          К сожалению, я вам ничем помочь не могу.

          Ответить
  • Алексей
    2021-12-09

    Здравствуйте, вчера решил удалить профиль, т.к. приставку продаю. Все прошло удачно, но при запуске приставка на моменте выбора профиля зависает и все, как быть? Приставка прошита freeboot, оболочка Аврора. Заранее спасибо.

    Ответить
    • kim095
      2021-12-09

      Возможно, неисправен жёсткий диск (бэд блоки). Подключите его к компьютеру и посмотрите состояние SMART программой CrystalDiskInfo.

      Ответить
  • Владимир
    2021-12-17

    Здравствуйте. Пожалуйста подскажите. Есть Xbox 360 slim corona 4gb и у нее промблема с внутренней памятью (4гб). При прошивке ее в фрибут можно ли как то отключить или обойти эту внутреннюю память чтобы все данные считывались с hdd или usb. Такое возможно?

    Ответить
    • kim095
      2021-12-17

      Нет, только замена eMMC памяти или переделывать на NAND 16Mb, что будет самым лучшим вариантом.

      Ответить
  • Макс
    2022-01-22

    Здравствуйте, xbox freeboot играл с внешнего hdd 500Гб решил поменять на 1000Гб форматнул, все содержимое перенес в дашборде отображаются и запускаются 64 игры в Авроре 49, до переноса были все причем пропали игры с внутреннего hdd 250Гб, пути прописывал по всякому и к папке hdd1 и hdd1/content и глубину менял подскажите может сталкивались куда копать ?

    Ответить
    • kim095
      2022-01-26

      Надо проверять жёсткие диски

      Ответить
  • филька
    2022-01-27

    икс бокс 360 перестал видеть внешний жесткий диск на 1тб, подключаю к компу папка пустая, а обьем занят 600гб, все перепробовал ничего, отформатировал диск, не видит его мой фристайл 3 вообще

    Ответить
    • kim095
      2022-01-27

      Проверьте состояние жесткого диска программой CrystalDiskInfo, если всё ок, тогда форматируйте по этой инструкции, затем форматируйте с помощью Guiformat в FAT32

      Ответить
  • филька
    2022-01-27

    файловая система жд exfat

    Ответить
    • kim095
      2022-01-27

      Файловая система внешнего жёсткого диска должна быть только FAT32!!! dash

      Ответить
  • филька
    2022-01-27

    спасибо. пробую

    Ответить
  • керя
    2022-02-02

    такая ситуация. игра dead spase 2. игра в формате GOD имеет две папки и два файла запуска (двухдисковая). но в определенный момент игры не переключает с диск1 на диск 2

    Ответить
    • kim095
      2022-02-03

      Уверены, что обе папки в GOD формате? Установочный диск должен точно быть в GOD, а вот игровой может быть просто распакованный ISO образ, который нужно помещать в папку Games. Если правильное размещение папок не помогает, тогда скачайте игру из другого торрента.

      Ответить
      • керя
        2022-02-03

        точно в GOD. там нет такого что 1 диск установочный, а второй игровой. они оба игровые. и оба диска запускаютс по отдельности. просто на втором когда запускаешь игру и запускаешь сохранение просят вставить диск 1 тк еще не перешёл на диск 2.

        Ответить
      • керя
        2022-02-03

        попробую скачать с другого торрента

        Ответить
  • Вадим
    2022-02-18

    Здравствуйте у меня такая проблема : у меня ХВОХ 360 с фрибутом я скачиваю любые игры всё хорошо но как только я пытаюсь скачать Forza Horizon 2 в такомже формате как и все игры до етого у меня вылетает ошибка (Неудалось запустить игру. Повторите загрузку игры). Кстати я пробивал включать её и на флешке и скопированую на ХВОХ одно и тоже происходит

    Ответить
    • kim095
      2022-02-21

      Попробуйте игру в другом формате, скачайте с другого торрента.

      Ответить
      • Вадим
        2022-02-25

        я пробовал но всеровно ничего невиходет и ето только с етой игрой с другими тогоже формата всё ок и скачивал все игры с хвохтор

        Ответить
        • kim095
          2022-02-28

          Скачайте игру из другого источника

          Ответить
  • Yar
    2022-03-17

    Приветствую! Хбокс 360 фрибут, FSD 3, 16547. Все работает но Крашиться F3 и не обновляются обложки. Пробовал все. Пришёл к выводу, что нужно обновляться до Авроры. Можно ли поменять оболочку без потери данных?

    Ответить
    • kim095
      2022-03-17

      Сначала попробуйте launch.ini и FSD с этого сайта. Если вам это не поможет, то можете попробовать Аврору. Смена оболочки никак не влияет на сохранность игрового контента.

      Ответить
  • vvemof
    2022-04-17

    Здравствуйте, можно ли на фрибуте скачивать игры на диск болванку и играть? Если да, то скиньте пожалуйста инструкцию

    Ответить
    • kim095
      2022-04-17

      Нельзя

      Ответить
      • vvemof
        2022-04-17

        Подскажите на какой прошивке это возможно?

        Ответить
      • vvemof
        2022-04-17

        Немного не уточнил. Скачивать игры на болванку и играть так же, как и без прошивки на лицензионных дисках

        Ответить
        • kim095
          2022-04-18

          LT 3.0

          Ответить
          • Николай
            2022-05-17

            Здравствуйте подскажите пожалуйста XBox 360 прошивка Freeboot Freestyle 3 не получается запустить с первого раза что делать ть

          • kim095
            2022-05-18

            Несите консоль к специалисту.

  • Роман
    2022-10-30

    А что делать если отформатировал жесткий диск и не могу найти проводник

    Ответить
    • kim095
      2022-10-30

      FSD поставьте и будет вам проводник

      Ответить
  • kyseko
    2022-12-30

    Здравствуйте! А возможно ли устанавливать Title Update не на встроенный жёсткий диск (он всего 4ГБ) а на дополнительно установленный?

    Ответить
    • kim095
      2022-12-30

      Этот вариант не проверял. Пробуйте создать вручную папку Cache, и туда помещать TU_

      Ответить
  • ALEKSEI
    2023-01-02

    Добрый день, возился с закачкой игр, и случайно удалил папку FFFE07DF, теперь что делать? Они у всех разные, или можно перезаписать откуда - либо? Freestyle Home 3

    Ответить
    • kim095
      2023-01-02

      Эта папка относится к AVI-MOV кодеками, на игры никак не влияет. Совсем не обязательно её восстанавливать.

      Ответить
  • София
    2023-01-13

    Здравствуйте, у меня xbox360 на 4gb.
    Давно мне кто-то установил прошивку freeboot, но случайно все удалила, по итогу стала сама устанавливать прошивку, но у меня не получается sad
    hdd1 у меня нет, я использую внешний жесткий диск на 500gb*
    я сделала все по инструкции и скачала игру в формате GOD в папку udb0\content\000... но эта папка не отображается в проводнике (еще до удаления всей прошивки в настройках в хранилище xbox у меня отображались сами игры, а сейчас нет). Я хотела переустановить игру на жесткий диск, но теперь ноутбук в "мой компьютер" не показывает сам диск и получается, что его никак не открыть. Что делать?

    Ответить
  • Сергей
    2023-01-20

    Здравствуйте,младший брат случайно удалил в хранилище,в разделе системные элементы какие то обновления (занимали они вроде 155mb),подскажите важны ли они были? И отразится ли их отсутствие в дальнейшем на игры и систему в целом?

    Ответить
    • kim095
      2023-01-20

      На вряд ли

      Ответить
      • Сергей
        2023-01-21

        Спасибо, ещё вопрос, у меня стоит фристайл 3 и при подключении через вайфай (чтоб обновить обложки) вроде как начинается загрузка (судя по цифрам снизу)и вылезает freestyle 3 crashed, what would you like to do? И под этом три варианты: restart F3; Go back to NXE и Try to continue, но ни один из вариантов не помогает. , цифры становятся по нулям и так и остаётся. Скажите можно ли решить как то эту проблему?И если можно поподробнее, а то я чайник в этом деле

        Ответить
        • kim095
          2023-01-22

          Переустановите FSD и launch.ini, они есть в загрузках на сайте.

          Ответить
  • Ilya
    2023-02-04

    Добрый день,xbox360 freeboot jasper aurora 0.7b dashboard последний , при нажатии кнопки гид на гемпаде консоль виснет , такое же происходит в играх например когда прошёл миссию в чем может быть проблема ??

    Ответить
    • Ilya
      2023-02-04

      Dashboard обновлял как и версию авроры

      Ответить
    • kim095
      2023-02-05

      Сначала нужно проверить жёсткий диск

      Ответить
      • Ilya
        2023-02-05

        При снятом hdd происходит такое же, когда хоть как-то начинаешь взаимодействовать с профилями ,например , без hdd кнопка гид работает , но если хочу зайти в игру например ,хекс меню, с флехи , вылазит окошко где выбор профиля и она виснет

        Ответить
        • Ilya
          2023-02-05

          Но , если отформатировать встроенный накопитель где сохранен профиль , то он уже не виснет, создаю новый профиль , всё норм , вставляю hdd всё норм. , но как только первое сохранение в игре , сразу виснет , после перезагрузки виснет уже и при нажатии кнопки гид

          Ответить
          • Ilya
            2023-02-05

            Дашборд обновил , аврору обновил , проблема не ушла

          • kim095
            2023-02-06

            Криво установлен фрибут

  • Иван
    2023-02-12

    Здравствуйте, вы мне устанавливали фрибут не так давно. Игры установить получилось но зопускать могу только с оригинального дашборда. В фсд так и не появляются игры, хоть и глубину сканирования на 10

    Ответить
    • kim095
      2023-02-12

      Возможно глюканул FSD. Пробуйте переустановить его самостоятельно через xexmenu (удаляете старую папку и копируете новую) или приносите ко мне.

      Ответить
  • Даниил
    2023-02-24

    Добрый день. Скачиваю игру с флешки в папку 0000000000000, обновляю и все работает, играю весь день все норм. Но на следующий день уже игра не запускается, пишет вставить диск с игрой... И так со всеми играми что качаю. Что я не правильно делаю?

    Ответить
    • kim095
      2023-02-24

      Это проблема флешек. Пробуйте другую флешку, а лучше внешний USB жёсткий диск (поддерживается объём до 2 Тб)

      Ответить
  • XlebuШек
    2023-04-24

    Не так давно я купил себе приставку Xbox 360 slim freeboot(rgh3) frestyle 3 и там были скачены несколько игр некоторые я лично поудалял и после решил скачать для себя накачал игр наверное 5 и все игры на середине где-то игры или просто начинают либо зависать и выкидывать в родной dashboard качал игры я правильно флэшка fat 32 кидал игры в hdd1 content 16 нулей, И не могу понять в чем проблема облазил куча разных сайтов и не нашёл может быть вы знаете в чем проблема ?

    Ответить
    • kim095
      2023-04-25

      Скорей всего проблема во флешке. Я настоятельно не рекомендую пользоваться флешками, т.к. это самый не надёжный вариант. Используйте внешний USB жёсткий диск (в идеале WD Elements) или способ закачки по FTP.

      Ответить
      • XlebuШек
        2023-04-25

        Спасибо большое вам что вы всем отвечаете на протяжение стольких лет.

        Ответить
  • Andrew
    2023-05-01

    Привет, на хбокс 360 появилась проблема с отображением списка игр, при выборе меню 'игры' приставка зависает, но есть возможность запустить игру из меню 'последняя игра'. Подскажите пожалуйста, как можно исправить это. Спасибо. Версия FSD 3.0 rev775.

    Ответить
    • kim095
      2023-05-01

      Переустановите FSD с помощью XeXMenu

      Ответить
      • Andrew
        2023-05-03

        При попытке обновить FSD с помощью XeXMenu возникла следующая ситуация:
        - в XeXMenu не отображается, не доступна папка с FSD, hdd и флеш-накопитель со вложенным списком каталогов и файлов доступен;
        - через проводник всё отображается, содержимое папки FSD находится отдельно в \OnboardMU:

        Странно всё это... smile

        Ответить
        • kim095
          2023-05-04

          Если XeXMenu запускаете с флешки, тогда пробуйте другую флешку

          Ответить
  • Дмитрий
    2023-07-26

    Здравствуйте, хотелось бы убрать пару ненужных локальных пользователей, но требует зайти с основного игрока в лайв.
    Можно ли подключать консоль при этом к интернету; и как редактировать и удалять "пользователей"?

    Ответить
    • kim095
      2023-07-26

      Удалить профили можно в настройках в хранилище в родном дашборде. К интернету консоль подключить можно, например, для загрузки обложек и TU. В XBOX Live с фрибутом нельзя.

      Ответить
  • Егор
    2023-11-18

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как установить gta5 на xbox360 freeboot. Пробовал по инструкции скидывать в content, но игры в списке игр нет.

    Ответить
    • kim095
      2023-11-21

      Скачайте игру с Телеграма xbox_fan_games. Если для переноса используете флешку, то проблема может быть в ней, тогда используйте USB жёсткий диск или способ закачки по FTP.
      Профиль должен быть офлайновый (без XBOX Live).

      Ответить
  • Игорь
    2023-12-15

    Здравствуйте, нечаянно удалил XExmenu, теперь FSD не запускается, заходит в родное меню, на флэшке файлы FSD не видит. Что делать?

    Ответить
    • kim095
      2023-12-15

      Странно, они между собой не связаны. Попробуйте другую флешку или несите к мастеру.

      Ответить
  • Игорь
    2023-12-28

    Доброго дня. Xbox Slim 4GB. Установлен Freeboot, подключил внешний HDD с играми, после чего перестали запускаться игры с основного жесткого диска, бокс показывает обложки всех игр, но они не запускаются, хотя они запускаются из папок и из стандартного меню приставки. Переустановил FSD, после чего исчезли все игры из меню, бокс просто не видит ни одной игры, путь указан верно, менял глубину сканирования, вытаскивал внутренний диск, по сети соединиться не дает, нет соединения (через тотал и филзилу), ничего не помогает. Есть ли решение и какое?

    Ответить
    • kim095
      2023-12-29

      Попробовать обновить фрибут на свежую версию

      Ответить
  • Даниил
    2024-01-23

    Добрый вечер, буквально, столкнулся с одной проблемой пару дней назад. Проблема касается ТОЛЬКО игры Call of DUTY. Причем, все части. Значит так, прохожу малое количество времени(сюжетки) и буквально доходя до второго этапа игры, у меня вылезает ошибка: "Диск не читается. 1. Протрите диск мягкой тканью" и т.п. Не подскажите пожалуйста, в чем проблема? Все остальные игры работают успешно без такой ошибки, именно дело в калде. Пробовал и калду Ghost и все части MB,такая ошибка буквально на втором этапе игры. Помогите пожалуйста решить проблему, буду очень признателен.

    Ответить
    • kim095
      2024-01-25

      1. Пробуйте использовать оффлайн профиль (без регистрации в XBOX Live)
      2. Выставите верную дату

      Ответить
  • Павел
    2024-02-17

    Почему игры в библиотеке xbox 360 дублируются?

    Ответить
  • Иван
    2024-03-16

    Здравствуйте, такая проблема. Удалил путь и проложил заново HDD1/CONTENT\0000000000000000.После каждого перезапуска консоли пропадают игры, но путь остаётся, появляются игры после удаления и повторного прокладывания пути. Как сделать чтобы игры сразу появились на главном экране сразу после включения?

    Ответить
  • Макс
    2024-03-19

    Добрый день. Устанавливал у вас Freeboot.
    Скачал игру Oddworld формат GOD, закинул по нужному пути, но игра появилась в разделе XBOX Игры, а не 360.
    Предполагаю, что эта игра для XBOX original.
    Игра в папке появилась, но не запускается. Игры в XBOX 360 запускаются нормально.
    В чем может быто проблема, подскажите, пожалуйста

    Ответить
    • kim095
      2024-03-20

      Эта игра для XBOX Original (самый первый). Для запуска нужен оригинальный жёсткий диск с установленным эмулятором или прошитый Western Digital под оригинал.

      Ответить
  • nahal
    2024-08-06

    привет，устоновил все с вашего сайта(все с 1 раза сработало)
    но мне не очень нравится фон желтый，можно изменить как нибудь？ smile

    Ответить
  • Владислав
    2024-09-04

    Добрый день. После замены бокса для жёсткого диска (внешний, 360 ломаный, фристайл), оболочка фристайла загружается, игры отсутствуют. Подключаю hdd к ноутбуку, игры на месте, путь к папке с играми прописывал, в настройках консоли. Можете помочь решить эту проблему?

    Ответить
    • kim095
      2024-09-06

      Подключите диск к компьютеру с Windows. Программой CrystalDiskInfo проверьте состояние диска. Если состояние диска "Хорошо", то в командной строке Windows выполните команду chkdsk X:/f, где X - буква вашего диска. Если chkdsk не поможет, то пробуйте другой бокс.

      Ответить
  • Анастасия
    2024-10-27

    Здравствуйте! У меня исчезла папка Hdd1, консоль не использовали года 3-4, в чём может быть проблема? Сама не разбираюсь, а обратиться не к кому в городе. Заранее спасибо

    Ответить
    • kim095
      2024-10-29

      Если у вас консоль Slim или Е, то проверьте не отсоединился ли жёсткий диск в боковом отсеке. Если нет, то надо проверять сам жёсткий диск. Вы можете отправить консоль мне через CDEK. По отправке пишите в WhatsApp.

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